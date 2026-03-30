Depois de Massolin, o Inter está de olho em outro jogador do Modena: Daniel Tonoli; negociação com o Genoa e disputa com a Atalanta

O Inter volta a bater à porta do Modena. Depois de ter contratado o meio-campista francês Yanis Massolin por 3,5 milhões de euros, os nerazzurri acompanham com interesse outro jogador do Modena: Daniel Tonoli.





O zagueiro central, nascido em 2002, jogou nas categorias Sub-18 e Sub-19 do Inter de janeiro de 2020 a junho de 2021, quando foi treinado por Cristian Chivu: “A lembrança que tenho dele é a de um treinador que entende de futebol de alto nível”, declarou Tonoli em entrevista à Gazzetta di Modena.



