Depois de Thijs Kraaijeveld e Tobias van den Elshout, este “irmão mais novo” também pode se juntar ao Feyenoord

Na seção VZ NXGN, o Voetbalzone destaca os maiores talentos da Holanda. Esta semana, voltamos nossa atenção para o zagueiro do Feyenoord, Hakeem Agboluaje (18), que pode estrear em breve no De Kuip.

Como já aconteceu várias vezes no passado, a Academia do Feyenoord é um ponto positivo em meio a uma crise esportiva na equipe principal. Contra o FC Volendam, Jivayno Zinhagel estreou aos 16 anos na equipe principal do Feyenoord e, uma semana depois, Tobias van den Elshout (19) foi titular no clássico contra o NEC.

Enquanto isso, Thijs Kraaijeveld (18) joga como se já fosse profissional há anos, mas, nos bastidores, surge mais um talento: Agboluaje. O versátil canhoto integra regularmente a lista de convocados do Feyenoord. 2026 deve ser o seu ano.