De acordo com La Gazzetta dello Sport, o técnico da Turquia, Vincenzo Montella, admitiu que a Federação Turca de Futebol tinha motivos justificáveis para substituí-lo após uma decepcionante campanha na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte. Falando antes da estreia da Turquia na Liga A da Liga das Nações, o treinador de 52 anos refletiu sobre a eliminação precoce da equipe, apesar das altas expectativas antes do torneio.

No entanto, Montella destacou que os dirigentes da federação optaram por avaliar suas conquistas de forma mais ampla, em vez de se concentrarem apenas em dois maus resultados.

Sob seu comando, a Turquia chegou às quartas de final da Euro 2024 e conquistou o acesso histórico à Liga A.