O Tottenham investiu pesado durante a janela de transferências de verão, gastando um valor bruto de cerca de £ 380 milhões para contratar dez novos jogadores. Esse enorme apoio financeiro tinha como objetivo revitalizar um elenco que escapou por pouco do rebaixamento na Premier League na temporada passada. No entanto, a reação esperada fracassou de forma espetacular.

Um mês após o início da nova campanha, o Tottenham ainda não venceu na liga. O time de De Zerbi soma apenas dois pontos em cinco partidas, tendo conseguido somente dois empates sem gols. A situação piorou com a recente derrota por 3 a 2 para o Aston Villa, resultado que derrubou o clube do norte de Londres para a lanterna da tabela.

As competições domésticas de copa também não trouxeram alívio para o pressionado técnico italiano, já que o Tottenham foi eliminado sem cerimônia da Copa da Liga Inglesa na terceira rodada após derrota por 3 a 1 para o Liverpool, aumentando consideravelmente a pressão no banco de reservas.



