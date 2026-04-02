"Depois do jogo, eu chorei": Gianluigi Donnarumma se manifesta com uma postagem emocionante após a amarga eliminação da Copa do Mundo

Apesar da decepção, Donnarumma mostra-se combativo e dirige um apelo esperançoso aos torcedores: "É verdade que as palavras já não ajudam muito neste momento. Mas sinto algo com muita intensidade e gostaria de compartilhar isso com vocês: após essa enorme decepção, precisamos encontrar a coragem para abrir um novo capítulo. E para isso é preciso muita força, paixão e convicção. Acreditem sempre nisso; essa é a força motriz para o progresso.”

A vida recompensa aqueles “que dão tudo de si, sem se conter. E é exatamente aqui que precisamos recomeçar. Juntos. Mais uma vez. Para levar a Itália de volta ao lugar onde ela pertence”, continuou o jogador de 27 anos.

Donnarumma, que se sagrou campeão europeu com a Itália em 2021, continua, portanto, à espera de sua primeira participação em uma Copa do Mundo. Contra a Bósnia e Herzegovina, o astro do City também causou um escândalo ao rasgar, durante a disputa de pênaltis, o bilhete de dicas do goleiro adversário bósnio Nikola Vasilj, do FC St. Pauli — o que resultou em uma breve confusão. Em seguida, o portal esportivo bósnio SportsSport criticou duramente Donnarumma: “Esse cara é uma vergonha para o futebol: a jogada sem precedentes e desleal de Donnarumma na disputa de pênaltis!”



