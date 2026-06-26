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Dembélé arrasa e a França voa: 4 a 1 contra uma Noruega sem Haaland; os Bleus terminam a fase de grupos em primeiro lugar

Noruega x França
Copa do Mundo
Noruega
França

Os Bleus não dão trégua à Noruega, que não conta com Haaland

A França, impulsionada pela versão de luxo de Kylian Mbappé e Ousmané Dembelé, completa a missão de vencer o Grupo I com pontuação máxima e, depois do Senegal e do Iraque, deixa para trás também a Noruega. O placar final é de 4 a 1 em Boston para os Bleus, comandados excepcionalmente por Guy Stephan devido à ausência do técnico Didier Deschamps, que está de luto (sua mãe faleceu nos últimos dias). E quase todos os gols foram marcados pelo atual detentor da Bola de Ouro, que chega a quatro gols na artilharia do torneio. Aasgaard e Doué também balançaram as redes.


A facilitar a tarefa para os vice-campeões mundiais da última edição está também a escolha do técnico norueguês Ola Solbakken, que optou por uma grande renovação no elenco, deixando de fora todas as estrelas da equipe — de Haaland e Sorloth a Odegaard e Nusa —, decidindo abrir mão da chance de terminar na liderança do grupo. Uma escolha que não poupa uma França sedenta por gols e pontos, como demonstra o fenomenal hat-trick de Ousmane Dembelé, que em 25 minutos (entre os 7º e os 32º) apresenta uma atuação que ficará na história da Copa do Mundo. Mbappé também se junta à festa (que, após apenas 20”, acerta uma incrível trave), dando duas assistências e se tornando – com 6 no total – o jogador com maior contribuição ofensiva da competição até o momento.


A Noruega, que antes de sofrer o 1 a 3 havia tentado voltar ao jogo com uma jogada individual do estreante Aasgaard para o provisório 1 a 2, ganha força na primeira parte do segundo tempo. Um inspirado Bobb criou algumas jogadas perigosas, conquistando o pênalti que Strand-Larsen desperdiçou ao chutar no meio, levando o goleiro do Milan, Maignan, a defender, e depois obrigando o goleiro francês a fazer mais duas defesas em outras ocasiões. Graças às substituições, a partida transcorreu sem grandes emoções até os acréscimos, quando a dupla parisiense Barcola-Doué marcou o gol que selou o placar final de 4 a 1 para os Bleus.



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  • O PLACAR

    NORUEGA x FRANÇA 1 x 4

    GOLS: 6', 20', 32' Dembelé (F), 21' Aasgaard (N), 94' Doué (F)



    NORUEGA (4-3-3): Selvik; Aursnes, Falchener (66' Langas), Ostigard, Bjorkan (46' Pedersen); Aasgaard, Berg, Thorsvedt (46' Thorsby); Bobb (83' Nusa), Strand-Larsen, Schjelderup (83' Hauge). Técnico: Solbakken


    FRANÇA (4-2-3-1): Maignan; Koundé (86' Malo Gusto), Upamecano (76' Konaté), Lacroix, Theo Hernández; Tchouameni, Koné; Dembélé (65' Barcola), Olise (65' Cherki), Doué; Mbappé (86' Mateta). Técnico: Stephan


    ÁRBITRO: Oliver


    AMARELADOS: Berg (N), Tchouameni (F)

    EXPULSOS: -

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  • GOLS E MOMENTOS DESTAQUE

    94' DOUE TAMBÉM MARCA: a França chega ao quarto gol, com um cabeceio do jogador do PSG após um cruzamento pela esquerda de Barcola.


    72' MAIGNAN VOLTA A SER DECISIVO: bela jogada de contra-ataque da Noruega, com Aasgaard acelerando e abrindo para Bobb, cujo chute certeiro é defendido mais uma vez pelo goleiro da França.


    63' BOBB CHEGA PERTO DE VENCER MAIGNAN: a Noruega cria mais uma chance para o possível 2 a 3 graças à jogada do ex-jogador do Manchester City, mas o goleiro francês não se deixa surpreender.


    56' A FRANÇA MUITO PERTO DO QUARTO GOL: Mbappé volta a agir por conta própria, mirando da entrada da área; seu chute de direita passa a centímetros do ângulo.


    50' PÊNALTI PARA A NORUEGA, MAS MAIGNAN DEFENDE: Bobb engana Theo Hernandez com uma série de fintas, e este o derruba dentro da área. Strand-Larsen vai para a marca do pênalti, mas chuta fraco e sem ângulo, facilitando a defesa do goleiro do Milan.



    PRIMEIRO TEMPO


    44' MBAPPÉ CRIA MAIS UMA VEZ: o centroavante da França, não contente com as duas assistências dadas a Dembelé, devolve uma bola excelente para Manu Koné ao final de uma triangulação perfeita, mas Selvik é decisivo mais uma vez, saindo para interceptar na frente do jogador da Roma.


    43' UMA CHANCE PARA CADA LADO: a Noruega primeiro corre o risco de marcar contra si mesma, com um passe para trás imprudente de Falcheners, no qual Douè se lança, mas é parado por Selvik, que sai baixo; depois, na sequência de um escanteio, Upamecano é decisivo ao desviar com o calcanhar um passe direcionado a Aasgaard, que estava a um passo de um gol fácil.


    32' NINGUÉM CONSEGUE PARAR DEMBELE': mais uma jogada idêntica do craque do Paris Saint-Germain, que recebe pela direita, ganha tempo antes de mirar e, em seguida, manda a bola no poste mais distante, onde Selvik simplesmente não consegue chegar.


    28' A NORUEGA GANHA FORÇA: mais uma jogada interessante pela esquerda de Schjelderup, com a bola passando por Strand-Larsen, que, porém, não consegue chutar em direção ao gol de Maignan.


    21' A NORUEGA REDUZ A DIFERENÇA IMEDIATAMENTE: incrível em Boston. A seleção escandinava coloca a bola em jogo imediatamente; Schjelderup toca para Aasgaard dentro da grande área, que se livra de Upamecano com uma finta de corpo antes de bater com o pé direito e vencer Maignan.


    20' DEMBELÉ NOVAMENTE: mais uma arrancada devastadora de Mbappé contra Ostigard, bola cruzada para Dembelé, que fica livre para se centralizar e mandar a bola no segundo poste de longe.


    17' MBAPPÉ VOLTA A BRILHAR: jogada individual que parte da esquerda pelo atacante do Real Madrid, que depois se centraliza e chuta, mas Selvik defende.


    14' A NORUEGA PERDE UMA OCASIÃO: primeira grande chance da partida para a equipe de Solbakken. Após um cruzamento de Aursnes mal afastado pela defesa francesa, Strand-Larsen recebe a bola no pé direito, mas chuta por cima de uma excelente posição.


    6' FRANÇA NA FRENTE: passe brilhante de Mbappé que corta a defesa da Noruega ao meio; Dembelé avança para o centro, domina a bola com o pé direito e marca com um chute cruzado.


    4' OS BLEUS NOVAMENTE PERTO DA VANTAGEM: outra chance de gol para a equipe comandada hoje por Guy Stephan, devido à ausência de Didier Deschamps por luto. A bola chega ao meio-campista da Roma, Manu Koné, que chuta da entrada da área após um rebote curto e obriga Selvik a fazer uma defesa difícil.


    1' A FRANÇA COMEÇA COM TUDO: bola recuperada no meio-campo, passe em profundidade de Olise para Mbappé, que chuta de posição desfavorável e acerta uma trave incrível. Apenas 20 segundos se passaram.

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