Enquanto a Federação Egípcia de Futebol recebeu instruções da Federação Internacional de Futebol (FIFA) para fazer alterações na camisa da seleção egípcia antes de sua participação na Copa do Mundo de 2026, devido às sete estrelas presentes acima do emblema dos “Faraós”, muitos se perguntam por que a FIFA permitiu que a seleção do Uruguai usasse quatro estrelas em sua camisa, apesar de ter conquistado o título da Copa do Mundo apenas duas vezes.

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 colocou a seleção egípcia no Grupo 7, ao lado das seleções da Bélgica, Irã e Nova Zelândia, enquanto o Grupo 8 conta com as seleções da Espanha, Arábia Saudita, Uruguai e Cabo Verde, o que o torna um dos grupos mais fortes e equilibrados do torneio.

A Federação Egípcia de Futebol recebeu instruções oficiais da Federação Internacional de Futebol (FIFA) para realizar alterações na camisa da seleção nacional antes do início das competições da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Essas alterações incluíram a remoção das sete estrelas localizadas acima do emblema da seleção egípcia, que simbolizam o número de vezes que os “Faraós” a título da Copa Africana das Nações, com base nos regulamentos da FIFA relativos à Copa do Mundo, que determinam que as estrelas colocadas nas camisas das seleções durante o torneio devem refletir apenas o número de vezes em que a Copa do Mundo foi conquistada, sem contabilizar campeonatos continentais ou regionais.

A FIFA também solicitou a alteração da cor dos números dos jogadores nas camisas, de dourado para branco, com o objetivo de aumentar a visibilidade dos números e facilitar sua identificação pelos árbitros, torcedores e meios de transmissão televisiva durante as partidas.