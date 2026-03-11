Depois de Manuel Neuer, mais uma má notícia para o FC Bayern! O tempo de recuperação de Jonas Urbig parece estar definido

De acordo com informações do Bild, o FC Bayern prevê uma pausa forçada de oito a dez dias. O motivo é uma lesão na cabeça que Urbig sofreu na terça-feira, durante a vitória por 6 a 1 na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atalanta Bergamo. Além do clássico da Bundesliga contra o Bayer Leverkusen no sábado (14 de março, às 15h30), ele também deve perder a partida de volta contra o Atalanta na próxima quarta-feira (18 de março, às 21h), segundo o jornal.

Urbig teve que deixar o campo apoiado por dois assistentes pouco antes do apito final, após o gol que fechou o placar em 6 a 1. Antes disso, o jogador de 22 anos havia colidido violentamente com Nikola Krstovic, do Atalanta, antes de Mario Pasalic marcar o gol que fechou o placar. O presidente do Bayern, Jan-Christian Dreesen, deu a má notícia após a partida: “Jonas está no hospital, ele provavelmente sofreu uma concussão”. O diretor esportivo Max Eberl também disse que Urbig estava “um pouco atordoado” e “agora, é claro, com uma enorme dor de cabeça”.