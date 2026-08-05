Dogan afirmou, nas declarações reproduzidas pelo jornal Fotomac: "Realizei uma reunião com Salah e também me encontrei com seu agente. Foi uma reunião extremamente profissional, marcada por um clima de respeito mútuo, em que as duas partes se entenderam e não houve nenhuma dificuldade. Nos reunimos há cerca de dez dias, e desde ontem tudo já está claro. Não é preciso falar muito sobre Salah, ele é uma estrela mundial, e precisávamos de um jogador como ele. Acredito que será algo maravilhoso, e espero que traga benefícios ao nosso clube".

O presidente do Trabzonspor destacou que a negociação reflete as grandes ambições do clube, acrescentando: "Os sucessos que o Trabzonspor conquistou nos últimos anos chamaram a atenção dentro e fora da Turquia, a ponto de muitos jogadores jovens passarem a preferir se juntar a nós".

Dogan desafiou todos os seus concorrentes locais, dizendo: "Queremos enviar uma mensagem a todos de que o Trabzonspor é capaz de contratar qualquer jogador que deseje".

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