A Argentina também estaria interessada no atacante da seleção sub-21 da Alemanha, Nicolo Tresoldi, e pretende convencê-lo a mudar de federação. É o que informa o jornal *Bild*. Segundo a reportagem, a atual campeã mundial já teria entrado em contato com Tresoldi, cuja mãe, Barbara Caffi, é originária do país sul-americano.
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Depois da Alemanha e da Itália: supostamente, outra grande seleção está de olho na estrela da seleção sub-21, Nicolo Tresoldi
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Uma ligação da Itália? Tresoldi: “Ficaria muito feliz”
Tresoldi nasceu na Sardenha e cresceu inicialmente na Itália. Quando era adolescente, mudou-se com os pais para Hannover e jogou futebol nas categorias de base do Hannover 96, clube da segunda divisão. Aos 18 anos, em 2022, ele obteve a cidadania alemã e estreou ainda naquele mesmo mês pela seleção sub-19 da DFB. Desde então, ele joga com a camisa com a águia no peito — mas também continua havendo interesse da Itália.
Sobre uma possível mudança para a Squadra Azzurra, Tresoldi disse em outubro à Sky Sports Italia: “As regras permitem, e meu telefone está ligado. Se Gattuso (técnico da seleção italiana, nota do editor) quiser falar comigo, ficaria muito feliz.” Ele acrescentou, porém: “Mas, no momento, jogo pela Alemanha, foi essa a minha escolha, mesmo que seja apenas a seleção sub-21. Me sinto muito bem.”
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Tresoldi marca dois gols pela seleção alemã sub-21
Agora, pode surgir uma disputa a três por Tresoldi. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, confirmou em novembro que está de olho no atacante e chegou a citar seu nome em uma coletiva de imprensa. No entanto, ele não o convocou para os amistosos contra a Suíça e Gana.
Em vez disso, Tresoldi atuou pela seleção alemã sub-21, pela qual marcou dois gols na vitória por 3 a 0 contra a Irlanda do Norte nas eliminatórias para o Euro. Na terça-feira, a equipe enfrenta a Grécia.
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O Arsenal estaria interessado em Nicolo Tresoldi
Tresoldi foi transferido no verão passado do Hannover 96 para o Club Brugge por 7,5 milhões de euros e vem se destacando na equipe belga em sua primeira temporada: em 48 partidas oficiais, marcou 17 gols e deu 5 assistências.
Segundo o jornal Bild, o Arsenal já o colocou na mira.
Os próximos jogos da seleção alemã sub-21:
31 de março Grécia - Alemanha 26/09 Letônia - Alemanha 30/09 Malta - Alemanha 06/10 Alemanha - Geórgia