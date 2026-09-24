Getty Images Sport
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'Depois desta temporada, sim!' - Thomas Tuchel apoia Harry Kane para ganhar a Bola de Ouro e liderar a Inglaterra na Copa do Mundo de 2030
Uma campanha recorde por clube e seleção
Kane vive atualmente a melhor fase de sua carreira, tendo recentemente encerrado uma hipnotizante temporada 2025-26 na qual acumulou impressionantes 73 gols por clube e seleção. O artilheiro do Bayern de Munique complementou sua histórica marca de gols com uma tríplice coroa nacional, conquistando a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha.
Além de seus triunfos nacionais na Alemanha, Kane teve papel fundamental na recente campanha da Inglaterra na Copa do Mundo. Embora a Inglaterra tenha sofrido a decepção da eliminação na semifinal diante da Argentina, a equipe se recuperou para garantir a medalha de bronze, alcançando a melhor colocação da história do país em uma Copa do Mundo disputada fora de casa. Essas conquistas coletivas e individuais colocaram Kane como o principal favorito ao prêmio individual mais prestigioso do futebol, com muitos esperando que ele finalmente encerre a longa espera da Inglaterra por um vencedor da Bola de Ouro.
- Getty Images Sport
O enfático apoio de Tuchel à Bola de Ouro
Em entrevista à ITV antes dos próximos compromissos da Inglaterra pela Liga das Nações, Tuchel foi questionado diretamente se acredita que seu capitão deve ser o vencedor da Bola de Ouro no próximo mês. O técnico alemão foi categórico na resposta e afirmou: “Depois desta temporada, sim. Mais de 70 gols, três títulos com o Bayern de Munique, semifinais na Copa do Mundo e na Champions League. Ele está cada vez melhor. Ele acrescentou um nível de fisicalidade ao jogo dele.”
Tuchel seguiu explicando que o valor de Kane vai muito além de seus notáveis números de gols, destacando a inteligência tática e a intensidade de trabalho que fazem dele o atacante moderno definitivo. “Ele é muito comprometido com a pressão alta e muito comprometido em estar envolvido em todas as partes do jogo”, acrescentou Tuchel. “Seja na saída de bola desde trás, seja nas finalizações, seja na construção das jogadas no bloco médio, seja na defesa. É o pacote completo.” Essas qualidades completas colocaram a estrela do Bayern de Munique na liderança da disputa por prêmios individuais, enquanto ele busca se tornar o primeiro inglês a vencer a Bola de Ouro desde Michael Owen, em 2001.
Longevidade e o caminho até 2030
Com a Copa do Mundo de 2030 marcada para ser coorganizada por Espanha, Portugal e Marrocos, inevitavelmente surgiram dúvidas sobre a longevidade de Kane. Quando esse torneio chegar, o capitão da Inglaterra terá 36 anos. No entanto, Tuchel descarta qualquer sugestão de que a idade vai alcançar seu principal jogador e insiste que a qualidade técnica de elite do atacante permitirá que ele siga no mais alto nível até o fim dos 30 anos. Kane, que já é o maior artilheiro da história da Inglaterra, segue consolidando seu status lendário no cenário internacional e está prestes a igualar o recorde histórico masculino de 125 partidas de Peter Shilton caso atue nos quatro jogos da Liga das Nações durante a atual convocação.
Quando a possibilidade de Kane liderar o ataque aos 36 anos foi apresentada ao técnico da Inglaterra, Tuchel seguiu extremamente otimista sobre o futuro de seu capitão. O ex-treinador de Chelsea e Bayern de Munique respondeu: "Sem problema. Idade é idade. Não importa. É só uma questão de qualidade, e ele ainda tem um longo caminho pela frente."
- AFP
Uma tabela exaustiva da Nations League está por vir
A equipe de Tuchel inicia sua atual preparação internacional com um confronto de peso pela Liga das Nações contra a atual campeã mundial, a Espanha, em Wembley, no sábado, uma revanche diante da seleção que derrotou o time de Sir Gareth Southgate na final da Euro 2024 antes de conquistar a Copa do Mundo neste verão. A desgastante sequência de quatro jogos fará com que a Inglaterra viaje para dois confrontos consecutivos fora de casa contra a República Tcheca, em 29 de setembro, e a Croácia, em 3 de outubro, antes de voltar para casa para receber os tchecos em Wembley, em 6 de outubro.
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