O Besiktas definiu o ex-ponta do Manchester United Antony como alvo, enquanto busca reforçar suas opções de ataque. De acordo com informações do jornal turco Fanatik, o gigante da Super Lig identificou o brasileiro como alvo prioritário depois de não conseguir contratar Mohamed Salah, que optou pelo Trabzonspor.

O clube de Istambul está ansioso para adicionar qualidade e experiência significativas ao elenco antes da nova temporada. Garantir um jogador com o perfil de Antony representaria uma grande demonstração de intenção no mercado de transferências.