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Dele Alli serve de alerta para Jadon Sancho após dificuldades em Manchester United, Chelsea e Aston Villa, com ponta inglês sem clube recebendo desafio de “adversidade”
Ex-astro do Tottenham, Dele está sem clube desde que foi liberado pelo Como
O ex-astro do Tottenham Dele, que já foi considerado um dos melhores meio-campistas goleadores do planeta, está sem clube desde que foi dispensado pelo Como, da Serie A, em setembro de 2025. Ele fez apenas uma entrada saindo do banco durante sua passagem pela Itália.
Vários possíveis destinos para o jogador de 30 anos foram cogitados, incluindo Wrexham, Birmingham e Swansea, que todos têm estrelas de primeira linha em seus respectivos conselhos, mas nenhum acordo foi fechado. O Barnet, da League Two, é o mais recente a ter sido apontado como interessado. Dele precisa encontrar minutos em algum lugar se quiser salvar a carreira, que está em declínio.
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Sancho chegou ao Manchester United por £ 73 milhões, mas saiu de graça
Sancho também precisa atrair propostas tentadoras, com o ponta de 26 anos ainda sem clube na primeira pausa internacional de 2026-27. Ele despencou muito em um período relativamente curto, depois de ter se transferido para Old Trafford em 2021, ao lado do GOAT português Cristiano Ronaldo, por £ 73 milhões (US$ 97 mi). O ex-atacante do Borussia Dortmund foi liberado para sair de graça.
Alguém pode estar disposto a assumir um risco calculado por Sancho, já que, segundo informações, ele se mostra aberto a um recomeço fora da Inglaterra, mas Dele é a prova de quão rapidamente o talento pode ser esquecido.
Sancho e Dele conseguem recolocar suas carreiras nos trilhos?
O ex-meio-campista do Villa Houghton, que viu Sancho passar a temporada 2025-26 emprestado no West Midlands e falava em associação com IrishBetting.ie, disse à GOAL, ao ser questionado se Dele serve de alerta para outra estrela em queda: “Isso é muito verdade. Você olha para o Dele, MK Dons, chega ao Tottenham, tudo vai muito bem e então, bum, o que aconteceu?
“Ele não se tornou um mau jogador, é só a mentalidade, o que aconteceu com a mentalidade? E é aí que você espera que ele esteja recebendo a ajuda certa e que as pessoas estejam falando com ele da maneira certa, tentando tranquilizá-lo, e depois depende de você, como jogador depende de você.
“Pode haver adversidade na sua vida. Eu fiquei no West Ham por três anos, meu primeiro clube, fui dispensado, eu vinha de marcar 19 gols no time de reservas, tive uma temporada excepcional, e agora me disseram que eu não era bom o bastante. A maioria dos jovens não teria sido vista de novo, teria acabado, porque não teria superado esse obstáculo, mas você precisa acreditar em si mesmo e você é quem pode mudar isso.
“As pessoas podem ajudar você, claro, há psicólogos, bons amigos ao seu redor para dar apoio, mas, no fim das contas, depende de você, você tem que ser a força motriz, você tem que dizer: ‘bom, sabe de uma coisa? Vou provar que vocês estão errados, vou provar a cada um de vocês que duvidou de mim que eu consigo, e é isso que vou fazer’.
“Eles ainda têm essa oportunidade, ela ainda está diante deles, eles ainda são jovens o bastante para fazer isso, ainda têm anos suficientes na carreira para ir lá e mostrar o que podem fazer. Todos nós desejamos o melhor a eles. Eu quero que eles tenham sucesso, quero que nossas ligas sejam brilhantes, quero que nosso futebol seja grandioso, quero ir assistir a jogadores atuando no melhor do seu potencial, porque é isso que empolga você.”
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Quando Sancho e Dele fizeram suas últimas aparições em competições oficiais
A última aparição competitiva de Dele, sob o comando do ex-astro de Arsenal, Barcelona e Chelsea Cesc Fabregas, foi em 15 de março de 2025. Ele ficou menos de 10 minutos em campo saindo do banco antes de receber um cartão vermelho contra o Milan.
Sancho ergueu um troféu ao fim de sua partida mais recente, depois de atuar pelo Villa na final da Liga Europa de 2026, mas tem de ser paciente enquanto avalia suas opções em um momento decisivo da carreira.
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