Julian Nagelsmann está no campo de futebol do seu clube de origem, o FC Issing, e olha sorrindo para o seu antigo cartão de jogador. O documento ainda está válido, “eu poderia entrar em campo no fim de semana”, brinca o técnico da seleção alemã, mas o FCI terá que passar sem Nagelsmann no domingo, na Kreisklasse 4 Zugspitze, contra o SG Lechsee: “Pode ser um problema muscular”, admite ele – e prefere olhar para os jogadores que estão aptos a jogar. Não pelo Issing, mas pela Alemanha, na Copa do Mundo.
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Deniz Undav se beneficia da "entrada" de Lena: Julian Nagelsmann põe um ponto final de vez no debate sobre a Copa do Mundo
A menos de quatro semanas do anúncio da convocação para o torneio, em 12 de maio, Nagelsmann voltou a explicar detalhadamente quem deve conquistar a quinta estrela para a seleção alemã nos Estados Unidos, no México e no Canadá — e quem não deve. Na primeira categoria continuam o craque Jamal Musiala e, não menos importante por recomendação da esposa de Nagelsmann, Lena, o jogador reserva Deniz Undav. Na segunda, por exemplo, Manuel Neuer.
“Manu”, enfatiza Nagelsmann no clube do FCI, olhando para a taça da Copa do Mundo que se ergue em uma lareira à sua frente, “continua sendo um goleiro excepcionalmente bom. Ele sempre tem vontade de defender bolas e se jogar na lama.” E sim, ao contrário dos rumores, ele tem “uma ótima relação” com o capitão do Bayern. Mas: “nada mudou” na situação. Neuer simplesmente “se aposentou”, por isso “não faz sentido discutir isso constantemente”. Ponto final.
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O técnico da seleção alemã, Nagelsmann, tem na "sua" Lena uma solução
Para Nagelsmann, a participação no programa de entrevistas “Bestbesetzung”, da MagentaTV, é um verdadeiro jogo em casa. Antes de se sentar em uma poltrona turquesa no clube, ele passou de carro pela casa dos pais; na cidade, ainda tem muitos amigos, as pessoas o trataram com total naturalidade, aqui ele pode ser “o Julian de antigamente”, relata ele, “é uma sensação ótima”. No verão, porém, o apresentador Johannes B. Kerner destaca o que está em jogo: Nagelsmann será “responsável” pelo clima em todo o país.
Então, como ele pretende encarar seu “sonho de infância”, a Copa do Mundo? Com “grande expectativa”, uma pitada de superstição, embora saiba que isso é “bobagem”, e com “sua” Lena como conselheira infalível. Sua esposa é “graças a Deus muito sincera comigo”, diz ele; após erros ou declarações infelizes, como recentemente com Undav, “levo uma bronca, o que é bom”.
Ele conversou com Undav, e o jogador do Stuttgart pode contar com uma vaga garantida na Copa do Mundo. Até mesmo em seu papel de reserva, “alguma coisa pode mudar. Mas isso não diz respeito apenas a Deniz, e sim a todos os jogadores”. Mesmo uma estrela de primeira linha como Musiala. Ele com certeza vai viajar, desde que esteja em boas condições de saúde, esclarece Nagelsmann.
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Nagelsmann conta com Pascal Groß e Waldemar Anton: "o cimento" e "o treinador"
O jovem astro de Munique, Lennart Karl, a quem Nagelsmann atribui uma “evolução fantástica”, também pode ter esperanças de se tornar “um grande jogador”. Além disso, ao lado de todos os grandes nomes titulares, como o capitão Joshua Kimmich ou Florian Wirtz, há profissionais que aceitam sem reclamar seu papel de reservas. Como Pascal Groß, que “pensa como um treinador”. Como Waldemar Anton, um “agente de coesão entre as mais diversas culturas”.
Na Copa do Mundo, diz Nagelsmann, “estaremos juntos, na melhor das hipóteses, por oito a nove semanas — por isso, tem que rolar uma boa química”. E assim, Nagelsmann já tem “em grande parte” sua seleção para a Copa do Mundo na cabeça.
O objetivo, ele enfatiza, permanece o mesmo. “Qualquer time que participe da Copa do Mundo deve querer ser campeão mundial.”