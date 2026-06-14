Depay se torna o primeiro jogador de clube brasileiro a defender seleção europeia em uma Copa do Mundo

Memphis Depay entrou em campo neste domingo (14) pela seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2026 e alcançou uma marca inédita: é o primeiro atleta vinculado a um clube brasileiro a defender uma seleção europeia em uma edição de Mundial. O feito ocorre enquanto o atacante atua como camisa 10 do Corinthians.

Recuperado recentemente de uma lesão muscular sofrida em compromissos enquanto defendia o Timão, Depay chegou ao Mundial em condições de jogo após um período de preparação intensiva com a seleção.