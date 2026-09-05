Demba Ba afirma que Ralf Rangnick e o Hoffenheim foram os verdadeiros arquitetos do famoso estilo de gegenpressing de Jurgen Klopp

Klopp é amplamente celebrado por popularizar o estilo de gegenpressing em alta intensidade no Borussia Dortmund e no Liverpool, mas o modelo tático pode ter surgido em outro lugar.

Em entrevista à FourFourTwo, Ba detalhou como o Hoffenheim, comandado por Ralf Rangnick, surpreendeu o Dortmund no início da campanha da Bundesliga de 2008/09. O Hoffenheim chocou a elite do futebol alemão com uma abordagem ofensiva incansável que sufocou seus adversários.

O Hoffenheim abriu 2 a 0 nos primeiros 30 minutos, com um jogo de pressão agressivo que desmontou completamente o esquema de Klopp. Esse confronto frenético provou ser um divisor de águas para Klopp, que imediatamente reconheceu o potencial devastador de um sistema tático tão exaustivo e agressivo.