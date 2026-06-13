Depois de definir sua posição em relação ao Marrocos... A febre por Neymar toma conta do Brasil

Neymar foi excluído da seleção para a Copa do Mundo ainda na adolescência, em 2010, apesar dos apelos da torcida. Em 2014, em casa, uma lesão o impediu de brilhar, o que serviu de prelúdio para a humilhante derrota por 7 a 1 para a Alemanha, que ainda assombra o futebol brasileiro.

A lesão mais uma vez o tirou de ação antes e durante o torneio de 2018, e em 2022 ele se recuperou a tempo de marcar um gol espetacular na prorrogação das quartas de final no Catar, mas a Croácia empatou aos 117 minutos e eliminou o Brasil nos pênaltis.

Em resumo, a relação de Neymar com a seleção nacional é repleta de emoções e merece um final perfeito. Não se deve permitir que fatores como o declínio de seu nível e de sua forma física, além de anos de exaustão e cansaço, fiquem em seu caminho.

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Após sua ausência da seleção brasileira desde 2023, Carlo Ancelotti fez uma convocação surpresa para Neymar, o que foi amplamente bem recebido por muitos. O experiente técnico italiano havia declarado há muito tempo que Neymar só voltaria depois de provar sua prontidão, mas acabou por convocá-lo de qualquer maneira.

Oito partidas pelo Santos na Série A deste ano provavelmente não foram suficientes. Todas foram em casa, o que não é prova conclusiva da vontade de Neymar de se testar nas condições mais difíceis; portanto, os argumentos são fracos.

E a Sky Sports continuou: “Neymar está entre os dez melhores jogadores do campeonato em termos de criação de chances por partida, mas até mesmo Ancelotti percebe a verdade”.

Ela citou as declarações de João Pedro — cuja exclusão também gerou questionamentos — de que não teve sorte em ser convocado para a seleção, apesar de não ter aproveitado as oportunidades que teve com a Seleção.