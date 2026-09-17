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Demorou, mas chegou! Jurgen Klopp confirma Marc-Andre ter Stegen como novo camisa 1 da Alemanha após aposentadoria de Manuel Neuer
Klopp põe fim ao debate sobre o gol no Liverpool
A disputa pelo gol da Alemanha finalmente chegou ao fim, já que Klopp oficialmente entregou as luvas a Ter Stegen. Depois de anos atuando como reserva do lendário Neuer, o goleiro que pertence ao Barcelona, atualmente reconstruindo sua forma por empréstimo no Ajax, recebeu o voto de confiança do novo chefe da seleção nacional.
Ao falar sobre a decisão, Klopp foi enfático sobre a necessidade de uma presença estável na defesa. "Sim, no momento, há um, Marc-Andre ter Stegen", confirmou o ex-técnico do Liverpool, via Bulinews, quando foi questionado se tem um goleiro titular. O treinador claramente busca construir uma nova identidade para a Alemanha, mas acredita que esse progresso precisa estar enraizado em uma liderança veterana.
- Getty Images Sport
Substituir uma lenda em Neuer
A transição acontece após a decisão de Neuer de encerrar de vez a sua carreira internacional, colocando fim a uma das trajetórias mais marcantes da história do futebol alemão. Klopp reconheceu o enorme vazio deixado pelo ex-capitão do Bayern de Munique, mas insistiu que Ter Stegen está mais do que pronto para assumir os holofotes.
Klopp detalhou sua escolha ao afirmar: "Um time precisa de estabilidade e de uma espinha dorsal, e então você pode acrescentar muita juventude ao redor disso. Eu o conheço há muito tempo. Manuel Neuer foi o melhor goleiro do mundo por muito tempo.
"Mesmo assim, todos sabiam que Ter Stegen também era de nível mundial. Depois, ele sofreu uma lesão em um momento infeliz. No momento, ele está em forma e é o mesmo goleiro que era antes. Ele traz experiência consigo. Está causando uma impressão muito boa. Tudo depende do desempenho."
Profundidade do elenco e planos para a Liga das Nações
A confirmação de Ter Stegen como a principal escolha faz parte de uma reformulação mais ampla do elenco, já que Klopp nomeou um enorme grupo de 44 jogadores, dividido em duas equipes separadas para a próxima pausa internacional. Os jogos da Liga das Nações da Uefa na próxima pausa internacional darão ao ex-técnico do Liverpool a oportunidade de avaliar a profundidade do futebol alemão.
Ao lado de Ter Stegen, o goleiro do Augsburg Finn Dahmen e o arqueiro do Besiktas Alexander Nubel foram incluídos no elenco para os dois primeiros jogos. Dahmen aparece como um fio condutor constante ao longo da convocação, sendo o único goleiro incluído nas duas equipes, juntando-se a Noah Atubolu, do Freiburg, e Jonas Urbig, do Bayern de Munique.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para a Alemanha?
O elenco renovado e numeroso de Klopp será colocado à prova imediatamente durante uma movimentada janela internacional. A Alemanha está programada para enfrentar a Holanda, a Grécia, a Sérvia e fazer o jogo de volta contra a Grécia na Liga das Nações da Uefa.
Esses quatro compromissos serão cruciais para Klopp avaliar seus dois elencos e integrar jovens ao redor de sua espinha dorsal já estabelecida. Também será o primeiro grande teste da reformulada hierarquia de goleiros da Alemanha, dando a Ter Stegen a oportunidade imediata de corresponder em campo à confiança de seu técnico.
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