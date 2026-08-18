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Delícia turca! Besiktas está pronto para resgatar Antony, ex-jogador do Manchester United que não se encaixou, em uma mega investida de verão
Beşiktaş mira ponta brasileiro
O Besiktas definiu o ex-ponta do Manchester United Antony como alvo, enquanto busca reforçar suas opções de ataque. De acordo com informações do jornal turco Fanatik, o gigante da Super Lig identificou o brasileiro como alvo prioritário depois de não conseguir contratar Mohamed Salah, que optou pelo Trabzonspor.
O clube de Istambul está ansioso para adicionar qualidade e experiência significativas ao elenco antes da nova temporada. Garantir um jogador com o perfil de Antony representaria uma grande demonstração de intenção no mercado de transferências.
- AFP
Forma do Real Betis e retrospecto anterior
Antony já havia feito história em 2022, quando se tornou a maior venda da história do Ajax ao se transferir para o Manchester United por pelo menos € 95 milhões. Depois de ter dificuldades para corresponder às expectativas em Old Trafford e passar um período emprestado, ele garantiu uma transferência em definitivo para o Real Betis no ano passado por € 22 milhões.
O ponta teve uma campanha produtiva na Espanha na temporada passada, com participação em 14 gols e 10 assistências em todas as competições. Apesar da boa fase, o Real Betis estaria aberto a negociar a saída do atacante caso chegue uma oferta adequada.
Competição e valor de mercado
Embora o Besiktas esteja interessado em avançar com um acordo, o clube enfrenta forte concorrência de equipes das cinco principais ligas da Europa. Relatos da Espanha indicam que vários times estão monitorando de perto a situação do brasileiro após sua impressionante retomada em La Liga.
O valor de mercado atual de Antony é estimado em cerca de € 40 milhões, com seu contrato com o clube sediado em Sevilha válido até meados de 2030. O Besiktas está determinado a explorar todos os caminhos possíveis para garantir sua contratação, apesar desses obstáculos financeiros.
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Dinâmica do elenco e próximos passos
Caso a transferência se concretize, Antony disputaria uma vaga na ponta direita com o ex-companheiro de Ajax Václav Cerny. O clube turco está pronto para fazer tudo o que for possível para levar o ponta a Istambul antes do fechamento da janela.
Os próximos dias serão cruciais, à medida que o Besiktas testa a disposição do Real Betis e disputa a contratação com outros interessados. Os torcedores acompanharão com expectativa para ver se o ambicioso time da Super Lig conseguirá fechar essa contratação de peso.
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