Embora os três pontos tenham sido garantidos, Modric foi caracteristicamente sincero sobre as áreas em que a Croácia teve dificuldades. A equipe dominou os minutos iniciais, mas se perdeu depois que os anfitriões conseguiram empatar o placar. O meia de 41 anos destacou uma perda de compostura que transformou uma atuação controlada em uma batalha frenética de um lado para o outro.

Modric fez uma análise detalhada de como o jogo escapou do controle da equipe. Ele declarou: "Uma vitória muito importante. Era importante começar pontuando e, ao mesmo tempo, dar uma vitória ao novo/velho técnico. Estamos felizes. Houve muitas coisas boas, assim como coisas que não foram boas, especialmente depois do gol de empate deles. Até o gol da República Tcheca para o 1 a 1, acho que jogamos bastante bem, criamos muitas chances, poderíamos estar vencendo com tranquilidade por dois ou três gols, e então veio o gol para 1 a 1 e ali desmoronamos um pouco."

"Transformamos o jogo em um jogo de lá e cá, o que não nos favorece e não faz sentido jogar assim. Especialmente porque estávamos vencendo. No fim, a vitória é importante, houve muitas coisas positivas, agora temos que pensar nas próximas partidas."