Deniz Undav se beneficia da "entrada" de Lena: Julian Nagelsmann põe um ponto final de vez no debate sobre a Copa do Mundo

Para Nagelsmann, a participação no programa de entrevistas “Bestbesetzung”, da MagentaTV, é um verdadeiro jogo em casa. Antes de se sentar em uma poltrona turquesa no clube, ele passou de carro pela casa dos pais; na cidade, ainda tem muitos amigos, as pessoas o trataram com total naturalidade, aqui ele pode ser “o Julian de antigamente”, relata ele, “é uma sensação ótima”. No verão, porém, o apresentador Johannes B. Kerner destaca o que está em jogo: Nagelsmann será “responsável” pelo clima em todo o país.

Então, como ele pretende encarar seu “sonho de infância”, a Copa do Mundo? Com “grande expectativa”, uma pitada de superstição, embora saiba que isso é “bobagem”, e com “sua” Lena como conselheira infalível. Sua esposa é “graças a Deus muito sincera comigo”, diz ele; após erros ou declarações infelizes, como recentemente com Undav, “levo uma bronca, o que é bom”.

Ele conversou com Undav, e o jogador do Stuttgart pode contar com uma vaga garantida na Copa do Mundo. Até mesmo em seu papel de reserva, “alguma coisa pode mudar. Mas isso não diz respeito apenas a Deniz, e sim a todos os jogadores”. Mesmo uma estrela de primeira linha como Musiala. Ele com certeza vai viajar, desde que esteja em boas condições de saúde, esclarece Nagelsmann.