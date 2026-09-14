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Dembélé sai furioso: declarações de Mbappé sobre a Bola de Ouro despertam temores de traição e dividem a França
Comentários de Mbappe provocam indignação
O clima dentro da seleção da França ficou cada vez mais tóxico após a recente troca de farpas entre as duas estrelas. Mbappe afirmou que foi "sempre considerado o escolhido" e sugeriu que seu companheiro de equipe teve uma "carreira diferente" por causa de lesões. Isso provocou uma resposta rápida de Dembele após a vitória do Paris Saint-Germain por 1 a 0 sobre o Brest no domingo, rebatendo: "Eu nunca fui o escolhido, trabalhei duro e fui recompensado com um ano maravilhoso em Paris."
Segundo o L'Equipe, esses comentários específicos foram o ponto de ruptura para Dembele, que sempre optou por permanecer em silêncio publicamente, apesar de ter se irritado com várias declarações de seu capitão nos últimos anos.
- Getty Images Sport
Dembélé se sente traído pelo capitão
O ex-jogador e comentarista Jerome Rothen explicou que Dembele está extremamente chateado com a situação, vendo as declarações recentes como uma afronta direta. O ressentimento vem do fato de Mbappe aparentemente menosprezar seus companheiros de seleção.
Rothen revelou a dimensão da irritação à RMC Sport, afirmando: "Dembélé levou isso muito a mal, isso é uma certeza, ele está muito irritado com Kylian Mbappé. Para ele, é uma forma de traição. As palavras são fortes, mas é exatamente assim que ele encara isso." O L'Equipe também destacou que Mbappe foi pego completamente de surpresa pela resposta.
Dois grupos se formam no vestiário
A frustração vai além de Dembele, com vários integrantes da seleção supostamente perdendo a paciência com seu capitão. A união que antes definia o elenco agora está se fragmentando em lealdades divididas. Os jogadores estão confusos e afastados pela campanha midiática em andamento em torno do prêmio individual.
Destacando essa divisão perigosa, Rothen acrescentou: "Fui informado de que há muitos jogadores na seleção francesa que não entendem, mais uma vez, todas as declarações dele, que estão mais no time Dembele do que no time Mbappe, embora seja o mesmo time, mas aparentemente agora há dois times."
- AFP
Zidane enfrenta primeiro teste crucial
Com relatos indicando que a dupla não se fala desde o incidente, Zinedine Zidane enfrenta um ambiente tenso ao apresentar sua primeira lista de convocados na sexta-feira. Quando Mbappe e Dembele chegarem a Clairefontaine para a próxima pausa internacional, o novo técnico precisará conduzir conversas de paz cruciais para restaurar a harmonia.
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