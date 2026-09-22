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Demissão de Roberto De Zerbi se aproxima?! Tottenham avalia movimento sensacional por surpreendente ex-técnico da Premier League como substituto após início de pesadelo
Início desastroso deixa De Zerbi à beira do abismo
O Tottenham investiu pesado durante a janela de transferências de verão, gastando um valor bruto de cerca de £ 380 milhões para contratar dez novos jogadores. Esse enorme apoio financeiro tinha como objetivo revitalizar um elenco que escapou por pouco do rebaixamento na Premier League na temporada passada. No entanto, a reação esperada fracassou de forma espetacular.
Um mês após o início da nova campanha, o Tottenham ainda não venceu na liga. O time de De Zerbi soma apenas dois pontos em cinco partidas, tendo conseguido somente dois empates sem gols. A situação piorou com a recente derrota por 3 a 2 para o Aston Villa, resultado que derrubou o clube do norte de Londres para a lanterna da tabela.
As competições domésticas de copa também não trouxeram alívio para o pressionado técnico italiano, já que o Tottenham foi eliminado sem cerimônia da Copa da Liga Inglesa na terceira rodada após derrota por 3 a 1 para o Liverpool, aumentando consideravelmente a pressão no banco de reservas.
- AFP
Diretoria do Tottenham avalia alternativas para o cargo de técnico
Segundo a publicação espanhola Fichajes, a cúpula do Tottenham já explora planos de contingência. A direção do clube está plenamente ciente da situação, que se deteriora rapidamente, e analisa ativamente alternativas para o comando técnico. Embora não se espere uma demissão durante a atual pausa internacional de três semanas, este período estaria sendo usado para avaliar potenciais sucessores.
Qualquer decisão de se separar de De Zerbi é complicada por sua atual situação contratual. O italiano tem vínculo com o clube do norte de Londres até 2031, e seu longo contrato, de forma notável, não possui cláusula de rescisão. Consequentemente, o Tottenham seria forçado a pagar uma compensação bem superior a £10 milhões para tirá-lo do cargo, mesmo que o clube fosse rebaixado.
Uma rescisão em comum acordo segue sendo uma possibilidade teórica para reduzir esse valor astronômico de indenização. No entanto, neste estágio inicial da temporada, uma separação amigável é vista como altamente improvável, deixando a diretoria diante da necessidade de calcular cuidadosamente o custo financeiro de uma mudança no comando técnico.
Howe lidera a corrida pelo cargo de técnico
Caso o Tottenham decida demitir o treinador, um nome bem conhecido da Premier League já aparece como opção. O ex-técnico dos Spurs Mauricio Pochettino segue sendo uma ligação romântica, mas seu atual cargo como treinador da seleção masculina dos Estados Unidos impede um retorno rápido. Em vez disso, Eddie Howe surgiu como o grande favorito inicial para o cargo.
Howe tem mantido um perfil discreto desde que deixou o Newcastle United pouco antes do início da atual temporada. O inglês de 48 anos tem um currículo recente forte, tendo levado o Newcastle a duas classificações para a Champions League e à conquista da Copa da Liga Inglesa durante sua passagem de quase cinco anos por St James' Park.
Sua disponibilidade faz dele uma opção extremamente atraente para uma diretoria do Tottenham desesperada por estabilidade. O histórico comprovado de Howe na elite do futebol inglês se encaixa perfeitamente no que os Spurs precisam com urgência para salvar a temporada que saiu dos trilhos, embora ainda reste saber se ele aceitaria a oferta.
- Getty
Semanas cruciais pela frente para a italiana
De Zerbi ganhou uma sobrevida temporária graças à pausa para a data Fifa. Ele precisa usar essas três semanas para corrigir com urgência as falhas táticas gritantes de sua equipe e a péssima forma no cenário doméstico. Quando o futebol de clubes voltar, o italiano terá uma tarefa monumental para tirar seu elenco montado a peso de ouro do atoleiro da zona de rebaixamento e salvar seu emprego antes que a diretoria perca a paciência de vez.
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