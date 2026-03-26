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Dejan Kulusevski passa por segunda cirurgia no joelho; estrela do Tottenham faz rara atualização após 10 meses afastado por lesão
Kulusevski volta a ser submetido a uma cirurgia
A notícia é um golpe para aqueles que esperavam um retorno iminente aos gramados da Premier League, mas representa um passo necessário para garantir que o ex-jogador da Juventus recupere totalmente a forma física sem o risco de uma futura recorrência. Kulusevski permaneceu praticamente fora dos holofotes durante sua recuperação, mas recorreu às redes sociais para confirmar que a cirurgia havia sido realizada, enquanto continua trabalhando para se recuperar totalmente.
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Dez meses frustrantes fora de campo
Tem sido um período difícil para o sueco, que já está afastado dos gramados há mais de 10 meses. O que inicialmente se esperava que fosse uma recuperação rápida transformou-se em uma jornada médica complexa, exigindo extrema paciência tanto do jogador quanto do clube.
O desgaste físico causado pela lesão foi acompanhado pelo desafio mental de assistir das arquibancadas enquanto seus companheiros de equipe enfrentavam uma temporada de pesadelo, com o Spurs agora lutando pela permanência na Premier League. Esta segunda cirurgia tem como objetivo resolver problemas persistentes que o impediram de chegar às etapas finais de seu treinamento físico — conforme relata o The Athletic.
Atualização pós-cirúrgica
"Mais um passo. Fui lá e tirei o que não devia estar lá. O joelho está ótimo agora", afirmou Kulusevski em sua postagem no Instagram, indicando que, embora o caminho de volta seja longo, ele está indo na direção certa. A atualização foi recebida com uma onda de apoio dos torcedores do Spurs e de seus companheiros de equipe, que estão ansiosos para ver o maestro criativo de volta aos gramados no centro de treinamento do clube em Enfield.
Espera-se que a equipe médica do clube acompanhe de perto seu progresso nas próximas semanas. Embora não tenha sido definido um cronograma oficial para seu retorno aos treinos com contato total, com Kulusevski determinado a levar um dia de cada vez, o sucesso desta segunda cirurgia oferece um caminho mais claro a seguir. O foco agora se voltará para um programa de fisioterapia personalizado, projetado para reconstruir a força em sua perna antes que ele possa ser considerado para um retorno ao futebol competitivo.
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O que vem a seguir para o Tottenham?
O eventual retorno de Kulusevski dará um impulso significativo ao Tottenham, que por vezes tem parecido sem ideias no terço final do campo, mas isso pode não acontecer antes do fim desta temporada. É provável que o Spurs tenha que lutar para evitar o rebaixamento sem o sueco, e poderá dar um grande passo nessa direção se conseguir uma vitória fora de casa contra o Sunderland em seu próximo jogo da Premier League, no dia 22 de março.