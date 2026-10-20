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Dejan Kulusevski diz ser um homem “mais inteligente” e “diferente” após pôr fim a pesadelo de 526 dias com lesão em vitória do Tottenham
Uma nova perspectiva sobre o jogo
Kulusevski se descreveu como um homem “mais inteligente” e “diferente” após voltar a disputar uma partida oficial depois de quase um ano e meio afastado dos gramados. O ponta entrou aos 86 minutos, sob aplausos de pé, em sua primeira partida desde que sofreu uma grave lesão no joelho em 11 de maio de 2025. Seu retorno coincidiu com a primeira vitória do Tottenham na Premier League nesta temporada: o time derrotou o Coventry City por 3 a 1.
Kulusevski fez questão de destacar que o período longe dos gramados mudou sua visão do futebol e de si mesmo como atleta profissional. “Sou muito grato por ter passado por isso. Agora, estou pronto para jogar futebol. Hoje me vejo de outra forma. Acho que sou um homem diferente. O mesmo cara que quer jogar futebol, mas um pouco mais inteligente. Por isso, estou feliz”, disse Kulusevski à Sky Sports.
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Astro do Tottenham abraça as dificuldades
Ao refletir sobre o desgaste psicológico e físico causado por sua ausência, o ex-jogador da Juventus preferiu se concentrar no crescimento pessoal que viveu longe dos holofotes da primeira divisão. Ele demonstrou orgulho pela resiliência necessária para atravessar um período tão longo sem disputar partidas oficiais. Seu retorno representa um reforço importante para o clube do norte de Londres, que sentiu falta de suas arrancadas em direção ao gol e de sua criatividade pelos lados do campo.
O ponta encarou com serenidade as dificuldades que havia enfrentado nos 17 meses anteriores. “Vou contar a todos sobre essa trajetória. Foi uma trajetória incrível, mesmo que às vezes tenha sido difícil; o difícil é belo”, disse Kulusevski.
O longo caminho para recuperar a forma física
Kulusevski sofreu uma lesão complexa no joelho e danos extensos à cartilagem durante uma partida contra o Crystal Palace. O meia sueco passou rapidamente por uma cirurgia, mas sua recuperação sofreu um grave revés quando complicações na cicatrização exigiram um segundo procedimento corretivo no inverno seguinte. Juntos, os contratempos afastaram o ex-astro da Juventus de toda a temporada 2025–26 e o obrigaram a enfrentar um ano e meio de treinos solitários na academia e reabilitação intensiva para salvar sua carreira em ascensão. Depois de quase 18 meses longe das competições, seu retorno representou um desfecho apropriado e triunfante para um dos capítulos mais difíceis de sua carreira.
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De Zerbi elogia líderes do vestiário
Embora o retorno de Kulusevski tenha dominado boa parte das manchetes, a noite também foi importante para James Maddison, que começou uma partida pelo clube pela primeira vez desde o início de maio de 2025. O técnico Roberto De Zerbi vem controlando cuidadosamente o tempo de jogo de Kulusevski e Maddison, mas reconheceu que a presença dos dois vai muito além do que oferecem durante os 90 minutos. O treinador italiano destacou a liderança e a aura que ambos trazem ao grupo, sugerindo que o retorno deles deu novo ânimo a todo o elenco em um período de transição para o clube.
“São jogadores diferentes, com talentos, experiências e personalidades diferentes”, observou De Zerbi após a partida. “Com eles no vestiário, o ambiente é outro.”
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