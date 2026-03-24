Dejan Kulusevski, ausente do Tottenham devido a uma lesão de longa duração, vai se juntar à seleção da Suécia antes da repescagem da Copa do Mundo

O técnico da seleção sueca, Graham Potter, convocou o ponta para a concentração de março, antes do confronto crucial contra a Ucrânia, priorizando a influência do jogador no moral da equipe. Embora o técnico tenha admitido que a recuperação física do jogador tem sido mais lenta do que o previsto, ele acredita que a presença do atacante no grupo é inestimável.

“Dejan está na Espanha, então acho que ele virá até aqui para se juntar a nós. Será bom vê-lo. Na fase em que ele se encontra na reabilitação, está tudo bem para ele”, disse Potter aoAftonbladet. “Para os outros é mais difícil, porque estão em uma fase da reabilitação em que é mais complicado estar em campo. Mas Dejan virá e será fantástico.”