A situação do FC Bayern de Munique na posição de goleiro está se agravando cada vez mais. Depois de Manuel Neuer, agora o goleiro reserva Jonas Urbig também está fora de jogo por enquanto.
Depois de Manuel Neuer, mais uma má notícia para o FC Bayern! O tempo de recuperação de Jonas Urbig parece estar definido
De acordo com informações do Bild, o FC Bayern prevê uma pausa forçada de oito a dez dias. O motivo é uma lesão na cabeça que Urbig sofreu na terça-feira, durante a vitória por 6 a 1 na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atalanta Bergamo. Além do clássico da Bundesliga contra o Bayer Leverkusen no sábado (14 de março, às 15h30), ele também deve perder a partida de volta contra o Atalanta na próxima quarta-feira (18 de março, às 21h), segundo o jornal.
Urbig teve que deixar o campo apoiado por dois assistentes pouco antes do apito final, após o gol que fechou o placar em 6 a 1. Antes disso, o jogador de 22 anos havia colidido violentamente com Nikola Krstovic, do Atalanta, antes de Mario Pasalic marcar o gol que fechou o placar. O presidente do Bayern, Jan-Christian Dreesen, deu a má notícia após a partida: “Jonas está no hospital, ele provavelmente sofreu uma concussão”. O diretor esportivo Max Eberl também disse que Urbig estava “um pouco atordoado” e “agora, é claro, com uma enorme dor de cabeça”.
Sven Ulreich prestes a regressar à baliza do Bayern após um ano e meio
Como Neuer também está fora de combate por várias semanas devido a uma lesão muscular na panturrilha, Sven Ulreich defenderá o gol do Bayern contra o Leverkusen pela primeira vez nesta temporada. O goleiro de 37 anos não jogava há um ano e meio, desde a vitória por 5 a 0 sobre o Werder Bremen na Bundesliga, em 21 de setembro de 2024.
Ele ficou fora de grande parte da temporada passada por motivos pessoais. Em agosto de 2025, ele revelou o triste motivo: seu filho Len havia “falecido após uma longa e grave doença”.
Embora Ulreich seja nominalmente o terceiro goleiro do elenco do Bayern, ele traz muita experiência no mais alto nível e sempre esteve presente no passado quando Neuer ficou fora. Assim, ele disputou 29 jogos da Bundesliga na temporada 2017/18 e participou da classificação para as semifinais da Liga dos Campeões na mesma temporada.
Jonas Urbig: Estatísticas na temporada 2025/26
Jogos 12 Gols sofridos 12 Jogos sem sofrer gols 4