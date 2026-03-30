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Torino FC v Modena FC - Coppa ItaliaGetty Images Sport

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Depois de Massolin, o Inter está de olho em outro jogador do Modena: Daniel Tonoli; negociação com o Genoa e disputa com a Atalanta

Inter de Milão
D. Tonoli
Mercado da bola
Modena
Genoa
Atalanta
Serie B

A Inter está de olho em mais um jogador nascido em 2002 que atua na Série B.

O Inter volta a bater à porta do Modena. Depois de ter contratado o meio-campista francês Yanis Massolin por 3,5 milhões de euros, os nerazzurri acompanham com interesse outro jogador do Modena: Daniel Tonoli.


O zagueiro central, nascido em 2002, jogou nas categorias Sub-18 e Sub-19 do Inter de janeiro de 2020 a junho de 2021, quando foi treinado por Cristian Chivu: “A lembrança que tenho dele é a de um treinador que entende de futebol de alto nível”, declarou Tonoli em entrevista à Gazzetta di Modena.


  • O Tuttosport informa que o Inter poderia readquiri-lo para, em seguida, emprestá-lo ao Genoa na próxima temporada.


    O Atalanta, time do qual o jogador é torcedor e pelo qual sonha em jogar, também está de olho nele e acompanha atentamente seu progresso.


    Autor de 5 gols neste campeonato da Série B, Tonoli tem contrato até junho de 2028 com o Modena, que possui uma opção de renovação por mais dois anos.

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