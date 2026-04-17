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Hakeem AgboluajeVoetbalzone
Wessel Antes

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Depois de Thijs Kraaijeveld e Tobias van den Elshout, este “irmão mais novo” também pode se juntar ao Feyenoord

Especiais e Opinião
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H. Agboluaje
B. Adekanye

Na seção VZ NXGN, o Voetbalzone destaca os maiores talentos da Holanda. Esta semana, voltamos nossa atenção para o zagueiro do Feyenoord, Hakeem Agboluaje (18), que pode estrear em breve no De Kuip.

Como já aconteceu várias vezes no passado, a Academia do Feyenoord é um ponto positivo em meio a uma crise esportiva na equipe principal. Contra o FC Volendam, Jivayno Zinhagel estreou aos 16 anos na equipe principal do Feyenoord e, uma semana depois, Tobias van den Elshout (19) foi titular no clássico contra o NEC.

Enquanto isso, Thijs Kraaijeveld (18) joga como se já fosse profissional há anos, mas, nos bastidores, surge mais um talento: Agboluaje. O versátil canhoto integra regularmente a lista de convocados do Feyenoord. 2026 deve ser o seu ano.

  • Onde tudo começou

    Agboluaje, nascido em 2007, cresceu em Alphen aan den Rijn. Ele é o irmão mais novo de Bobby Adekanye (27), que, como grande promessa, esteve sob contrato com o Ajax, o FC Barcelona, o PSV, o Liverpool e a Lazio. Em 2025, ele conquistou a taça com o Go Ahead Eagles, após o que partiu para a Turquia.

    O próprio Agboluaje começou a jogar futebol no VV Alphia. Ainda jovem, foi descoberto pelo Ajax, mas após cinco anos na base de Amsterdã, foi dispensado. Adekanye explicou ao Algemeen Dagblad, em 2024, o motivo disso.

    “Isso se deveu principalmente às dores de crescimento. Por causa disso, ele não conseguia atingir seu potencial. Mas a forma como Hakeem se recuperou depois disso é realmente admirável”, disse Adekanye. Na fábrica de talentos do Alphense Boys, Agboluaje redescobriu o prazer do futebol.

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  • O grande avanço

    Depois de ter sido dispensado do Ajax, Agboluaje poderia ter se juntado a clubes profissionais menores. No entanto, o retorno ao Alphense Boys foi uma escolha consciente que já deu frutos após apenas uma temporada.

    O talento nunca foi o problema. Quando as dificuldades iniciais desapareceram e Agboluaje ficou fisicamente mais forte, ele rapidamente encontrou seu caminho de volta. No verão de 2020, ele se juntou ao Feyenoord, justamente o arquirrival do Ajax.

    Atualmente, Agboluaje está em sua sexta temporada no Feyenoord. Durante a primeira metade da temporada, ele foi capitão do Sub-19, mas, no momento, o zagueiro faz parte da equipe principal de juniores. Ele também já ficou dez vezes no banco da equipe principal, mas ainda aguarda sua estreia.

    É surpreendente que Agboluaje, que também tem raízes nigerianas, não seja um jogador da seleção juvenil da Holanda. No entanto, isso também lhe oferece as oportunidades necessárias no Feyenoord, e ele mesmo as aproveitou. Durante os períodos de jogos internacionais, o jovem talento não precisa se apresentar em Zeist, o que lhe permitiu provar seu valor para Van Persie.

  • Como estão as coisas agora

    Para Agboluaje, teria sido perfeito se o Jong Feyenoord tivesse jogado na Keuken Kampioen Divisie, para que ele pudesse ganhar experiência lá. No entanto, já se falou e escreveu o suficiente sobre essa oportunidade perdida.

    Além disso, Agboluaje tem talento suficiente para se tornar o próximo jogador do Feyenoord que não precisa, de forma alguma, da KKD. Juntamente com os já mencionados Kraaijeveld, Van den Elshout, Zinhagel e Ilai Grootfaam (16), ele forma um grupo que não parece ficar atrás das muitas contratações milionárias realizadas no verão passado.

