Denzel Dumfries pede “um pouco de garra” no vestiário da Holanda antes do confronto decisivo da Copa do Mundo

A frustração dos torneios anteriores pesa claramente sobre Dumfries, que está determinado a usar seu papel de liderança para evitar que os fracassos do passado se repitam. Ao incentivar seus companheiros a serem mais diretos e críticos uns com os outros, ele espera formar um time mais resiliente, capaz de superar as dificuldades da fase eliminatória da Copa do Mundo. A Holanda chegou às semifinais da Euro 2024 e às quartas de final da Copa do Mundo de 2022, e agora busca conquistar seu primeiro título mundial neste verão, após ter ficado em segundo lugar em três ocasiões anteriores.

O lateral não está defendendo a desarmonia, mas sim um padrão profissional de responsabilidade, no qual os jogadores não tenham medo de apontar erros. Ele acredita que a base para uma campanha bem-sucedida se constrói sobre essa transparência, garantindo que todos no elenco estejam remando na mesma direção e mantendo os mais altos padrões possíveis em campo. Dumfries, que ostenta 73 partidas pela seleção e 11 gols pela Oranje, chega à Copa do Mundo deste verão com o moral em alta após conquistar a dobradinha nacional — o título da Série A e a Coppa Italia — com a Inter na última temporada.