O astro egípcio Mohamed Salah chegou nesta quarta-feira à cidade turca de Trabzon, preparando o terreno para concluir os procedimentos de sua transferência oficial para o Trabzonspor, isto após o clube anunciar o início das negociações com o jogador, e antes da assinatura dos contratos e do anúncio final do negócio.
Diversos relatos turcos afirmaram que Salah assinará um contrato de duas temporadas, em uma transferência livre, após a saída do "Rei Egípcio" de seu clube anterior, o Liverpool, de graça.
Após a chegada do jogador, o presidente do clube, Ertuğrul Doğan, concedeu declarações ao canal A Spor, nas quais revelou os bastidores das negociações que antecederam o acordo com o astro egípcio.