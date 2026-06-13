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Depois de definir sua posição em relação ao Marrocos... A febre por Neymar toma conta do Brasil

Especiais e Opinião
Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
Neymar
C. Ancelotti
Brasil
Marrocos
EUA
Itália

O mesmo drama de sempre a cada quatro anos

Neymar integra a seleção brasileira em mais uma tentativa de conquistar a Copa do Mundo, mas a decisão de Carlo Ancelotti de convocá-lo é considerada controversa.

A Sky Sports publicou uma reportagem na qual, com a ajuda do lendário Cafu, analisou as razões pelas quais Ancelotti apoia Neymar para que ele recupere seu brilho.

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 nas primeiras horas da manhã de domingo, quando enfrenta a seleção marroquina repleta de estrelas, competindo no Grupo C ao lado de Haiti e Escócia.


  • Uma verdadeira obsessão

    Cafu, o último a levar o Brasil à conquista da Copa do Mundo (2002), disse à Sky Sports: “Neymar é um jogador importante para qualquer time. Ver Neymar jogando bem, tanto fisicamente quanto tecnicamente, pode beneficiar muito a seleção brasileira”. Mas já faz tempo que ninguém o vê em tal desempenho.

    Que drama psicológico! A febre por Neymar continua a assolar o Brasil, e nos perguntamos se os pentacampeões mundiais deveriam estar imunes a ela. Mas a ânsia de ver o maior artilheiro da história do país encerrar sua carreira no futebol é uma verdadeira obsessão.

    Eles terão que esperar um pouco mais. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou que Neymar não estará disponível para a estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, mas que ele pode voltar aos treinos na próxima semana. Essas são as últimas novidades sobre sua relação com a seleção nacional.

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  • Uma tragédia que se repete... à espera do final perfeito

    Neymar foi excluído da seleção para a Copa do Mundo ainda na adolescência, em 2010, apesar dos apelos da torcida. Em 2014, em casa, uma lesão o impediu de brilhar, o que serviu de prelúdio para a humilhante derrota por 7 a 1 para a Alemanha, que ainda assombra o futebol brasileiro.

    A lesão mais uma vez o tirou de ação antes e durante o torneio de 2018, e em 2022 ele se recuperou a tempo de marcar um gol espetacular na prorrogação das quartas de final no Catar, mas a Croácia empatou aos 117 minutos e eliminou o Brasil nos pênaltis.

    Em resumo, a relação de Neymar com a seleção nacional é repleta de emoções e merece um final perfeito. Não se deve permitir que fatores como o declínio de seu nível e de sua forma física, além de anos de exaustão e cansaço, fiquem em seu caminho.

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    Após sua ausência da seleção brasileira desde 2023, Carlo Ancelotti fez uma convocação surpresa para Neymar, o que foi amplamente bem recebido por muitos. O experiente técnico italiano havia declarado há muito tempo que Neymar só voltaria depois de provar sua prontidão, mas acabou por convocá-lo de qualquer maneira.

    Oito partidas pelo Santos na Série A deste ano provavelmente não foram suficientes. Todas foram em casa, o que não é prova conclusiva da vontade de Neymar de se testar nas condições mais difíceis; portanto, os argumentos são fracos.

    E a Sky Sports continuou: “Neymar está entre os dez melhores jogadores do campeonato em termos de criação de chances por partida, mas até mesmo Ancelotti percebe a verdade”.

    Ela citou as declarações de João Pedro — cuja exclusão também gerou questionamentos — de que não teve sorte em ser convocado para a seleção, apesar de não ter aproveitado as oportunidades que teve com a Seleção.

  • O que Ancelotti está pensando?

    O relatório prosseguiu: “Então, qual foi o motivo por trás dessa decisão? Alguns acreditam que seja uma prova da tendência de Ancelotti de apostar no talento. Ao longo de sua carreira como técnico, ele sempre se mostrou disposto a reunir os melhores jogadores disponíveis, confiante em sua capacidade de alcançar o sucesso quando chegasse a hora certa”.

    Até agora, ainda é possível dizer que o potencial de Neymar pode superar o dos outros. Encontrar uma maneira de liberar seu talento, mesmo que por um breve período, pode fazer uma grande diferença. Cafu conhece Ancelotti muito bem desde o tempo em que trabalharam juntos no Milan e confia em sua opinião.

