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Kenan Yildiz Juventus DESKTOPGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Departamento médico da Juventus: cirurgia para Yildiz, exames para Thuram e Ekhator, avaliação para McKennie

Juventus
K. Yildiz
K. Thuram-Ulien

Dia crucial para o departamento médico da Juventus

Dia crucial na Juventus para as situações relacionadas a Kenan Yildiz e Khephren Thuram, ambos lesionados e fora da disposição de Luciano Spalletti para os próximos jogos.


YILDIZ

Yildiz voou para a Alemanha depois de sofrer fratura no quinto metatarso do pé esquerdo: hoje, o camisa 10 será submetido a uma operação em uma clínica da Baviera para resolver o problema surgido no campo do Frosinone na primeira rodada. A ausência do turco nascido em 2005 é estimada entre dois meses e meio e três meses.

  • THURAM

    Khephren Thuram, por sua vez, é esperado ainda hoje em Lyon para uma consulta com o especialista doutor Bertrand Sonnery-Cottet. O renomado médico, já conhecido por ter operado Bremer e Gatti, terá de avaliar a síndrome femoropatelar no joelho direito. O meio-campista francês espera evitar a cirurgia, que o obrigaria a ficar longe dos gramados por um período prolongado.



    • Publicidade

  • EKHATOR E MCKENNIE

    Em Turim, por sua vez, Jeff Ekhator passou por exames, por conta de um problema muscular. Também será preciso avaliar Weston McKennie, que ficou fora da partida vencida contra o Parma no sábado por causa de um desgaste muscular.




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