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Dejan Kulusevski será o mesmo jogador após 526 dias afastado? Ex-astro do Tottenham, Gus Poyet explica abordagem cautelosa que beneficiará o ponta sueco do clube
Kulusevski voltou a jogar pela primeira vez desde maio de 2025
Kulusevski ganhou a oportunidade de jogar nos minutos finais da vitória suada do Tottenham sobre o recém-promovido Coventry. Ele entrou aos 86 minutos da partida e recebeu uma recepção entusiasmada da torcida da casa.
Sua última partida havia sido em 11 de maio de 2025. Um grave problema no joelho manteve o jogador de 26 anos afastado por 17 meses. Uma longa jornada de recuperação, marcada por vários contratempos, chegou ao fim.
O Tottenham está satisfeito por ter à disposição mais um jogador capaz de mudar o rumo de uma partida, depois de ver James Maddison superar seus próprios problemas com lesões, e volta a mirar posições mais altas após conquistar sua primeira vitória na Premier League de 2026-27.
Resta saber quanto espaço Kulusevski terá daqui para frente, já que Roberto De Zerbi conta com muitas opções para o setor de meias ofensivos: Maddison, Sandro Tonali, Mohammed Kudus, Savio, Omar Marmoush, Wilson Odobert, Conor Gallagher e Mykhailo Mudryk são todos capazes de dar criatividade à equipe.
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Kulusevski pode voltar a jogar em seu melhor nível?
Questionado se o sueco Kulusevski pode recuperar a fase que o tornou um dos favoritos da torcida no norte de Londres antes de ser afastado, Poyet, ex-jogador do Tottenham que falou em parceria com o Gambling.com, referência em sites de cassino, disse à GOAL: “Vai levar tempo. Mas o bom é que ele tem opções muito, muito boas à frente dele. Então, não é algo que precise acontecer agora.
“Ele pode levar o tempo necessário para voltar aos poucos. Não é como se você não tivesse jogadores de ataque e precisasse colocá-lo em campo de qualquer jeito.
“Lembro porque isso aconteceu comigo depois da minha lesão. Tínhamos dois meio-campistas, um suspenso e outro doente, e me tiraram de lá. Me colocaram em campo sem pensar duas vezes, mas tudo bem, foi um jogo. Acho que isso vai acontecer.
“Mas é uma sensação ótima, posso dizer. Mentalmente, voltar será um grande impulso para ele nos próximos meses.”
Ponta sueco está encantado por estar de volta
Kulusevski reconheceu isso ao dizer à Sky Sports após sua participação saindo do banco contra o Coventry: “Vou contar a todos sobre essa jornada. Foi uma jornada incrível, mesmo que às vezes tenha sido difícil. O difícil é bonito.
“Sou muito grato por ter precisado passar por isso. Agora estou pronto para jogar futebol. Hoje me vejo de outra forma. Acho que sou um homem diferente. O mesmo cara que quer jogar futebol, mas um pouco mais inteligente. Por isso, estou feliz.
“Eu estava totalmente concentrado, pronto para jogar aqueles 10 minutos e fazer a diferença. É incrível. Hoje de manhã foi mais emocionante. É um dia lindo e estou muito feliz por termos vencido.”
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Jogos do Tottenham em 2026/27: clássicos londrinos se aproximam
Kulusevski tem contrato apenas até 2028, o que significa que restarão só 12 meses de vínculo quando a temporada atual terminar. A possibilidade de uma renovação foi levantada, e o Tottenham sabe bem o quanto ele pode contribuir para a equipe quando está em forma e jogando bem.
Os próximos compromissos do Tottenham são dois clássicos londrinos. No sábado, a equipe visita o antigo rival Chelsea. Na semana seguinte, recebe o Crystal Palace, enquanto Kulusevski busca ganhar mais minutos em campo.
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