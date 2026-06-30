"Deniz Undav poderia se esforçar um pouco mais pela bola": Jürgen Klopp critica o atacante da seleção alemã após a vergonhosa derrota da Alemanha para o Paraguai na Copa do Mundo

“Acabamos de falar sobre Undav e (Kai) Havertz e achamos que é uma boa ideia ter dois atacantes na área. Mas eles nem recebem passes. Ou seja, eles também não criam espaços uns para os outros”, começou Klopp, ainda de forma bastante geral, sua crítica ao desempenho nos primeiros 45 minutos.

No entanto, o técnico de 59 anos passou a apontar Undav de forma bem concreta: “Precisamos abordar as coisas da maneira como as vemos. Deniz Undav pode se esforçar um pouco mais para buscar a bola”, exigiu o ex-técnico do Liverpool de forma clara e direta. “Ele não recebe passes, mas, quando estiver por perto, que use o corpo, que exija a bola — isso também é linguagem corporal!”