    E respondeu: “Acho que sim”, quando questionado se essa seria a decisão certa.

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    Cafu acrescentou: “Ancelotti é um técnico experiente, sabe como preparar uma equipe para uma competição como essa. Esperamos que Ancelotti traga um novo fôlego à seleção brasileira. Ele tem o potencial necessário”.

    E o relatório acrescentou: “Mas há outro motivo para a escolha de Ancelotti: Neymar. Ele fez suas contas. O alvoroço em torno do ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain não vai se acalmar neste verão, seja ele selecionado ou não. Ao escalá-lo e insistir em não lhe conceder nenhum privilégio especial, ele coloca a responsabilidade sobre Neymar de provar que está pronto. Espera-se que ele tenha um desempenho excepcional, que inspire seus companheiros em vez de atrapalhá-los e que alivie a pressão sobre eles em vez de aumentá-la. É um risco, pois as dúvidas vão continuar.”

    E acrescentou: “Ele está no elenco, mas será que está fisicamente apto o suficiente para entrar em campo? E se estiver fisicamente apto o suficiente para entrar, será que está fisicamente apto o suficiente para ser titular? Assim, a seleção brasileira espera que tudo corra bem, até alcançar o objetivo almejado.”

  • A história de Romário... um drama já conhecido

    A história nos mostra que o Brasil está acostumado a esse tipo de drama, em que o jogador local favorito rouba a cena. O técnico Dunga resistiu aos apelos das lendas Pelé e Romário para escalar Neymar em 2010 e pagou por isso com a perda do cargo quando as coisas deram errado.

    De certa forma, com o retorno de Neymar ao Santos, o ciclo se fechou. Mas essa história remonta a antes mesmo de seu retorno. Muitas vezes, o próprio Romário era o centro dessa atenção. A campanha para incluí-lo na seleção era um tema de discussão que surgia a cada quatro anos no Brasil.

    Em 1994, o técnico Carlos Alberto Pereira estava decidido a deixar Romário de fora por causa de sua falta de comprometimento e de sua recusa em ficar no banco quando ele o convocou anteriormente. Romário resistiu à sua inclusão até a véspera da partida final das eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil precisava vencer para se classificar para a Copa do Mundo. A lesão de Müller fez com que ele mudasse de ideia. Cafu se lembra bem disso.

    Cafu disse: “Era a última partida das eliminatórias contra o Uruguai no Maracanã, e Romário mostrou sua personalidade marcante ao retornar à equipe. Ele disse que resolveria o problema, e foi o que fez. Vencemos a partida por 2 a 0, e Romário marcou os dois gols”. O resto é história: Romário brilhou na Copa do Mundo de 1994, e o Brasil conquistou o título. Pereira descreveu isso como uma bênção de Deus.

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  • Será que vai dar certo com o Neymar?

    Quatro anos depois, em 1998, Mario Zagallo retirou Romário da seleção pouco antes do torneio devido a uma lesão, e as coisas correram de maneira totalmente diferente.

    Beppeto, que jogou no ataque ao lado de Ronaldo na ausência de Romário, teve dificuldade em compensar sua falta, e o Brasil perdeu para a França por 3 a 0 na final. Romário logo voltou a marcar gols pelo Flamengo e zombou de Zagallo com caricaturas nas paredes dos banheiros de um dos cafés que ele possuía no Rio.

    Luiz Felipe Scolari teve mais sorte ao ignorar os pedidos para incluir Romário em sua seleção para a Copa do Mundo de 2002, quando ele tinha 36 anos. Ele só silenciou as críticas depois de conquistar o título. Já Ancelotti tem uma alternativa com Neymar.

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    Será que vai dar certo?

    Cafu, o único jogador que disputou três finais consecutivas, está otimista. Questionado sobre quem vai ganhar a Copa do Mundo neste verão, ele sorriu antes de responder com firmeza: “O Brasil, sem dúvida. Não tenho a menor dúvida sobre o potencial dessa seleção”.

    Mas potencial e realidade, especialmente no que diz respeito à versão de Neymar aos 34 anos, são duas coisas completamente diferentes.

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