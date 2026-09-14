Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-TRAINING-FRAAFP
Moataz Elgammal

Traduzido por

Dembélé sai furioso: declarações de Mbappé sobre a Bola de Ouro despertam temores de traição e dividem a França

Bola de Ouro
O. Dembele
K. Mbappe
PSG
Real Madrid
França
Campeonato Francês
La Liga

Kylian Mbappé teria se indisposto com vários de seus companheiros de seleção da França após suas polêmicas declarações públicas sobre a Bola de Ouro. Ousmane Dembélé estaria particularmente furioso, vendo os comentários como uma traição, o que levou a um clima tenso e à formação de duas facções separadas no vestiário da seleção antes de seus próximos compromissos.

  • Comentários de Mbappe provocam indignação

    O clima dentro da seleção da França ficou cada vez mais tóxico após a recente troca de farpas entre as duas estrelas. Mbappe afirmou que foi "sempre considerado o escolhido" e sugeriu que seu companheiro de equipe teve uma "carreira diferente" por causa de lesões. Isso provocou uma resposta rápida de Dembele após a vitória do Paris Saint-Germain por 1 a 0 sobre o Brest no domingo, rebatendo: "Eu nunca fui o escolhido, trabalhei duro e fui recompensado com um ano maravilhoso em Paris."

    Segundo o L'Equipe, esses comentários específicos foram o ponto de ruptura para Dembele, que sempre optou por permanecer em silêncio publicamente, apesar de ter se irritado com várias declarações de seu capitão nos últimos anos.

    • Publicidade
  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dembélé se sente traído pelo capitão

    O ex-jogador e comentarista Jerome Rothen explicou que Dembele está extremamente chateado com a situação, vendo as declarações recentes como uma afronta direta. O ressentimento vem do fato de Mbappe aparentemente menosprezar seus companheiros de seleção.

    Rothen revelou a dimensão da irritação à RMC Sport, afirmando: "Dembélé levou isso muito a mal, isso é uma certeza, ele está muito irritado com Kylian Mbappé. Para ele, é uma forma de traição. As palavras são fortes, mas é exatamente assim que ele encara isso." O L'Equipe também destacou que Mbappe foi pego completamente de surpresa pela resposta.


  • Dois grupos se formam no vestiário

    A frustração vai além de Dembele, com vários integrantes da seleção supostamente perdendo a paciência com seu capitão. A união que antes definia o elenco agora está se fragmentando em lealdades divididas. Os jogadores estão confusos e afastados pela campanha midiática em andamento em torno do prêmio individual.

    Destacando essa divisão perigosa, Rothen acrescentou: "Fui informado de que há muitos jogadores na seleção francesa que não entendem, mais uma vez, todas as declarações dele, que estão mais no time Dembele do que no time Mbappe, embora seja o mesmo time, mas aparentemente agora há dois times."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-FRA-SUPER CUP-LENS-PSGAFP

    Zidane enfrenta primeiro teste crucial

    Com relatos indicando que a dupla não se fala desde o incidente, Zinedine Zidane enfrenta um ambiente tenso ao apresentar sua primeira lista de convocados na sexta-feira. Quando Mbappe e Dembele chegarem a Clairefontaine para a próxima pausa internacional, o novo técnico precisará conduzir conversas de paz cruciais para restaurar a harmonia.