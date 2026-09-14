Dembélé sai furioso: declarações de Mbappé sobre a Bola de Ouro despertam temores de traição e dividem a França

O clima dentro da seleção da França ficou cada vez mais tóxico após a recente troca de farpas entre as duas estrelas. Mbappe afirmou que foi "sempre considerado o escolhido" e sugeriu que seu companheiro de equipe teve uma "carreira diferente" por causa de lesões. Isso provocou uma resposta rápida de Dembele após a vitória do Paris Saint-Germain por 1 a 0 sobre o Brest no domingo, rebatendo: "Eu nunca fui o escolhido, trabalhei duro e fui recompensado com um ano maravilhoso em Paris."

Segundo o L'Equipe, esses comentários específicos foram o ponto de ruptura para Dembele, que sempre optou por permanecer em silêncio publicamente, apesar de ter se irritado com várias declarações de seu capitão nos últimos anos.