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Netherlands v Algeria - International FriendlyGetty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Depay se torna o primeiro jogador de clube brasileiro a defender seleção europeia em uma Copa do Mundo

Países Baixos
Países Baixos x Japão
Japão
Copa do Mundo
M. Depay
Corinthians
Brasileirão

Atacante do Corinthians estreia pela Holanda no Mundial e entra para registro histórico ao representar uma seleção do continente europeu enquanto atua no futebol brasileiro

Memphis Depay entrou em campo neste domingo (14) pela seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2026 e alcançou uma marca inédita: é o primeiro atleta vinculado a um clube brasileiro a defender uma seleção europeia em uma edição de Mundial. O feito ocorre enquanto o atacante atua como camisa 10 do Corinthians.

Recuperado recentemente de uma lesão muscular sofrida em compromissos enquanto defendia o Timão, Depay chegou ao Mundial em condições de jogo após um período de preparação intensiva com a seleção.

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  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Entrada no segundo tempo

    Memphis Depay iniciou a partida no banco de reservas e foi acionado aos 70 minutos, quando a Holanda ainda vencia. Em campo, o atacante do Corinthians participou pouco das ações ofensivas da equipe e ficou mais concentrado nas tarefas defensivas, até receber cartão amarelo aos 83 minutos após uma falta.

    Pouco depois da entrada do camisa 10, o cenário do jogo mudou. Aos 88 minutos, a seleção holandesa sofreu o gol de empate, e a partida terminou em 2 a 2 no confronto do Grupo F.

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