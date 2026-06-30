Ainda antes de se confirmar a embaraçosa eliminação da seleção alemã contra o Paraguai (3 a 4 na disputa de pênaltis) nas oitavas de final da Copa do Mundo, o comentarista de TV Jürgen Klopp (MagentaTV) já havia criticado Deniz Undav no intervalo. O atacante do VfB Stuttgart havia sido escalado para o time titular pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, mas, até o intervalo, havia tido apenas sete toques na bola.
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"Deniz Undav poderia se esforçar um pouco mais pela bola": Jürgen Klopp critica o atacante da seleção alemã após a vergonhosa derrota da Alemanha para o Paraguai na Copa do Mundo
“Acabamos de falar sobre Undav e (Kai) Havertz e achamos que é uma boa ideia ter dois atacantes na área. Mas eles nem recebem passes. Ou seja, eles também não criam espaços uns para os outros”, começou Klopp, ainda de forma bastante geral, sua crítica ao desempenho nos primeiros 45 minutos.
No entanto, o técnico de 59 anos passou a apontar Undav de forma bem concreta: “Precisamos abordar as coisas da maneira como as vemos. Deniz Undav pode se esforçar um pouco mais para buscar a bola”, exigiu o ex-técnico do Liverpool de forma clara e direta. “Ele não recebe passes, mas, quando estiver por perto, que use o corpo, que exija a bola — isso também é linguagem corporal!”
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"Isso é uma loucura!" Undav causa um grande problema para a DFB
Como o artilheiro poderia melhorar, Klopp demonstrou mais uma vez, de forma clara para todos, em conversa com Johannes B. Kerner: “Se eu olhar para você e você não me mostrar com os olhos que quer a bola, então você não vai recebê-la. Ponto final!”
Se Undav desse ouvidos às dicas, “então ele receberia a bola, e a gente conseguiria um tiro livre”. Mas a seleção alemã mal conseguiu criar jogadas de bola parada nas áreas perigosas, como Klopp criticou em seguida: “Isso é uma loucura, com toda a posse de bola que a gente tem!”
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Klopp como sucessor de Nagelsmann? “Não é o momento certo”
No entanto, as críticas de Klopp na TV não pareciam ter chegado ao vestiário da DFB durante o intervalo. Até ser substituído aos 63 minutos, Undav teve apenas mais dois toques na bola e foi um dos jogadores mais decepcionantes de uma seleção alemã que, no geral, apresentou um desempenho insatisfatório nesta partida (nota do SPOX: 5,5). No entanto, o atacante havia sido um dos destaques do Mundial, somando cinco pontos em 86 minutos como reserva.
Enquanto isso, Klopp voltou a ser o centro das atenções após o apito final. Primeiro, o ex-técnico de sucesso criticou o desempenho da seleção alemã; depois, já foi cogitado como sucessor de Nagelsmann — que gostaria de permanecer no cargo — e declarou: “Este não é o momento de falar sobre isso — principalmente não comigo.”