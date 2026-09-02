O Galatasaray concluiu a contratação do atacante internacional turco Deniz Gul, do FC Porto, pouco antes do prazo final da janela de transferências. O jogador de 22 anos desembarcou no Aeroporto Ataturk em um jato particular em 1º de setembro de 2026, onde foi recebido por dirigentes do clube e torcedores entusiasmados.

O time da Super Lig notificou oficialmente a Plataforma de Divulgação Pública (KAP) depois de acertar uma taxa de transferência total de 10 milhões de euros com o Porto. O acordo inclui 10% de mais-valia em uma futura venda para o clube português.

Gul assinou um contrato de cinco anos a partir da temporada 2026-27. Ele receberá um salário anual líquido garantido de 1,5 milhão de euros durante toda a sua passagem por Istambul.