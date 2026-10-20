Kulusevski se descreveu como um homem “mais inteligente” e “diferente” após voltar a disputar uma partida oficial depois de quase um ano e meio afastado dos gramados. O ponta entrou aos 86 minutos, sob aplausos de pé, em sua primeira partida desde que sofreu uma grave lesão no joelho em 11 de maio de 2025. Seu retorno coincidiu com a primeira vitória do Tottenham na Premier League nesta temporada: o time derrotou o Coventry City por 3 a 1.

Kulusevski fez questão de destacar que o período longe dos gramados mudou sua visão do futebol e de si mesmo como atleta profissional. “Sou muito grato por ter passado por isso. Agora, estou pronto para jogar futebol. Hoje me vejo de outra forma. Acho que sou um homem diferente. O mesmo cara que quer jogar futebol, mas um pouco mais inteligente. Por isso, estou feliz”, disse Kulusevski à Sky Sports.