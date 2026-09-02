Anadolu Agency
Traduzido por
Deniz Gul conclui transferência de 10 milhões de euros do FC Porto para o Galatasaray em contrato de cinco anos
Gul sela transferência para o Galatasaray
O Galatasaray concluiu a contratação do atacante internacional turco Deniz Gul, do FC Porto, pouco antes do prazo final da janela de transferências. O jogador de 22 anos desembarcou no Aeroporto Ataturk em um jato particular em 1º de setembro de 2026, onde foi recebido por dirigentes do clube e torcedores entusiasmados.
O time da Super Lig notificou oficialmente a Plataforma de Divulgação Pública (KAP) depois de acertar uma taxa de transferência total de 10 milhões de euros com o Porto. O acordo inclui 10% de mais-valia em uma futura venda para o clube português.
Gul assinou um contrato de cinco anos a partir da temporada 2026-27. Ele receberá um salário anual líquido garantido de 1,5 milhão de euros durante toda a sua passagem por Istambul.
- Anadolu Agency
Emocionado com a chegada a Istambul
Ao desembarcar de seu voo em Istambul, Gul puxou um canto clássico de torcida com os torcedores do Galatasaray que o aguardavam antes de seguir para os exames médicos. O jovem atacante expressou sua satisfação por concretizar a transferência e se juntar ao atual campeão turco.
Ele enfatizou sua empolgação para se conectar com a equipe e iniciar imediatamente seu novo capítulo no RAMS Park.
"Estou muito feliz. Estou muito empolgado", disse Gul. "Quero conhecer o time e nossos torcedores o mais rápido possível. O importante para mim agora é estar aqui. Agora estou aqui e focado nisso."
Jornada europeia e mudança de seleção
Nascido e criado em Estocolmo, filho de pai turco e mãe sueca, Gul passou pelas categorias de base na Suécia antes de se destacar pelo Hammarby IF. Seu faro de gol lhe rendeu uma transferência para o FC Porto em agosto de 2024, em um contrato válido até 2029.
No cenário internacional, Gul representou a Suécia no nível sub-19 antes de comprometer seu futuro internacional com a Turquia em novembro de 2024. Posteriormente, recebeu sua primeira convocação para a seleção principal pelo técnico Vincenzo Montella para os jogos da Liga das Nações da Uefa em março de 2025.
Agora, aos 22 anos, ele retorna ao futebol turco para reforçar a linha de ataque do Galatasaray com sua força física e experiência europeia em alto nível.
- Getty Images
Direto para a ação
Tendo concluído seus exames médicos e a documentação formal, Gul será integrado imediatamente aos treinos da equipe principal sob a comissão técnica.
Sua chegada oferece profundidade vital para a rotação do ataque, enquanto o Galatasaray se prepara para defender seu título nacional e competir em torneio europeu.
Agora, Gul vai se concentrar em fazer sua estreia e se firmar como peça-chave do elenco para a temporada 2026-27.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.