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Egypt v Uruguay: Group A - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

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Depois da polêmica com a camisa do Egito... Por que a Fifa manteve os jogadores da Uruguai?

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O Egito perde estrelas e o Uruguai ganha duas!

Enquanto a Federação Egípcia de Futebol recebeu instruções da Federação Internacional de Futebol (FIFA) para fazer alterações na camisa da seleção egípcia antes de sua participação na Copa do Mundo de 2026, devido às sete estrelas presentes acima do emblema dos “Faraós”, muitos se perguntam por que a FIFA permitiu que a seleção do Uruguai usasse quatro estrelas em sua camisa, apesar de ter conquistado o título da Copa do Mundo apenas duas vezes.

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 colocou a seleção egípcia no Grupo 7, ao lado das seleções da Bélgica, Irã e Nova Zelândia, enquanto o Grupo 8 conta com as seleções da Espanha, Arábia Saudita, Uruguai e Cabo Verde, o que o torna um dos grupos mais fortes e equilibrados do torneio.

A Federação Egípcia de Futebol recebeu instruções oficiais da Federação Internacional de Futebol (FIFA) para realizar alterações na camisa da seleção nacional antes do início das competições da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Essas alterações incluíram a remoção das sete estrelas localizadas acima do emblema da seleção egípcia, que simbolizam o número de vezes que os “Faraós” a título da Copa Africana das Nações, com base nos regulamentos da FIFA relativos à Copa do Mundo, que determinam que as estrelas colocadas nas camisas das seleções durante o torneio devem refletir apenas o número de vezes em que a Copa do Mundo foi conquistada, sem contabilizar campeonatos continentais ou regionais.

A FIFA também solicitou a alteração da cor dos números dos jogadores nas camisas, de dourado para branco, com o objetivo de aumentar a visibilidade dos números e facilitar sua identificação pelos árbitros, torcedores e meios de transmissão televisiva durante as partidas.

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Declaração da Jabalia

    A Federação Egípcia de Futebol declarou, em comunicado enviado à imprensa: “Recebemos uma notificação da FIFA informando que não é permitido exibir as estrelas dos campeonatos continentais nas camisas das seleções durante a Copa do Mundo”.

    E acrescentou: “A FIFA também solicitou uma alteração na cor dos números nas camisas, para que passem a ser brancos em vez de dourados, a fim de proporcionar maior visibilidade; portanto, isso não foi uma surpresa para nós, e já estávamos cientes disso antes do início do torneio”.

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  • FBL-WC-2026-URUAFP

    Por que a seleção do Uruguai tem quatro estrelas na camisa?

    A seleção do Uruguai ostenta quatro estrelas em sua camisa, apesar de ter conquistado a Copa do Mundo apenas duas vezes, pois as duas estrelas adicionais representam as medalhas de ouro que a seleção conquistou nas competições de futebol dos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928.

    A singularidade desse caso se deve ao fato de que os torneios de futebol das Olimpíadas de Paris em 1924 e de Amsterdã em 1928 foram realizados antes do início da Copa do Mundo de 1930 e representavam o mais alto nível das competições internacionais entre seleções naquela época.

    Os torneios de futebol dos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928 se destacaram por uma singularidade excepcional que os diferenciou de todas as edições anteriores ou posteriores. Ambos os torneios foram organizados principalmente pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), em cooperação com as federações francesa e holandesa de futebol, respectivamente, sem intervenção direta do Comitê Olímpico Internacional. Além disso, foram os primeiros torneios olímpicos da história do futebol abertos a todos os jogadores, incluindo os profissionais, o que conferiu à competição um caráter internacional sem precedentes naquela época.

    Desde então, a FIFA, juntamente com as federações nacionais e a mídia esportiva em todo o mundo, reconheceu o status excepcional dessas duas competições, devido às regras que permitiram a participação dos melhores jogadores sem as restrições do amadorismo. Antes do início das competições das Olimpíadas de Paris de 1924, o então presidente da FIFA, Jules Rimet, juntamente com Henri Doulonay, confirmou que a seleção vencedora do torneio receberia o título de campeã mundial, o que reforçou o valor histórico dessa conquista.

    Em 1992, a seleção do Uruguai conseguiu obter aprovação oficial da FIFA para adicionar quatro estrelas ao seu emblema. Isso ocorreu graças aos esforços do historiador e jornalista uruguaio Atilio Garido, que se baseou em documentos oficiais apresentados pela Federação Uruguaia de Futebol à FIFA após as Olimpíadas de Paris de 1924, intitulados «Uruguai, campeã mundial nas Olimpíadas de Paris». A Federação Uruguaia de Futebol também apresentou documentos semelhantes após as Olimpíadas de Amsterdã de 1928, intitulados «Olimpíadas de Amsterdã... Uruguai, Campeã do Mundo».

    Esses documentos foram oficialmente apresentados à FIFA nos anos de 1925 e 1929 e foram aprovados sem qualquer objeção. E, durante a conferência da FIFA na cidade de Zurique em 1992, Jarido conseguiu comprovar a base histórica e jurídica que permite ao Uruguai considerar-se tetracampeão mundial, títulos que a FIFA reconheceu como extensão dos registros oficiais aprovados naquela época.

  • fifa world cup trophyGetty Images

    Qual é a posição da Fifa?

    De acordo com documentos históricos apresentados pela Federação Uruguaia de Futebol, a FIFA reconheceu o caráter internacional das competições de futebol nas Olimpíadas de 1924 e 1928, o que permitiu ao Uruguai manter as quatro estrelas em sua camisa.

    Além disso, vários relatos da imprensa, entre eles o do jornal francês “L’Équipe”, indicaram que a seleção uruguaia ostenta quatro estrelas em sua camisa porque as duas edições dos Jogos Olímpicos mencionadas foram realizadas sob a supervisão da Federação Internacional de Futebol antes da criação da Copa do Mundo em seu formato atual.

    O jornal destacou que a Uruguai adicionou as duas estrelas correspondentes às Olimpíadas às duas estrelas da Copa do Mundo, enquanto outras seleções não adotaram a mesma medida, apesar de possuírem títulos olímpicos no futebol.

  • Uruguay National Team Farewells Ahead Its Participation In The 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    Por que outras seleções não fazem o mesmo?

    Embora vários países tenham conquistado a medalha de ouro no futebol antes do início da Copa do Mundo de 1930, como a Grã-Bretanha e a Bélgica, eles não solicitaram a inclusão de estrelas em suas camisas para refletir essas conquistas.

    A Uruguai afirma que seu caso é diferente dos demais, pois os torneios de 1924 e 1928 foram organizados sob a supervisão direta da Federação Internacional de Futebol (FIFA) e representavam, na época, o verdadeiro campeonato mundial entre seleções, antes do surgimento da Copa do Mundo.

    Por esse motivo, a seleção uruguaia continua exibindo quatro estrelas em sua camisa nas edições da Copa do Mundo, com aprovação oficial da FIFA, enquanto outras seleções, entre elas a egípcia, foram obrigadas a remover as estrelas associadas aos campeonatos continentais durante as competições da Copa do Mundo.

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