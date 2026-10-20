Kulusevski ganhou a oportunidade de jogar nos minutos finais da vitória suada do Tottenham sobre o recém-promovido Coventry. Ele entrou aos 86 minutos da partida e recebeu uma recepção entusiasmada da torcida da casa.

Sua última partida havia sido em 11 de maio de 2025. Um grave problema no joelho manteve o jogador de 26 anos afastado por 17 meses. Uma longa jornada de recuperação, marcada por vários contratempos, chegou ao fim.

O Tottenham está satisfeito por ter à disposição mais um jogador capaz de mudar o rumo de uma partida, depois de ver James Maddison superar seus próprios problemas com lesões, e volta a mirar posições mais altas após conquistar sua primeira vitória na Premier League de 2026-27.

Resta saber quanto espaço Kulusevski terá daqui para frente, já que Roberto De Zerbi conta com muitas opções para o setor de meias ofensivos: Maddison, Sandro Tonali, Mohammed Kudus, Savio, Omar Marmoush, Wilson Odobert, Conor Gallagher e Mykhailo Mudryk são todos capazes de dar criatividade à equipe.