94' DOUE TAMBÉM MARCA: a França chega ao quarto gol, com um cabeceio do jogador do PSG após um cruzamento pela esquerda de Barcola.





72' MAIGNAN VOLTA A SER DECISIVO: bela jogada de contra-ataque da Noruega, com Aasgaard acelerando e abrindo para Bobb, cujo chute certeiro é defendido mais uma vez pelo goleiro da França.





63' BOBB CHEGA PERTO DE VENCER MAIGNAN: a Noruega cria mais uma chance para o possível 2 a 3 graças à jogada do ex-jogador do Manchester City, mas o goleiro francês não se deixa surpreender.





56' A FRANÇA MUITO PERTO DO QUARTO GOL: Mbappé volta a agir por conta própria, mirando da entrada da área; seu chute de direita passa a centímetros do ângulo.





50' PÊNALTI PARA A NORUEGA, MAS MAIGNAN DEFENDE: Bobb engana Theo Hernandez com uma série de fintas, e este o derruba dentro da área. Strand-Larsen vai para a marca do pênalti, mas chuta fraco e sem ângulo, facilitando a defesa do goleiro do Milan.









PRIMEIRO TEMPO





44' MBAPPÉ CRIA MAIS UMA VEZ: o centroavante da França, não contente com as duas assistências dadas a Dembelé, devolve uma bola excelente para Manu Koné ao final de uma triangulação perfeita, mas Selvik é decisivo mais uma vez, saindo para interceptar na frente do jogador da Roma.





43' UMA CHANCE PARA CADA LADO: a Noruega primeiro corre o risco de marcar contra si mesma, com um passe para trás imprudente de Falcheners, no qual Douè se lança, mas é parado por Selvik, que sai baixo; depois, na sequência de um escanteio, Upamecano é decisivo ao desviar com o calcanhar um passe direcionado a Aasgaard, que estava a um passo de um gol fácil.





32' NINGUÉM CONSEGUE PARAR DEMBELE': mais uma jogada idêntica do craque do Paris Saint-Germain, que recebe pela direita, ganha tempo antes de mirar e, em seguida, manda a bola no poste mais distante, onde Selvik simplesmente não consegue chegar.





28' A NORUEGA GANHA FORÇA: mais uma jogada interessante pela esquerda de Schjelderup, com a bola passando por Strand-Larsen, que, porém, não consegue chutar em direção ao gol de Maignan.





21' A NORUEGA REDUZ A DIFERENÇA IMEDIATAMENTE: incrível em Boston. A seleção escandinava coloca a bola em jogo imediatamente; Schjelderup toca para Aasgaard dentro da grande área, que se livra de Upamecano com uma finta de corpo antes de bater com o pé direito e vencer Maignan.





20' DEMBELÉ NOVAMENTE: mais uma arrancada devastadora de Mbappé contra Ostigard, bola cruzada para Dembelé, que fica livre para se centralizar e mandar a bola no segundo poste de longe.





17' MBAPPÉ VOLTA A BRILHAR: jogada individual que parte da esquerda pelo atacante do Real Madrid, que depois se centraliza e chuta, mas Selvik defende.





14' A NORUEGA PERDE UMA OCASIÃO: primeira grande chance da partida para a equipe de Solbakken. Após um cruzamento de Aursnes mal afastado pela defesa francesa, Strand-Larsen recebe a bola no pé direito, mas chuta por cima de uma excelente posição.





6' FRANÇA NA FRENTE: passe brilhante de Mbappé que corta a defesa da Noruega ao meio; Dembelé avança para o centro, domina a bola com o pé direito e marca com um chute cruzado.





4' OS BLEUS NOVAMENTE PERTO DA VANTAGEM: outra chance de gol para a equipe comandada hoje por Guy Stephan, devido à ausência de Didier Deschamps por luto. A bola chega ao meio-campista da Roma, Manu Koné, que chuta da entrada da área após um rebote curto e obriga Selvik a fazer uma defesa difícil.





1' A FRANÇA COMEÇA COM TUDO: bola recuperada no meio-campo, passe em profundidade de Olise para Mbappé, que chuta de posição desfavorável e acerta uma trave incrível. Apenas 20 segundos se passaram.