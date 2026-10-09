Kulusevski chegou a um momento decisivo em seu processo de recuperação, participando de sua primeira situação de jogo em mais de 500 dias. O internacional sueco vive um pesadelo com lesões desde maio de 2025, lutando contra um problema complexo na rótula que exigiu dois procedimentos cirúrgicos distintos ao longo de um período de dez meses. O ex-atacante da Juventus enfrentou um caminho árduo até a recuperação, que incluiu um revés recente, que o tirou brevemente das sessões de treino da equipe principal.

No entanto, ele conseguiu aumentar sua carga de trabalho durante a pausa internacional de três semanas. A equipe médica do clube vem monitorando seu progresso com extremo cuidado, garantindo que sua reintrodução ao futebol de alta intensidade seja conduzida de forma a evitar qualquer nova complicação no joelho. Em um passo significativo à frente, Kulusevski participou de um jogo-treino de 11 contra 11 realizado no Hotspur Way durante a segunda semana da janela internacional. Ele foi colocado em um time formado por jogadores experientes da equipe principal, enfrentando um lado composto por promessas do sub-21 e do sub-18 do Tottenham, como informou o Daily Mail.