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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Traduzido por

Denzel Dumfries fala sobre as chances da Holanda na Copa do Mundo, com a “confiança em alta” após a goleada sobre a Suécia

Países Baixos
Copa do Mundo
D. Dumfries
Países Baixos x Suécia
Suécia

O zagueiro holandês Denzel Dumfries acredita firmemente que a Oranje tem qualidade suficiente para conquistar a Copa do Mundo de 2026, após a vitória esmagadora por 5 a 1 sobre a Suécia. O lateral-direito de 30 anos insistiu que a confiança e a energia estão crescendo no elenco de Ronald Koeman, que almeja uma campanha inesquecível no torneio.

  • Copa do Mundo em Madri

    Dumfries deixou claras suas ambições finais após a goleada de 5 a 1 da Holanda sobre a Suécia. No entanto, o zagueiro se recusou categoricamente a comentar as intensas especulações da mídia que o ligavam a uma transferência sensacional para o Real Madrid, gigante espanhol, após a Copa do Mundo.

    “Não vou responder a perguntas sobre o Real Madrid”, disse Dumfries aos repórteres durante a coletiva de imprensa pós-jogo. “Mas quanto à questão de termos qualidade suficiente para nos tornarmos campeões do mundo, também sou muito claro: sim, é o caso.”

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  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A confiança crescente e a energia positiva impulsionam o time

    Refletindo sobre a goleada contra os suecos, Dumfries explicou como a natureza do resultado transformou completamente o clima dentro do grupo após o empate em 2 a 2 contra o Japão no início da competição. Ele observou que uma vitória por ampla margem naturalmente injeta um ímpeto crucial na equipe, o que agora está se refletindo diretamente nos campos de treinamento da equipe, de vista dos próximos jogos.

    “A confiança está crescendo”, explicou Dumfries ao analisar a situação atual da seleção. “Isso acontece com qualquer time após uma grande vitória. Aí, uma energia positiva toma conta do time, e dá para perceber isso também nos treinos. Acho que a vitória por 5 a 1 é muito valiosa em todos os aspectos.”

  • Uma convicção inabalável, fundamentada na experiência e no realismo

    Dumfries descartou qualquer ideia de que suas declarações fossem mero exagero pré-torneio, associando seu sentimento atual à profunda experiência em torneios que permeia todo o elenco holandês, que está em plena forma.

    “Nos Campeonatos Europeus e Copas do Mundo anteriores, tivemos um desempenho adequado, na minha opinião”, destacou Dumfries. “Mas este grupo é realmente capaz de conquistar algo especial. Temos muita experiência no elenco agora, mas tudo precisa estar perfeito, e tudo precisa se encaixar para nós.”

  • FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    Concentração total mantida na busca pelo título definitivo

    Apesar da euforia causada pela recente exibição ofensiva, Dumfries insistiu que a equipe continua sendo bastante realista quanto à necessidade de corrigir suas falhas defensivas. Ele observou que o elenco está totalmente focado, descartando qualquer necessidade de um alerta após conquistar quatro pontos nas partidas contra o Japão e a Suécia.

    “O foco está totalmente presente”, concluiu Dumfries ao avaliar as chances da equipe de conquistar o título. “Tenho a impressão de que estamos ainda mais unidos do que em torneios anteriores. Vejo muita qualidade na competição por parte dos outros países, mas se mantivermos o mesmo nível de concentração que temos agora, acho que somos um verdadeiro candidato ao título.”

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