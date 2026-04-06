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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
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Depois de ser descrito como “acabado”... Jornalista saudita surpreende Salah com uma nova atitude

M. Salah
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O astro egípcio é o centro das atenções da mídia saudita após rumores de que jogaria na Liga Roshen

As últimas horas foram marcadas por polêmica e indignação em torno das declarações do jornalista saudita Saud Al-Sarami, ex-porta-voz do Al-Nassr, nas quais ele atacou o astro egípcio Mohamed Salah, ponta do Liverpool inglês.

Houve relatos na imprensa sobre o interesse de clubes da Liga Roshen em contratar o “Faraó Egípcio” no verão de 2026, com o Al-Hilal e o Al-Ittihad à frente da lista.

Leia também... “Não sabe onde fica o gol”... A imprensa inglesa critica Salah após os quatro gols do City

Isso aconteceu depois que o jogador decidiu se separar oficialmente do Liverpool, após o fim da temporada atual, para enfrentar um novo desafio fora dos campos ingleses.

  • محمد صلاحGetty Images Sport

    O ataque a Salah

    Os rumores sobre a possível contratação de Salah pelo time de estrelas da Liga Roshen provocaram a ira de Al-Sarami, que se manifestou ontem na rádio “Al-Arabiya FM”, afirmando: “O Faraó egípcio está acabado e não tem mais nada a oferecer; atualmente, ele não se encaixa na Liga Saudita”.

    E acrescentou: “O que está acontecendo atualmente não passa de uma campanha promocional de alguns meios de comunicação e da imprensa egípcia para empurrá-lo para a Liga Roshen, já que alguns acham que ele é adequado para o Al-Hilal, enquanto outros o indicam para se juntar ao Al-Ittihad”.

    Ele continuou: “Já temos nomes egípcios em nosso campeonato, e basta o exemplo de Dunga no Al-Najma, que não conseguiu acompanhar o ritmo da partida contra o Al-Nassr e foi forçado a sair de campo lesionado”.

    E concluiu: “Como eu disse, Salah não é adequado, no momento, para a Liga Roshen; ele poderia se transferir para o Smouha, no Egito”.

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  • محمد صلاحAFP

    Reação inesperada

    Após as críticas que Saud Al-Sarami recebeu nas últimas horas, ele decidiu pedir desculpas a Salah no mesmo programa, nesta segunda-feira, com novas declarações, nas quais afirmou: “Não tive a intenção de ofender o astro egípcio nem qualquer pessoa do mesmo país”.

    E continuou: “Peço desculpas a qualquer pessoa cujo nome tenha sido mencionado em minhas declarações de ontem, pois compreendo os sentimentos de todos, pois o espírito esportivo e o respeito são mais importantes do que qualquer outra coisa”.

    E continuou: “Peço desculpas ao analista Ahmed Afifi e ao meio-campista do Al-Najma, Nabil Emad ‘Dunga’. Quanto a Mohamed Salah, ele não é um astro árabe ou africano, ele é um ícone mundial”.

    E continuou: “Isso não é opinião minha, pois ele já recebeu grandes elogios de várias lendas, como Jürgen Klopp, Pep Guardiola e outros treinadores e lendas”.

    E concluiu: “Não se pode questionar as habilidades de Mohamed Salah, ele é uma lenda em todos os sentidos da palavra, devido ao que conquistou com o Liverpool e a seleção egípcia.”



  • Qual será o próximo destino de Mohamed Salah?

    Salah tem sido associado a vários grandes clubes ao redor do mundo, além de times da Liga Roshen, na Arábia Saudita, e de vários clubes da liga americana.

    Várias fontes indicam que Salah não deseja se transferir para nenhum clube inglês no futuro próximo, por respeito aos torcedores do Liverpool, e que ele busca um desafio fora da Premier League.

    Está previsto que Salah decida seu próximo destino após participar com a seleção egípcia da Copa do Mundo de 2026.