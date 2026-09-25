O ex-meio-campista do Villa Houghton, que viu Sancho passar a temporada 2025-26 emprestado no West Midlands e falava em associação com IrishBetting.ie, disse à GOAL, ao ser questionado se Dele serve de alerta para outra estrela em queda: “Isso é muito verdade. Você olha para o Dele, MK Dons, chega ao Tottenham, tudo vai muito bem e então, bum, o que aconteceu?

“Ele não se tornou um mau jogador, é só a mentalidade, o que aconteceu com a mentalidade? E é aí que você espera que ele esteja recebendo a ajuda certa e que as pessoas estejam falando com ele da maneira certa, tentando tranquilizá-lo, e depois depende de você, como jogador depende de você.

“Pode haver adversidade na sua vida. Eu fiquei no West Ham por três anos, meu primeiro clube, fui dispensado, eu vinha de marcar 19 gols no time de reservas, tive uma temporada excepcional, e agora me disseram que eu não era bom o bastante. A maioria dos jovens não teria sido vista de novo, teria acabado, porque não teria superado esse obstáculo, mas você precisa acreditar em si mesmo e você é quem pode mudar isso.

“As pessoas podem ajudar você, claro, há psicólogos, bons amigos ao seu redor para dar apoio, mas, no fim das contas, depende de você, você tem que ser a força motriz, você tem que dizer: ‘bom, sabe de uma coisa? Vou provar que vocês estão errados, vou provar a cada um de vocês que duvidou de mim que eu consigo, e é isso que vou fazer’.

“Eles ainda têm essa oportunidade, ela ainda está diante deles, eles ainda são jovens o bastante para fazer isso, ainda têm anos suficientes na carreira para ir lá e mostrar o que podem fazer. Todos nós desejamos o melhor a eles. Eu quero que eles tenham sucesso, quero que nossas ligas sejam brilhantes, quero que nosso futebol seja grandioso, quero ir assistir a jogadores atuando no melhor do seu potencial, porque é isso que empolga você.”