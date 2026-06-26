A França, impulsionada pela versão de luxo de Kylian Mbappé e Ousmané Dembelé, completa a missão de vencer o Grupo I com pontuação máxima e, depois do Senegal e do Iraque, deixa para trás também a Noruega. O placar final é de 4 a 1 em Boston para os Bleus, comandados excepcionalmente por Guy Stephan devido à ausência do técnico Didier Deschamps, que está de luto (sua mãe faleceu nos últimos dias). E quase todos os gols foram marcados pelo atual detentor da Bola de Ouro, que chega a quatro gols na artilharia do torneio. Aasgaard e Doué também balançaram as redes.
A facilitar a tarefa para os vice-campeões mundiais da última edição está também a escolha do técnico norueguês Ola Solbakken, que optou por uma grande renovação no elenco, deixando de fora todas as estrelas da equipe — de Haaland e Sorloth a Odegaard e Nusa —, decidindo abrir mão da chance de terminar na liderança do grupo. Uma escolha que não poupa uma França sedenta por gols e pontos, como demonstra o fenomenal hat-trick de Ousmane Dembelé, que em 25 minutos (entre os 7º e os 32º) apresenta uma atuação que ficará na história da Copa do Mundo. Mbappé também se junta à festa (que, após apenas 20”, acerta uma incrível trave), dando duas assistências e se tornando – com 6 no total – o jogador com maior contribuição ofensiva da competição até o momento.
A Noruega, que antes de sofrer o 1 a 3 havia tentado voltar ao jogo com uma jogada individual do estreante Aasgaard para o provisório 1 a 2, ganha força na primeira parte do segundo tempo. Um inspirado Bobb criou algumas jogadas perigosas, conquistando o pênalti que Strand-Larsen desperdiçou ao chutar no meio, levando o goleiro do Milan, Maignan, a defender, e depois obrigando o goleiro francês a fazer mais duas defesas em outras ocasiões. Graças às substituições, a partida transcorreu sem grandes emoções até os acréscimos, quando a dupla parisiense Barcola-Doué marcou o gol que selou o placar final de 4 a 1 para os Bleus.
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