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Dejan Kulusevski dá passo enorme rumo ao retorno ao Tottenham antes de duelo com o Manchester United
Um retorno ao gramado muito aguardado
Kulusevski chegou a um momento decisivo em seu processo de recuperação, participando de sua primeira situação de jogo em mais de 500 dias. O internacional sueco vive um pesadelo com lesões desde maio de 2025, lutando contra um problema complexo na rótula que exigiu dois procedimentos cirúrgicos distintos ao longo de um período de dez meses. O ex-atacante da Juventus enfrentou um caminho árduo até a recuperação, que incluiu um revés recente, que o tirou brevemente das sessões de treino da equipe principal.
No entanto, ele conseguiu aumentar sua carga de trabalho durante a pausa internacional de três semanas. A equipe médica do clube vem monitorando seu progresso com extremo cuidado, garantindo que sua reintrodução ao futebol de alta intensidade seja conduzida de forma a evitar qualquer nova complicação no joelho. Em um passo significativo à frente, Kulusevski participou de um jogo-treino de 11 contra 11 realizado no Hotspur Way durante a segunda semana da janela internacional. Ele foi colocado em um time formado por jogadores experientes da equipe principal, enfrentando um lado composto por promessas do sub-21 e do sub-18 do Tottenham, como informou o Daily Mail.
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De Zerbi enfrenta dor de cabeça para escalar o time
O momento da evolução de Kulusevski é crucial para o técnico Roberto De Zerbi, que ainda não utilizou o ponta em uma partida oficial desde que assumiu o comando. O treinador italiano atualmente lida com uma lista crescente de preocupações de disponibilidade em seu elenco. O capitão Micky van de Ven sofreu uma lesão no dedo durante a pausa internacional, enquanto o também defensor holandês Jan Paul van Hecke enfrenta um problema no pé que limitou sua participação.
Além disso, o Tottenham monitora a condição física de Pedro Porro, que foi obrigado a deixar a seleção da Espanha devido a uma lesão no tendão da coxa sofrida na recente derrota para o Aston Villa. Com jogadores importantes como Mykhailo Mudryk, Xavi Simons e Wilson Odobert também fora de ação, o possível retorno de Kulusevski representa um fio de esperança para um elenco que foi levado ao limite durante as primeiras semanas da temporada.
Cautela médica em Hotspur Way
Apesar das notícias positivas em relação ao sueco, o departamento médico reformulado do Tottenham, liderado pelo diretor de performance Dan Lewindon, mantém uma postura conservadora. O clube está determinado a evitar as crises de lesões que afetaram suas duas temporadas anteriores, nas quais problemas físicos contribuíram para dois 17º lugares consecutivos. A permanência na última temporada só foi confirmada na rodada final, o que motivou uma reformulação total na abordagem do clube em relação ao controle de carga dos jogadores.
A integração cautelosa de Kulusevski faz parte dessa estratégia mais ampla para proteger a saúde do elenco a longo prazo. Dada a duração de sua ausência, a equipe médica teme apressar seu retorno ao ambiente de alta intensidade da Premier League cedo demais. Cada etapa de sua volta está sendo monitorada por dados para garantir que ele consiga atender às exigências físicas do sistema tático de De Zerbi sem correr o risco de uma nova parada prolongada.
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Duelo crucial em Old Trafford
O Tottenham chega ao fim de semana na lanterna da tabela da Premier League, depois de não conseguir uma única vitória nas cinco primeiras partidas. Com apenas dois pontos e dois gols, a pressão aumenta sobre o elenco para mudar sua situação. A próxima visita a Old Trafford representa um desafio assustador contra um Manchester United que também busca encontrar sua forma sob o comando de Michael Carrick. Embora ainda não se saiba se Kulusevski estará pronto para ficar no banco contra o United, seu retorno aos jogos-treino sugere que ele está entrando na fase final de sua reabilitação.
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