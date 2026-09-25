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Demitido? Sem chance! Montella revela por que dirigentes da Turquia o bancaram apesar do fracasso na Copa do Mundo americana
Montella admite que a TFF tinha motivos para demiti-lo depois da Copa do Mundo
De acordo com La Gazzetta dello Sport, o técnico da Turquia, Vincenzo Montella, admitiu que a Federação Turca de Futebol tinha motivos justificáveis para substituí-lo após uma decepcionante campanha na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte. Falando antes da estreia da Turquia na Liga A da Liga das Nações, o treinador de 52 anos refletiu sobre a eliminação precoce da equipe, apesar das altas expectativas antes do torneio.
No entanto, Montella destacou que os dirigentes da federação optaram por avaliar suas conquistas de forma mais ampla, em vez de se concentrarem apenas em dois maus resultados.
Sob seu comando, a Turquia chegou às quartas de final da Euro 2024 e conquistou o acesso histórico à Liga A.
- AFP
Técnico explica os motivos por trás do desempenho abaixo do esperado na Copa do Mundo nos Estados Unidos
Analisando o que deu errado do outro lado do Atlântico, Montella insistiu que, embora as atuações tenham sido competitivas, uma grave falta de eficiência nas finalizações se mostrou custosa em momentos cruciais. Ele observou que o fato de não converter as chances nas partidas de abertura criou uma pressão crescente que, no fim, condenou a campanha da equipe no torneio.
O treinador italiano se recusou a se esconder atrás de desculpas, ao mesmo tempo em que agradeceu à TFF por manter a confiança em seu projeto de longo prazo.
"Eu poderia ter sido demitido, mas a federação olhou além, para o futuro", explicou Montella. "Quando cheguei, não conseguíamos nos classificar para a Euro, e vencemos o grupo. Eles não me julgaram por aqueles dois jogos, mas por todo o meu trabalho."
O planejamento de longo prazo alimenta a ambição da Turquia na Liga A da Nations League
Enfatizando os investimentos esportivos mais amplos do país, Montella elogiou a visão de longo prazo da Turquia como uma potência econômica e futebolística emergente. Ele apontou o grande crescimento da infraestrutura e os investimentos dos clubes como prova de uma cultura futebolística moderna, capaz de competir com a elite da Europa.
Apesar de entrar no Grupo A1 como cabeça de chave número quatro, ao lado de França, Itália e Bélgica, Montella estabeleceu como meta firme chegar às quartas de final da Liga das Nações.
Ele reiterou seu desejo pessoal de permanecer no cargo até a Eurocopa de 2032.
- Alex Nicodim
Turquia se prepara para campanha decisiva na Liga A
A Turquia entra na primeira janela da Liga das Nações determinada a se testar contra as seleções mais bem classificadas da Europa. Montella acredita que competir regularmente na elite vai acelerar a maturidade tática do elenco após a curva de aprendizado no verão.
A Turquia inicia seus jogos de grupo com a intenção de provar suas credenciais de elite.
A Turquia busca garantir uma vaga entre os dois primeiros para avançar às fases eliminatórias.
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