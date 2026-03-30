Depois da Alemanha e da Itália: supostamente, outra grande seleção está de olho na estrela da seleção sub-21, Nicolo Tresoldi

Tresoldi nasceu na Sardenha e cresceu inicialmente na Itália. Quando era adolescente, mudou-se com os pais para Hannover e jogou futebol nas categorias de base do Hannover 96, clube da segunda divisão. Aos 18 anos, em 2022, ele obteve a cidadania alemã e estreou ainda naquele mesmo mês pela seleção sub-19 da DFB. Desde então, ele joga com a camisa com a águia no peito — mas também continua havendo interesse da Itália.

Sobre uma possível mudança para a Squadra Azzurra, Tresoldi disse em outubro à Sky Sports Italia: “As regras permitem, e meu telefone está ligado. Se Gattuso (técnico da seleção italiana, nota do editor) quiser falar comigo, ficaria muito feliz.” Ele acrescentou, porém: “Mas, no momento, jogo pela Alemanha, foi essa a minha escolha, mesmo que seja apenas a seleção sub-21. Me sinto muito bem.”