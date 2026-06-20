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Denzel Dumfries pede “um pouco de garra” no vestiário da Holanda antes do confronto decisivo da Copa do Mundo
Adotando a mentalidade do Inter
Em entrevista à revista Voetbal International antes da Copa do Mundo de 2026, Dumfries ofereceu uma visão fascinante sobre as diferenças de ambiente entre seu clube e a seleção nacional. O zagueiro, que está prestes a assinar um contrato de grande repercussão com o Real Madrid, acredita que a equipe de Ronald Koeman precisa adquirir mais agilidade se quiser realmente disputar o título máximo neste verão.
“Precisamos exigir mais uns dos outros”, explicou Dumfries. “Essa é a lição que aprendemos no último Campeonato Europeu: como grupo, podemos dizer a verdade uns aos outros com mais frequência e mais abertamente. E eu farei isso, porque sou alguém que assume responsabilidade nesse sentido. Um pouco de fogo na equipe é importante.”
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Confrontos em nome do progresso
O jogador que está de saída do Inter destacou a intensidade do vestiário do San Siro como um modelo para a Oranje. Embora a seleção holandesa seja frequentemente reconhecida por sua atmosfera positiva, Dumfries sugere que a falta de atrito possa, na verdade, estar impedindo a seleção de atingir seu pleno potencial durante partidas de torneios em que a pressão é enorme. A Holanda está atualmente disputando o Grupo F da Copa do Mundo ao lado do Japão, da Suécia e da Tunísia. Após um empate em 2 a 2 contra o Japão na estreia — partida em que Dumfries atuou —, a Oranje enfrenta a Suécia no sábado.
“Lá, podemos entrar em conflito uns com os outros, mas há tantas personalidades fortes e opiniões firmes que você é praticamente forçado a se impor”, disse Dumfries ao comparar os Nerazzurri com sua seleção. “Na seleção holandesa, temos um grupo muito agradável, com muita espontaneidade e positividade, mas, de vez em quando, poderíamos nos desafiar um pouco mais. Sempre com a intenção de melhorar.”
Lições tiradas da decepção no Euro
A frustração dos torneios anteriores pesa claramente sobre Dumfries, que está determinado a usar seu papel de liderança para evitar que os fracassos do passado se repitam. Ao incentivar seus companheiros a serem mais diretos e críticos uns com os outros, ele espera formar um time mais resiliente, capaz de superar as dificuldades da fase eliminatória da Copa do Mundo. A Holanda chegou às semifinais da Euro 2024 e às quartas de final da Copa do Mundo de 2022, e agora busca conquistar seu primeiro título mundial neste verão, após ter ficado em segundo lugar em três ocasiões anteriores.
O lateral não está defendendo a desarmonia, mas sim um padrão profissional de responsabilidade, no qual os jogadores não tenham medo de apontar erros. Ele acredita que a base para uma campanha bem-sucedida se constrói sobre essa transparência, garantindo que todos no elenco estejam remando na mesma direção e mantendo os mais altos padrões possíveis em campo. Dumfries, que ostenta 73 partidas pela seleção e 11 gols pela Oranje, chega à Copa do Mundo deste verão com o moral em alta após conquistar a dobradinha nacional — o título da Série A e a Coppa Italia — com a Inter na última temporada.
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Sinais de melhoria técnica
Apesar de seus apelos por uma abordagem mental mais agressiva, Dumfries não hesitou em destacar que houve melhorias tangíveis no desempenho técnico da equipe. O time está se tornando mais disciplinado na posse de bola, uma evolução que, segundo ele, complementará o aumento de intensidade que vem exigindo do grupo.
“Cada vez mais jogadores estão cientes de que a primeira bola deve ser bem jogada e para o pé certo”, observou ele. “Essa é uma evolução positiva.”
Enquanto a Holanda se prepara para seus próximos jogos, Dumfries espera que essa combinação de precisão técnica e “fogo” no vestiário possa finalmente levar a Oranje de volta à glória.