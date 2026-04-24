Deniz Undav também ficou desesperado: nova carta de candidatura de Freiburg a Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo

A análise da ficha de jogo havia gerado bastante perplexidade. Tanto na Sky quanto na ARD, Hoeneß foi, portanto, solicitado a dar uma explicação para esclarecer a situação.

A estratégia? Ofensiva total. Ele queria escalar o maior número possível de jogadores “capazes de marcar gols”, explicou o técnico do VfB ao justificar suas quatro alterações em relação à derrota por 2 a 4 para o FC Bayern de Munique. Com Undav, Ermedin Demirovic, Jamie Leweling, Chris Führich e Nikolas Nartey em campo, isso realmente aconteceu. Pelo menos no papel. No entanto, por muito tempo não houve sinal de perigo na área. No primeiro tempo, os suábios só deram o primeiro chute digno de nota na meta do Freiburg aos 40 minutos. Ao mesmo tempo, foi o início de uma fase de pressão que poderia muito bem ter resultado no empate e que parecia não ter fim.

Antes disso, havia uns míseros 0,07 gols esperados nas estatísticas do Stuttgart, número que disparou pouco antes do apito do intervalo e acabou chegando a 4,25. A partir daí, foi a má finalização que frustrou o plano de Hoeneß, antes que Undav, após uma ótima jogada de Bilal El Khannouss — que, de forma um tanto surpreendente, não foi escalado como titular, mas teve um desempenho brilhante após entrar em campo —, quebrasse o impasse (71º). Também com as entradas de Tomas e Badredine Bouanani, que preparou o gol da vitória, Hoeneß demonstrou ter um olho clínico.

Na defesa, Hoeneß apostou ainda em uma formação incomum com três jogadores canhotos. A lateral esquerda ficou a cargo do zagueiro Maximilian Mittelstädt, no centro atuou o capitão da defesa Jeff Chabot e na direita, em uma função incomum, Ramon Hendriks. A cobertura na lateral direita ficou a cargo de Leweling, em parceria com Nartey, o que visivelmente prejudicou a organização em algumas jogadas.

Após um início muito agitado, o Freiburg também ganhou ímpeto e foi ficando mais forte a cada minuto. Por fim, foi mais uma vez a grande força nas jogadas de bola parada que resultou na vantagem. O gol de Maximilian Eggestein, após um escanteio cobrado por Vincenzo Grifo, foi precedido por um passe para trás desastroso de Angelo Stiller, vindo do campo adversário (!).