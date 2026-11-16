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Frattesi Bologna LazioGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Departamento médico da Lazio: Frattesi não tem lesão; Zaccagni e Nuno Tavares melhoram

Lazio
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Lazio x Lecce
Lecce

Chegam boas notícias do departamento médico em Formello sobre os problemas físicos de Zaccagni, Nuno Tavares e Davide Frattesi.

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Gennaro Gattuso pode olhar para os próximos jogos da Lazio com um pouco mais de otimismo. O treinador viu a equipe iniciar a pausa para as seleções com muitos desfalques e a primeira pequena crise de lesões da temporada. Durante a pausa, também chegou da concentração da seleção italiana a notícia da lesão muscular sofrida por Davide Frattesi, um dos jogadores em melhor fase do elenco.

O meio-campista da seleção italiana, o capitão Mattia Zaccagni e Nuno Tavares passaram, porém, por novas avaliações médicas e exames nesta data, com resultados que deram a Gattuso bons motivos para confiar na recuperação dos jogadores para a sequência da temporada. O clube divulgou um comunicado conjunto de atualização que traz motivos para otimismo, embora seja difícil que os três estejam disponíveis para o jogo contra o Lecce, marcado para sábado, dia 21, às 15h.

  • ZACCAGNI VOLTARÁ EM BREVE A TREINAR COM O GRUPO?

    O único com uma chance real de ficar à disposição para o jogo contra o Lecce é o capitão Mattia Zaccagni. Os exames do jogador de lado de campo confirmaram a melhora do edema na coxa esquerda, e seu retorno aos treinos com o grupo será avaliado nos próximos dias.

    O COMUNICADO - "Zaccagni fez uma ressonância magnética, que confirmou uma melhora adicional do edema pós-traumático no quadríceps da coxa esquerda. Nos próximos dias, a evolução da dor será avaliada para um possível retorno aos treinos com o grupo.

  • TAVARES MELHORA

    As notícias sobre o jogador de lado de campo Nuno Tavares são menos tranquilizadoras, mas ainda positivas: houve reabsorção da lesão sofrida contra o Napoli

    "Nuno Tavares passou por uma ressonância magnética que mostrou melhora da lesão sofrida durante o confronto contra o Napoli. O jogador segue o protocolo de fisioterapia conforme o planejado"

  • FRATTESI NÃO TEM LESÃO

    Davide Frattesi, por sua vez, está bem melhor. Embora ainda apresente fadiga muscular, ele não sofreu nenhuma lesão na vitória da seleção italiana sobre a França. Mancini o havia mandado de volta a Formello, mas a ressonância não apontou problemas graves

    O COMUNICADO - "Davide Frattesi, que voltou antes do previsto dos compromissos com a seleção italiana, passou por uma ressonância magnética, que confirmou fadiga muscular sem lesões. O jogador será monitorado nos próximos dias"

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