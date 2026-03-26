Dejan Kulusevski passa por segunda cirurgia no joelho; estrela do Tottenham faz rara atualização após 10 meses afastado por lesão

"Mais um passo. Fui lá e tirei o que não devia estar lá. O joelho está ótimo agora", afirmou Kulusevski em sua postagem no Instagram, indicando que, embora o caminho de volta seja longo, ele está indo na direção certa. A atualização foi recebida com uma onda de apoio dos torcedores do Spurs e de seus companheiros de equipe, que estão ansiosos para ver o maestro criativo de volta aos gramados no centro de treinamento do clube em Enfield.

Espera-se que a equipe médica do clube acompanhe de perto seu progresso nas próximas semanas. Embora não tenha sido definido um cronograma oficial para seu retorno aos treinos com contato total, com Kulusevski determinado a levar um dia de cada vez, o sucesso desta segunda cirurgia oferece um caminho mais claro a seguir. O foco agora se voltará para um programa de fisioterapia personalizado, projetado para reconstruir a força em sua perna antes que ele possa ser considerado para um retorno ao futebol competitivo.