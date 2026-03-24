AFP
Traduzido por
Dejan Kulusevski, ausente do Tottenham devido a uma lesão de longa duração, vai se juntar à seleção da Suécia antes da repescagem da Copa do Mundo
Um caminho difícil de volta para o atacante do Spurs
O jogador da seleção sueca passou por um período difícil fora dos gramados, sem atuar pelo clube ou pela seleção desde maio do ano passado. O que inicialmente foi considerado uma contusão leve pela equipe médica do Tottenham acabou exigindo uma cirurgia complexa na rótula. No entanto, Kulusevski deve se juntar à delegação sueca para apoiar seus compatriotas, que se preparam para enfrentar a Ucrânia nas semifinais da repescagem para a Copa do Mundo de 2026.
- Getty Images Sport
Potter comemora a presença do craque
O técnico da seleção sueca, Graham Potter, convocou o ponta para a concentração de março, antes do confronto crucial contra a Ucrânia, priorizando a influência do jogador no moral da equipe. Embora o técnico tenha admitido que a recuperação física do jogador tem sido mais lenta do que o previsto, ele acredita que a presença do atacante no grupo é inestimável.
“Dejan está na Espanha, então acho que ele virá até aqui para se juntar a nós. Será bom vê-lo. Na fase em que ele se encontra na reabilitação, está tudo bem para ele”, disse Potter aoAftonbladet. “Para os outros é mais difícil, porque estão em uma fase da reabilitação em que é mais complicado estar em campo. Mas Dejan virá e será fantástico.”
Complicações no processo de reabilitação
O caminho de recuperação de Kulusevski tem estado longe de ser fácil, com vários contratempos impedindo o ex-jogador da Juventus de voltar a entrar em campo em partidas oficiais.
Em fevereiro, o ex-técnico do Spurs, Thomas Frank, disse: “É uma lesão complicada, em que é importante garantir que não haja dor no joelho. Por isso ele tomou uma injeção e esperamos que isso ajude. Assim, em três ou quatro semanas, ele estará em campo sem dor.” Kulusevski ainda não voltou, com Igor Tudor agora no comando do Spurs interinamente.
- Getty Images Sport
E agora?
A Suécia enfrenta esta semana uma partida decisiva da repescagem contra a Ucrânia, em que o vencedor garantirá uma vaga na repescagem final. Enquanto a seleção nacional luta pela classificação, Kulusevski continuará sua recuperação da lesão e espera se recuperar e conseguir algum tempo de jogo antes do fim da temporada.
Após a pausa para os jogos internacionais, o Spurs volta à ação na Premier League contra o Sunderland. O time luta atualmente para evitar o rebaixamento, ocupando a 17ª posição na tabela, apenas um ponto acima do West Ham United.