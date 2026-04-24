Após a vitória por 2 a 1 na prorrogação contra o SC Freiburg, o VfB Stuttgart enfrentará o FC Bayern de Munique na final em Berlim. Durante grande parte da partida, o plano de jogo do técnico Sebastian Hoeneß não deu certo. Isso se deveu, em parte, ao desempenho mais uma vez impressionante de Matthias Ginter, antes de Deniz Undav empatar para os suábios e, com isso, aproximar-se de um recorde do clube. O gol da vitória foi marcado por Tiago Tomas aos 119 minutos.
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Deniz Undav também ficou desesperado: nova carta de candidatura de Freiburg a Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo
Risco total, sem perigo: o plano de Sebastian Hoeneß está longe de dar certo
A análise da ficha de jogo havia gerado bastante perplexidade. Tanto na Sky quanto na ARD, Hoeneß foi, portanto, solicitado a dar uma explicação para esclarecer a situação.
A estratégia? Ofensiva total. Ele queria escalar o maior número possível de jogadores “capazes de marcar gols”, explicou o técnico do VfB ao justificar suas quatro alterações em relação à derrota por 2 a 4 para o FC Bayern de Munique. Com Undav, Ermedin Demirovic, Jamie Leweling, Chris Führich e Nikolas Nartey em campo, isso realmente aconteceu. Pelo menos no papel. No entanto, por muito tempo não houve sinal de perigo na área. No primeiro tempo, os suábios só deram o primeiro chute digno de nota na meta do Freiburg aos 40 minutos. Ao mesmo tempo, foi o início de uma fase de pressão que poderia muito bem ter resultado no empate e que parecia não ter fim.
Antes disso, havia uns míseros 0,07 gols esperados nas estatísticas do Stuttgart, número que disparou pouco antes do apito do intervalo e acabou chegando a 4,25. A partir daí, foi a má finalização que frustrou o plano de Hoeneß, antes que Undav, após uma ótima jogada de Bilal El Khannouss — que, de forma um tanto surpreendente, não foi escalado como titular, mas teve um desempenho brilhante após entrar em campo —, quebrasse o impasse (71º). Também com as entradas de Tomas e Badredine Bouanani, que preparou o gol da vitória, Hoeneß demonstrou ter um olho clínico.
Na defesa, Hoeneß apostou ainda em uma formação incomum com três jogadores canhotos. A lateral esquerda ficou a cargo do zagueiro Maximilian Mittelstädt, no centro atuou o capitão da defesa Jeff Chabot e na direita, em uma função incomum, Ramon Hendriks. A cobertura na lateral direita ficou a cargo de Leweling, em parceria com Nartey, o que visivelmente prejudicou a organização em algumas jogadas.
Após um início muito agitado, o Freiburg também ganhou ímpeto e foi ficando mais forte a cada minuto. Por fim, foi mais uma vez a grande força nas jogadas de bola parada que resultou na vantagem. O gol de Maximilian Eggestein, após um escanteio cobrado por Vincenzo Grifo, foi precedido por um passe para trás desastroso de Angelo Stiller, vindo do campo adversário (!).
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Próxima carta de candidatura de Matthias Ginter a Julian Nagelsmann
No entanto, a assistência não foi de Grifo, mas de Ginter. Além disso, o zagueiro central também deixou mais uma boa impressão para Julian Nagelsmann, que acompanhou pessoalmente o jogo em Stuttgart.
O jogador de 32 anos afastou praticamente todas as bolas que vieram em sua direção (14 intervenções defensivas) e venceu nove de seus 14 duelos. De qualquer forma, Ginter está em excelente forma há semanas.
