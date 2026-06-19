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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Depois do 6 a 0... O motivo chocante por trás da repreensão de Lopetegui ao técnico do Canadá

Canadá x Catar
Canadá
Catar
Copa do Mundo
J. Lopetegui
J. Marsch
Canadá
Catar

O final da partida entre Canadá e Catar na Copa do Mundo de 2026 foi marcado por um confronto acirrado entre os técnicos Julien Lopetegui e Jesse Marsh.

A partida terminou com uma vitória esmagadora da seleção canadense, por 6 a 0, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

No final da partida, ocorreu um momento de tensão entre Lopetegui e Marsh, quando o técnico espanhol foi visto dirigindo palavras duras a Marsh, que parecia responder com gestos, antes de sair irritado.

Marsch afirmou após a partida: “Não vou perder nem um segundo falando sobre isso”, enquanto Lopetegui disse: “Isso é entre mim e ele”.

A rede GiveMeSport informou que Lopetegui repreendeu Marsh porque o Canadá continuou atacando até os 90+9 minutos, colocando o goleiro Maxime Crépot no meio-campo do Catar, na tentativa de marcar o sétimo gol, apesar de o Catar estar jogando com apenas 9 jogadores.

Julen Lopetegui considerou esse comportamento antidesportivo, tendo em vista a ampla vantagem do adversário no placar.

A situação não se limitou apenas aos treinadores, mas se estendeu a um leve confronto entre os jogadores das duas seleções.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A objeção de Lopetegui não foi pertinente

    O jornal *Sport* também confirmou o fato, relatando que Lopetegui não gostou do fato de os anfitriões terem continuado a atacar, apesar da vantagem de 6 a 0 e da superioridade numérica após a expulsão de dois jogadores da seleção do Catar.

    O jornal espanhol acrescentou: “De acordo com relatos vindos do Canadá, o técnico do Catar protestou contra o fato de a seleção canadense continuar tentando marcar mais gols, apesar da ampla vantagem de 6 a 0 e de o adversário estar jogando com nove jogadores, considerando isso um comportamento antidesportivo”.

    No entanto, algumas análises apontam que a objeção de Lopetegui não se justificava, pois o Canadá ainda não garantiu matematicamente a classificação.

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