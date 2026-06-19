Depois do 6 a 0... O motivo chocante por trás da repreensão de Lopetegui ao técnico do Canadá

O final da partida entre Canadá e Catar na Copa do Mundo de 2026 foi marcado por um confronto acirrado entre os técnicos Julien Lopetegui e Jesse Marsh.

A partida terminou com uma vitória esmagadora da seleção canadense, por 6 a 0, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

No final da partida, ocorreu um momento de tensão entre Lopetegui e Marsh, quando o técnico espanhol foi visto dirigindo palavras duras a Marsh, que parecia responder com gestos, antes de sair irritado.

Marsch afirmou após a partida: “Não vou perder nem um segundo falando sobre isso”, enquanto Lopetegui disse: “Isso é entre mim e ele”.

A rede GiveMeSport informou que Lopetegui repreendeu Marsh porque o Canadá continuou atacando até os 90+9 minutos, colocando o goleiro Maxime Crépot no meio-campo do Catar, na tentativa de marcar o sétimo gol, apesar de o Catar estar jogando com apenas 9 jogadores.

Julen Lopetegui considerou esse comportamento antidesportivo, tendo em vista a ampla vantagem do adversário no placar.

A situação não se limitou apenas aos treinadores, mas se estendeu a um leve confronto entre os jogadores das duas seleções.