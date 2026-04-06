Depois de ser descrito como “acabado”... Jornalista saudita surpreende Salah com uma nova atitude

As últimas horas foram marcadas por polêmica e indignação em torno das declarações do jornalista saudita Saud Al-Sarami, ex-porta-voz do Al-Nassr, nas quais ele atacou o astro egípcio Mohamed Salah, ponta do Liverpool inglês.

Houve relatos na imprensa sobre o interesse de clubes da Liga Roshen em contratar o “Faraó Egípcio” no verão de 2026, com o Al-Hilal e o Al-Ittihad à frente da lista.

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Isso aconteceu depois que o jogador decidiu se separar oficialmente do Liverpool, após o fim da temporada atual, para enfrentar um novo desafio fora dos campos ingleses.