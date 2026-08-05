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Depois do acordo com Salah: presidente do Trabzonspor desafia os grandes da Turquia com mensagem forte

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Doğan revela os bastidores da negociação histórica

O astro egípcio Mohamed Salah chegou nesta quarta-feira à cidade turca de Trabzon, preparando o terreno para concluir os procedimentos de sua transferência oficial para o Trabzonspor, isto após o clube anunciar o início das negociações com o jogador, e antes da assinatura dos contratos e do anúncio final do negócio.

Diversos relatos turcos afirmaram que Salah assinará um contrato de duas temporadas, em uma transferência livre, após a saída do "Rei Egípcio" de seu clube anterior, o Liverpool, de graça.

Após a chegada do jogador, o presidente do clube, Ertuğrul Doğan, concedeu declarações ao canal A Spor, nas quais revelou os bastidores das negociações que antecederam o acordo com o astro egípcio.

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  • Reunião profissional sem dificuldades

    Dogan afirmou, nas declarações reproduzidas pelo jornal Fotomac: "Realizei uma reunião com Salah e também me encontrei com seu agente. Foi uma reunião extremamente profissional, marcada por um clima de respeito mútuo, em que as duas partes se entenderam e não houve nenhuma dificuldade. Nos reunimos há cerca de dez dias, e desde ontem tudo já está claro. Não é preciso falar muito sobre Salah, ele é uma estrela mundial, e precisávamos de um jogador como ele. Acredito que será algo maravilhoso, e espero que traga benefícios ao nosso clube".

    O presidente do Trabzonspor destacou que a negociação reflete as grandes ambições do clube, acrescentando: "Os sucessos que o Trabzonspor conquistou nos últimos anos chamaram a atenção dentro e fora da Turquia, a ponto de muitos jogadores jovens passarem a preferir se juntar a nós".

    Dogan desafiou todos os seus concorrentes locais, dizendo: "Queremos enviar uma mensagem a todos de que o Trabzonspor é capaz de contratar qualquer jogador que deseje".

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  • A polêmica sobre as vendas de camisas e o reforço esperado para o projeto do Trabzon

    Doğan comentou sobre a polêmica que envolveu os números de vendas das camisas de Salah, esclarecendo que os percentuais divulgados na imprensa não são precisos, e disse: "Vamos esclarecer o assunto no momento oportuno. Talvez tenhamos deixado a imprensa um pouco constrangida durante o andamento das negociações, mas revelar qualquer detalhe de uma transferência dessa magnitude poderia comprometê-la, por isso fizemos questão de conduzir o processo com total sigilo".

    E acrescentou: "Sentimos certo constrangimento em relação à imprensa, mas tínhamos que manter o sigilo das negociações para garantir a conclusão da transferência sem quaisquer obstáculos".

    Quanto à questão dos patrocínios, Doğan afirmou que começará a entrar em contato com empresários para apoiar o clube na próxima etapa, dizendo: "Ninguém me procurou para oferecer o patrocínio do clube, mas confio na comunidade de Trabzon e em sua torcida. Vou bater na porta dos empresários um a um, e tenho certeza de que apoiarão este projeto".

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