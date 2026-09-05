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FBL-GER-BUNDESLIGA-MAINZ-HOFFENHEIMAFP
Moataz Elgammal

Traduzido por

Demba Ba afirma que Ralf Rangnick e o Hoffenheim foram os verdadeiros arquitetos do famoso estilo de gegenpressing de Jurgen Klopp

R. Rangnick
D. Ba
J. Klopp
Hoffenheim
Liverpool
Premier League

O ex-atacante do Chelsea Demba Ba compartilhou a fascinante história da origem do famoso sistema tático de alta intensidade de Jurgen Klopp. Ba explicou como uma atuação agressiva e sufocante do Hoffenheim alterou completamente a abordagem de Klopp ao jogo, estabelecendo a base absoluta para seus enormes sucessos futuros na Europa e seu lendário legado no futebol moderno.

  • As origens do futebol heavy metal

    Klopp é amplamente celebrado por popularizar o estilo de gegenpressing em alta intensidade no Borussia Dortmund e no Liverpool, mas o modelo tático pode ter surgido em outro lugar.

    Em entrevista à FourFourTwo, Ba detalhou como o Hoffenheim, comandado por Ralf Rangnick, surpreendeu o Dortmund no início da campanha da Bundesliga de 2008/09. O Hoffenheim chocou a elite do futebol alemão com uma abordagem ofensiva incansável que sufocou seus adversários.

    O Hoffenheim abriu 2 a 0 nos primeiros 30 minutos, com um jogo de pressão agressivo que desmontou completamente o esquema de Klopp. Esse confronto frenético provou ser um divisor de águas para Klopp, que imediatamente reconheceu o potencial devastador de um sistema tático tão exaustivo e agressivo.

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    Ba relembra uma atuação de tirar o fôlego

    Ba se lembra do desgaste físico que aquela partida específica causou nos jogadores enquanto eles executavam o exigente plano de jogo. "Era a quinta rodada da liga. O Hoffenheim tinha acabado de ser promovido à Bundesliga", disse Ba à FourFourTwo. "Nosso estilo de jogo foi um sopro de ar fresco na Alemanha. O time jogava um futebol ofensivo, dando tudo desde o início, independentemente do adversário. Nossa falta de experiência na elite mal apareceu, porque compensamos isso com trabalho duro e ousadia. Naquele dia, em apenas meia hora, já estávamos vencendo o Borussia Dortmund por 2 a 0. Lembro que jogamos com grande intensidade. Fiquei completamente exausto depois, porque dei absolutamente tudo em campo. Foi incrível."

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-HOFFENHEIMAFP

    Mudando o cenário dos treinadores

    O impacto profundo daquela atuação sobre Klopp só ficou claro para Ba muito mais tarde, durante uma conversa com Rangnick. "Anos depois, conversando com Ralf Rangnick, ele me contou uma anedota interessante", acrescentou Ba. "Depois daquela derrota pesada, Klopp admitiu a ele que, a partir daquele momento, queria que todos os seus times jogassem daquela forma. Ele implementou isso no Dortmund e, depois, no Liverpool. De certa forma, nós fomos pioneiros do gegenpressing de Jürgen."

    Esse despertar tático ajudou Klopp a conquistar títulos consecutivos da liga com o Dortmund, antes de transformar o Liverpool em campeão inglês e europeu usando o mesmo modelo incansável.

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