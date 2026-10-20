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Dejan Kulusevski Tottenham 2026-27Getty
Chris Burton
Traduzido por

Dejan Kulusevski será o mesmo jogador após 526 dias afastado? Ex-astro do Tottenham, Gus Poyet explica abordagem cautelosa que beneficiará o ponta sueco do clube

D. Kulusevski
Tottenham
Premier League
Tottenham x Coventry

Dejan Kulusevski voltou a jogar após 526 dias afastado por lesão, mas o ponta do Tottenham voltará a ser o mesmo de antes? O ex-astro do clube Gus Poyet explicou à GOAL por que uma abordagem cautelosa deve beneficiar o meia de criação sueco, já que não há necessidade de correr riscos com um jogador que finalmente superou seu pesadelo físico.

  • Kulusevski voltou a jogar pela primeira vez desde maio de 2025

    Kulusevski ganhou a oportunidade de jogar nos minutos finais da vitória suada do Tottenham sobre o recém-promovido Coventry. Ele entrou aos 86 minutos da partida e recebeu uma recepção entusiasmada da torcida da casa.

    Sua última partida havia sido em 11 de maio de 2025. Um grave problema no joelho manteve o jogador de 26 anos afastado por 17 meses. Uma longa jornada de recuperação, marcada por vários contratempos, chegou ao fim.

    O Tottenham está satisfeito por ter à disposição mais um jogador capaz de mudar o rumo de uma partida, depois de ver James Maddison superar seus próprios problemas com lesões, e volta a mirar posições mais altas após conquistar sua primeira vitória na Premier League de 2026-27.

    Resta saber quanto espaço Kulusevski terá daqui para frente, já que Roberto De Zerbi conta com muitas opções para o setor de meias ofensivos: Maddison, Sandro Tonali, Mohammed Kudus, Savio, Omar Marmoush, Wilson Odobert, Conor Gallagher e Mykhailo Mudryk são todos capazes de dar criatividade à equipe.

  • Tottenham fans Dejan Kulusevski 2026-27 CoventryGetty

    Kulusevski pode voltar a jogar em seu melhor nível?

    Questionado se o sueco Kulusevski pode recuperar a fase que o tornou um dos favoritos da torcida no norte de Londres antes de ser afastado, Poyet, ex-jogador do Tottenham que falou em parceria com o Gambling.com, referência em sites de cassino, disse à GOAL: “Vai levar tempo. Mas o bom é que ele tem opções muito, muito boas à frente dele. Então, não é algo que precise acontecer agora.

    “Ele pode levar o tempo necessário para voltar aos poucos. Não é como se você não tivesse jogadores de ataque e precisasse colocá-lo em campo de qualquer jeito.

    “Lembro porque isso aconteceu comigo depois da minha lesão. Tínhamos dois meio-campistas, um suspenso e outro doente, e me tiraram de lá. Me colocaram em campo sem pensar duas vezes, mas tudo bem, foi um jogo. Acho que isso vai acontecer.

    “Mas é uma sensação ótima, posso dizer. Mentalmente, voltar será um grande impulso para ele nos próximos meses.”

  • Ponta sueco está encantado por estar de volta

    Kulusevski reconheceu isso ao dizer à Sky Sports após sua participação saindo do banco contra o Coventry: “Vou contar a todos sobre essa jornada. Foi uma jornada incrível, mesmo que às vezes tenha sido difícil. O difícil é bonito.

    “Sou muito grato por ter precisado passar por isso. Agora estou pronto para jogar futebol. Hoje me vejo de outra forma. Acho que sou um homem diferente. O mesmo cara que quer jogar futebol, mas um pouco mais inteligente. Por isso, estou feliz.

    “Eu estava totalmente concentrado, pronto para jogar aqueles 10 minutos e fazer a diferença. É incrível. Hoje de manhã foi mais emocionante. É um dia lindo e estou muito feliz por termos vencido.”

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  • Dejan Kulusevski Tottenham 2026-27 CoventryGetty

    Jogos do Tottenham em 2026/27: clássicos londrinos se aproximam

    Kulusevski tem contrato apenas até 2028, o que significa que restarão só 12 meses de vínculo quando a temporada atual terminar. A possibilidade de uma renovação foi levantada, e o Tottenham sabe bem o quanto ele pode contribuir para a equipe quando está em forma e jogando bem.

    Os próximos compromissos do Tottenham são dois clássicos londrinos. No sábado, a equipe visita o antigo rival Chelsea. Na semana seguinte, recebe o Crystal Palace, enquanto Kulusevski busca ganhar mais minutos em campo.

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