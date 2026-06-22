Denzel Dumfries fala sobre as chances da Holanda na Copa do Mundo, com a “confiança em alta” após a goleada sobre a Suécia

Dumfries deixou claras suas ambições finais após a goleada de 5 a 1 da Holanda sobre a Suécia. No entanto, o zagueiro se recusou categoricamente a comentar as intensas especulações da mídia que o ligavam a uma transferência sensacional para o Real Madrid, gigante espanhol, após a Copa do Mundo.

“Não vou responder a perguntas sobre o Real Madrid”, disse Dumfries aos repórteres durante a coletiva de imprensa pós-jogo. “Mas quanto à questão de termos qualidade suficiente para nos tornarmos campeões do mundo, também sou muito claro: sim, é o caso.”