"A aura dele, o jeito dele, é algo que a gente sente falta", disse Musiala em entrevista à Sky. Musiala e Müller jogaram juntos no time principal do FC Bayern entre 2020 e 2025 e construíram uma relação próxima nesse período, embora Musiala tenha tirado cada vez mais tempo de jogo de Müller, 14 anos mais velho. “Ele também me ajudou muito quando entrei, me deu muitas dicas ao longo do tempo”, disse Musiala. “Estou feliz por ter podido jogar tantos anos com ele.”
Traduzido por
"Depois de uma fase como essa, eu adoraria conversar bastante com ele": Jamal Musiala sente falta dos ex-companheiros do FC Bayern
O atacante de 23 anos passou por momentos difíceis recentemente. Nas quartas de final do Mundial de Clubes contra o Paris Saint-Germain no verão passado — que foi também a 756ª e última partida de Müller pelo FC Bayern —, ele fraturou a fíbula e ficou afastado dos gramados por meses. O retorno foi complicado e, entretanto, Musiala teve que ficar de fora novamente. Nas semifinais da Liga dos Campeões contra o PSG, ele não teve um bom desempenho.
Na opinião dele, Müller seria uma boa pessoa para conversar neste momento: “Gostaria muito de conversar bastante com ele depois de uma fase como essa.”
FC Bayern: Jamal Musiala elogia Michael Olise
Desde seu retorno, Musiala teve, em sua própria opinião, “momentos bons e, às vezes, momentos não tão bons, o que é perfeitamente normal”. Ele sabe que ainda há “passos a dar”. “Mas, comparando o que eu esperava há alguns meses com onde estou agora, estou muito, muito satisfeito.”
Olhando para o futuro e para a Copa do Mundo com a seleção alemã, para Musiala agora “a paciência é o mais importante. Para mim, agora é simples: não pensar muito no futuro. Nunca se sabe o que vai acontecer. Para mim, o que importa agora é dar pequenos passos.”
Musiala, por sua vez, elogiou muito seu companheiro de equipe Michael Olise, com quem já jogou nas categorias de base do Chelsea FC. “Em cada detalhe do seu jogo, ele deu um passo à frente e é bom ver isso”, disse Musiala. “Ele é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador da temporada, é assim que eu o vejo.”