Logo após mais uma exibição brilhante na partida de ida das quartas de final da Liga Europa contra o Celta de Vigo, o recordista de partidas pela seleção alemã, Lothar Matthäus, atestou que o autor do gol que fechou o placar em 3 a 0 fez um “jogo perfeito”. “Da maneira como ele jogou, não dá para fazer melhor”, elogiou o técnico do SCF, Julian Schuster, em seguida: “Foi impressionante o desempenho que ele teve e como isso contagiou seus companheiros.” Se fosse o técnico da seleção alemã, ele “levaria” Ginter, acrescentou o atacante Igor Matanovic: “O sucesso da equipe fala por si e ele tem uma participação enorme nisso.”
No entanto, a chance de entrar na seleção para a Copa do Mundo é pequena. A última de suas 51 partidas pela seleção já aconteceu há cerca de três anos — e, portanto, pouco antes de Nagelsmann assumir o lugar de Hansi Flick. Para a convocação de março, o técnico da seleção alemã convocou, além da dupla titular Nico Schlotterbeck/Jonathan Tah, como esperado, Antonio Rüdiger e Waldemar Anton, que também podem contar com uma vaga. Além disso, Malick Thiaw foi convocado, mas não entrou em campo e é considerado um candidato incerto.
Pouco depois, Ginter falou de uma “conversa decepcionante”. Ele não se imagina com grandes chances de uma vaga no voo para o exterior – na qual Chabot, do Stuttgart, também ainda deposita esperanças: “Já trabalhei com os mais diversos treinadores e não sou bobo quando se trata de estrutura e comportamento defensivo.”
O único ponto contra Ginter é que ele fica um pouco atrás em comparação quando se trata de jogar com a bola. Se o time conquistar o título da Liga Europa, uma convocação seria, no mínimo, mais do que merecida.
Um valor inacreditável! Deniz Undav está de olho no recorde do clube
Ginter também teve um papel decisivo no fato de Undav não ter conseguido absolutamente nada até marcar o gol. O atacante perdeu a maioria dos duelos, deu uma série de passes errados e registrou o maior número de perdas de bola entre todos os jogadores de campo do VfB.
No entanto, ele estava no lugar certo no momento decisivo. Undav marcou o 1 a 1 de uma posição aparentemente desfavorável com toda a sua frieza, que recentemente deixou Nagelsmann sem palavras. O jogador de 29 anos, porém, talvez não vá para a Copa do Mundo apenas como o jogador alemão mais perigoso na frente do gol. Com um pouco de sorte, ele pode até coroar sua temporada excepcional com um recorde do clube.
Com seu 24º gol na temporada em todas as competições, ele chega agora a 37 pontos. Undav já é o segundo colocado no ranking histórico do VfB. O líder é Mario Gomez. Para igualar o recorde da temporada 2008/09, segundo o banco de dados da Opta, com incríveis 35 gols e seis assistências, faltam ainda quatro participações em gols.
Undav poderia ter reduzido significativamente a diferença. Após seu gol, ele acertou a trave e, pouco antes do fim, foi impedido pelo goleiro do SCF, Florian Müller, que salvou sua equipe com uma defesa espetacular, levando o jogo para a prorrogação. Nessa prorrogação, a trave impediu mais uma vez que Undav marcasse (chute na trave de Chris Führich).
Contra o Bayern no fim de semana, Undav havia tirado a si mesmo a chance de se aproximar de Gomez. Após uma confusão desnecessária com Nicolas Capaldo, do Hamburgo, na semana anterior, Undav recebeu o quinto cartão amarelo. Além disso, ele perdeu um pênalti contra o HSV e desperdiçou várias grandes chances.
Agora, restam-lhe quatro partidas da Bundesliga e a final em Berlim para entrar para os livros de história. Ao mesmo tempo, seria mais um ponto de destaque para a diretoria do clube nas negociações por um novo contrato. Undav estaria exigindo um salário recorde.
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Recorde do clube em risco: Deniz Undav e Mario Gomez em comparação
Temporada
Jogadores
Jogos
Gols
Assistências
Pontos (total)
2008/09
Mario Gomez
44
35
6
41
2025/26
Deniz Undav
41
24
13
37