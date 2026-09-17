A transição acontece após a decisão de Neuer de encerrar de vez a sua carreira internacional, colocando fim a uma das trajetórias mais marcantes da história do futebol alemão. Klopp reconheceu o enorme vazio deixado pelo ex-capitão do Bayern de Munique, mas insistiu que Ter Stegen está mais do que pronto para assumir os holofotes.

Klopp detalhou sua escolha ao afirmar: "Um time precisa de estabilidade e de uma espinha dorsal, e então você pode acrescentar muita juventude ao redor disso. Eu o conheço há muito tempo. Manuel Neuer foi o melhor goleiro do mundo por muito tempo.

"Mesmo assim, todos sabiam que Ter Stegen também era de nível mundial. Depois, ele sofreu uma lesão em um momento infeliz. No momento, ele está em forma e é o mesmo goleiro que era antes. Ele traz experiência consigo. Está causando uma impressão muito boa. Tudo depende do desempenho."



