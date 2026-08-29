Getty Images Sport
Traduzido por
'Demorou uma eternidade!' - Iraola, furioso, detona o quarto árbitro por erro com a placa antes do pênalti do Forest
Erro técnico provoca revolta em Anfield
O técnico do Liverpool, Iraola, expressou sua profunda frustração depois de ter sido impedido de fazer uma substituição tripla durante o segundo tempo do empate por 2 a 2 de sábado, pela Premier League, contra o Nottingham Forest. Com o placar empatado em 1 a 1, o treinador basco pretendia colocar Ryan Gravenberch, Kostas Tsimikas e Rio Ngumoha para dar novo fôlego à sua equipe.
No entanto, apesar de a bola ter saído de jogo em três ocasiões distintas, o trio foi forçado a esperar à beira do campo enquanto o quarto árbitro, Tim Robinson, enfrentava problemas com uma falha no painel eletrônico. Para aumentar a frustração do Liverpool, o jogo foi reiniciado rapidamente na terceira paralisação, o que levou diretamente ao arremesso lateral do qual o Forest ganhou o pênalti para voltar à frente no placar.
- AFP
Pênalti polêmico aumenta a frustração
A sequência de acontecimentos que levou ao pênalti só serviu para aumentar a tensão no banco do Liverpool. Quando Williams disparou às costas da linha defensiva, a entrada de carrinho de Alisson acertou o ala justamente quando ele mandou a finalização para fora. O árbitro Samuel Barrott marcou o pênalti, decisão que Iraola contestou junto com suas reclamações sobre o atraso administrativo.
Ao falar sobre o lance com o BBC Match of the Day, Iraola explicou sua visão sobre a falta e as circunstâncias ao redor. "No pênalti, a situação já terminou quando o contato acontece. E não é um contato agressivo", afirmou. "Mas, mais do que isso, reclamamos das substituições. Tivemos de esperar cerca de três minutos. Ele estava com um problema no quadro, não sei se não estava funcionando, mas definitivamente queríamos fazer as substituições nas últimas duas ou três paralisações antes do gol. Não foi só por esse motivo, mas tudo ajuda."
Iraola exige respostas enquanto o início lento do Liverpool continua
O Liverpool deu sequência ao seu início truncado na nova temporada, depois de também ter ficado no empate por 2 a 2 fora de casa com o Newcastle na rodada de abertura. O resultado deixa Iraola em busca de embalo, enquanto ele enfrenta um começo frustrante de sua passagem pelo cargo após sua nomeação no verão como sucessor de Arne Slot.
O técnico espanhol demonstrou ainda mais sua irritação após o apito final, criticando a equipe de arbitragem pelo atraso custoso ao falar à TNT Sports: "Um quarto árbitro profissional não pode levar três minutos. Nós já tínhamos passado as substituições para ele dois ou três minutos antes. Eu já estava irritado porque na paralisação anterior não pudemos fazer as substituições e, antes do lateral, achei que poderíamos fazer isso. Não sei, eles vão ter que explicar. Mas demorou uma eternidade."
- Getty Images Sport
Comentaristas opinam sobre erro oficial
O incidente gerou duras críticas do ex-capitão do Liverpool Steven Gerrard, que trabalhava como comentarista da partida. Embora Gerrard tenha considerado que o pênalti em si foi uma marcação correta, ele ficou surpreso com a falta de eficiência da equipe de arbitragem à beira do gramado.
Gerrard disse à TNT Sports: "Dá para entender a frustração. Hoje em dia, com toda a tecnologia, não pode levar três minutos para fazer uma substituição tripla. Mas acho que é um pequeno problema dentro do problema geral, porque é um gol que pode ser evitado."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.