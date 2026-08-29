A sequência de acontecimentos que levou ao pênalti só serviu para aumentar a tensão no banco do Liverpool. Quando Williams disparou às costas da linha defensiva, a entrada de carrinho de Alisson acertou o ala justamente quando ele mandou a finalização para fora. O árbitro Samuel Barrott marcou o pênalti, decisão que Iraola contestou junto com suas reclamações sobre o atraso administrativo.

Ao falar sobre o lance com o BBC Match of the Day, Iraola explicou sua visão sobre a falta e as circunstâncias ao redor. "No pênalti, a situação já terminou quando o contato acontece. E não é um contato agressivo", afirmou. "Mas, mais do que isso, reclamamos das substituições. Tivemos de esperar cerca de três minutos. Ele estava com um problema no quadro, não sei se não estava funcionando, mas definitivamente queríamos fazer as substituições nas últimas duas ou três paralisações antes do gol. Não foi só por esse motivo, mas tudo ajuda."