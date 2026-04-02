O goleiro da Itália, Gianluigi Donnarumma, dirigiu-se aos torcedores da Squadra Azzurra em uma postagem emocionante no Instagram após a derrota nas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bósnia e Herzegovina.
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"Depois do jogo, eu chorei": Gianluigi Donnarumma se manifesta com uma postagem emocionante após a amarga eliminação da Copa do Mundo
"Depois do jogo, eu chorei. Chorei porque fiquei muito decepcionado por não ter levado a Itália para onde ela pertence. Chorei porque estou infinitamente triste, assim como toda a seleção Azzurri, da qual tenho orgulho de ser o capitão. E sei que vocês, torcedores da nossa seleção, sentem exatamente o mesmo”, escreveu o astro do Manchester City.
Desde terça-feira, está confirmado que a seleção italiana não participará da fase final da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. Na final das eliminatórias, a equipe do técnico Gennaro Gattuso foi derrotada por 1 a 4 nos pênaltis pela Bósnia e Herzegovina. A última participação da Itália na Copa do Mundo remonta, assim, a quase doze anos — na fase final de 2014, no Brasil.
"Uma vergonha para o futebol": Gianluigi Donnarumma causou um escândalo contra a Bósnia
Apesar da decepção, Donnarumma mostra-se combativo e dirige um apelo esperançoso aos torcedores: "É verdade que as palavras já não ajudam muito neste momento. Mas sinto algo com muita intensidade e gostaria de compartilhar isso com vocês: após essa enorme decepção, precisamos encontrar a coragem para abrir um novo capítulo. E para isso é preciso muita força, paixão e convicção. Acreditem sempre nisso; essa é a força motriz para o progresso.”
A vida recompensa aqueles “que dão tudo de si, sem se conter. E é exatamente aqui que precisamos recomeçar. Juntos. Mais uma vez. Para levar a Itália de volta ao lugar onde ela pertence”, continuou o jogador de 27 anos.
Donnarumma, que se sagrou campeão europeu com a Itália em 2021, continua, portanto, à espera de sua primeira participação em uma Copa do Mundo. Contra a Bósnia e Herzegovina, o astro do City também causou um escândalo ao rasgar, durante a disputa de pênaltis, o bilhete de dicas do goleiro adversário bósnio Nikola Vasilj, do FC St. Pauli — o que resultou em uma breve confusão. Em seguida, o portal esportivo bósnio SportsSport criticou duramente Donnarumma: “Esse cara é uma vergonha para o futebol: a jogada sem precedentes e desleal de Donnarumma na disputa de pênaltis!”
Gianluigi Donnarumma: Estatísticas na temporada 2025/26
Jogos
36
Gols sofridos
36
Jogos sem sofrer gols
14
Minutos em campo
3.240