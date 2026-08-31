Dia crucial na Juventus para as situações relacionadas a Kenan Yildiz e Khephren Thuram, ambos lesionados e fora da disposição de Luciano Spalletti para os próximos jogos.





YILDIZ

Yildiz voou para a Alemanha depois de sofrer fratura no quinto metatarso do pé esquerdo: hoje, o camisa 10 será submetido a uma operação em uma clínica da Baviera para resolver o problema surgido no campo do Frosinone na primeira rodada. A ausência do turco nascido em 2005 é estimada entre dois meses e meio e três meses.