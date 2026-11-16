Departamento médico da Lazio: Frattesi não tem lesão; Zaccagni e Nuno Tavares melhoram

Gennaro Gattuso pode olhar para os próximos jogos da Lazio com um pouco mais de otimismo. O treinador viu a equipe iniciar a pausa para as seleções com muitos desfalques e a primeira pequena crise de lesões da temporada. Durante a pausa, também chegou da concentração da seleção italiana a notícia da lesão muscular sofrida por Davide Frattesi, um dos jogadores em melhor fase do elenco.
O meio-campista da seleção italiana, o capitão Mattia Zaccagni e Nuno Tavares passaram, porém, por novas avaliações médicas e exames nesta data, com resultados que deram a Gattuso bons motivos para confiar na recuperação dos jogadores para a sequência da temporada. O clube divulgou um comunicado conjunto de atualização que traz motivos para otimismo, embora seja difícil que os três estejam disponíveis para o jogo contra o Lecce, marcado para sábado, dia 21, às 15h.