    Van Persie parece, voluntária ou involuntariamente, optar cada vez mais por jogadores jovens da Academia do Feyenoord. Na sexta-feira, Agboluaje participou do amistoso contra o Excelsior (1 a 1) como parceiro de defesa do queridinho da torcida, Gernot Trauner. Grootfaam marcou o gol pelo De Stadionclub.

  • Hakeem AgboluajeImago

    Principais qualidades

    Agboluaje tem 18 anos, mas é fisicamente muito forte. Além disso, é um zagueiro central canhoto, o que é relativamente raro e, muitas vezes, muito procurado.

    O que torna Agboluaje ainda mais especial é sua versatilidade. Nas categorias de base do Feyenoord, ele disputou dezenas de partidas como lateral-esquerdo e volante. Assim, ele oferece ao seu treinador várias opções de posições.

    Em novembro, após um amistoso contra o Feyenoord, o atacante do Excelsior, Mike van Duinen, mostrou-se extremamente entusiasmado com Agboluaje, durante uma entrevista noprograma FC Rijnmond. “Achei que ele era um meio-campista muito criativo. Um jovem que jogou contra nós como volante. Ele tem um nome difícil, mas estava bem com a bola e frequentemente disponível para receber. Muito talentoso.”

  • Bobby AdekanyeIMAGO

    Há espaço para melhorias

    Como todos os jovens talentos, Agboluaje ainda tem muitos aspectos a melhorar nos próximos anos. No time principal do Feyenoord, ele treina diariamente com jogadores de ponta. Em fevereiro, o jovem falou sobre isso em uma entrevista ao Algemeen Dagblad: “Acho que posso aprender algo com todos.”

    “Na equipe principal, você precisa agir e pensar mais rápido. Mas, por exemplo, Oussama Targhalline, com quem tenho um bom relacionamento. Ele conversa muito comigo. Também aprendo muito com Jordan Bos, na lateral esquerda.”

    Quando Agboluaje fica em dúvida, ele sempre pode recorrer ao irmão Bobby, que já passou por tudo no futebol. No entanto, Adekanye acha importante que Hakeem trilhe seu próprio caminho, como disse ao jornal matutino. “Sempre o apoio quando há algo, mas ele também tem sua própria visão. No fim das contas, ele mesmo precisa construir sua carreira.”

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    O próximo... Jorrel Hato?

    É sempre difícil comparar jovens promessas com jogadores consagrados do futebol moderno, mas Agboluaje, com suas capacidades físicas, qualidades futebolísticas e versatilidade, lembra discretamente o jogador da seleção holandesa Jorrel Hato.

    É claro que Hato já havia se destacado no Ajax na mesma idade de Agboluaje, mas certamente não é vergonha ainda não estar no mesmo patamar que o zagueiro do Chelsea, que ainda tem apenas 20 anos.

    Seria ótimo se Agboluaje tivesse uma chance séria no Feyenoord durante a preparação para a próxima temporada. Se ficar claro que ele ainda precisa de um tempo, talvez seja uma boa ideia colocá-lo no FC Dordrecht, na KKD. Por coincidência, Hato estreou como jogador profissional nessa competição, pelo Jong Ajax.

  • E agora, o que vem a seguir?

    O Feyenoord ainda disputará quatro partidas do campeonato no próximo mês, nas quais Agboluaje espera fazer sua estreia oficial. Como o time de Roterdã tem poucas opções defensivas, não se pode descartar a possibilidade de ele estrear.

    Isso depende, sem dúvida, do que ainda está em jogo. Van Persie provavelmente concederá a estreia quando as partidas já tiverem sido disputadas e houver espaço para isso. Infelizmente para o Feyenoord e Agboluaje, a última vitória convincente já aconteceu há algum tempo.

    Um último ponto a ser observado é o contrato de Agboluaje. O jovem está vinculado ao De Kuip até meados de 2027. Caso ele consiga se destacar, é importante para o Feyenoord que ele assine um novo contrato rapidamente. Recentemente, Agboluaje foi recebido pela agência de representação Muy Manero.