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Déjà vu! Eterno Luka Modric relembra estreia icônica de Slaven Bilic após marcar na vitória da Croácia sobre a Tchéquia
Uma sensação de déjà vu para a capitã
A história tem uma forma curiosa de se repetir no mundo do futebol de seleções e, para a Croácia, essa história envolve seu capitão talismânico e um rosto conhecido no banco de reservas. Modric foi o arquiteto de uma vitória vital na noite de sábado, voltando no tempo para liderar um time jovem em um confronto complicado. O triunfo serviu como presente de boas-vindas perfeito para Bilic, que retornou ao comando da Croácia para injetar vida nova no elenco. Para Modric, o gol teve um ar surreal de simetria, ecoando sua contribuição no primeiro jogo de Bilic como treinador, há duas décadas. Em 2006, na primeira partida de Bilic como técnico da Croácia, um jovem Modric marcou na famosa vitória por 2 a 0 sobre a Itália, em Livorno.
"É bom marcar de novo, estou feliz. Fiz um gol, se não me engano, na estreia do Slaven, um gol contra a Itália. Agora ele voltou, e saiu gol de novo, não é ruim. Claro, estou mais feliz pela vitória", admitiu Modric, como citado pelo Jutarnji.
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Preocupações táticas apesar do início vitorioso
Embora os três pontos tenham sido garantidos, Modric foi caracteristicamente sincero sobre as áreas em que a Croácia teve dificuldades. A equipe dominou os minutos iniciais, mas se perdeu depois que os anfitriões conseguiram empatar o placar. O meia de 41 anos destacou uma perda de compostura que transformou uma atuação controlada em uma batalha frenética de um lado para o outro.
Modric fez uma análise detalhada de como o jogo escapou do controle da equipe. Ele declarou: "Uma vitória muito importante. Era importante começar pontuando e, ao mesmo tempo, dar uma vitória ao novo/velho técnico. Estamos felizes. Houve muitas coisas boas, assim como coisas que não foram boas, especialmente depois do gol de empate deles. Até o gol da República Tcheca para o 1 a 1, acho que jogamos bastante bem, criamos muitas chances, poderíamos estar vencendo com tranquilidade por dois ou três gols, e então veio o gol para 1 a 1 e ali desmoronamos um pouco."
"Transformamos o jogo em um jogo de lá e cá, o que não nos favorece e não faz sentido jogar assim. Especialmente porque estávamos vencendo. No fim, a vitória é importante, houve muitas coisas positivas, agora temos que pensar nas próximas partidas."
O impacto do efeito Bilic
O retorno de Bilic claramente revitalizou o vestiário, embora o período de transição esteja apenas começando. Modric observou que a chegada de um novo treinador naturalmente aumenta a intensidade entre os jogadores, já que todos estão desesperados para provar seu valor à comissão técnica. Com uma mistura de veteranos lendários e talentos emergentes como Josko Gvardiol e Luka Vuskovic, o elenco está atualmente em um processo de evolução. O foco agora está em aprimorar o sistema antes de enfrentar a elite, quando erros de concentração serão punidos com mais severidade.
"Ainda é cedo demais para conclusões, mas é bastante positivo. Como sempre, quando há um novo treinador, todo mundo quer dar mais, muito mais energia, desejo, vontade, tudo. Não estou dizendo que isso não existia antes, mas fica ainda mais evidente quando há um novo treinador. Há algumas coisas que ele quer de nós, vai levar tempo para aperfeiçoar tudo isso, mas fica mais fácil quando se vence. Foi importante, e acredito que na próxima partida vamos repetir as coisas boas e tentar reduzir as ruins ao mínimo, porque estamos jogando contra uma das melhores equipes do mundo."
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Evolução defensiva e de olho na Espanha
Um dos aspectos mais intrigantes da nova era é a capacidade da linha defensiva de sair jogando. Com Gvardiol e a sensação adolescente Vuskovic servindo de base, a Croácia busca construir as jogadas desde a defesa com mais confiança do que nunca. Modric elogiou a qualidade técnica da nova geração e destacou que ter defensores capazes de quebrar linhas com seus passes permite que os meio-campistas permaneçam mais adiantados em campo. No entanto, ele alertou que a equipe precisa seguir compacta, especialmente com um confronto assustador contra a Espanha no horizonte do calendário.
"Depois que sofremos o gol, entramos em confusão, o que muitas vezes acontece conosco; temos que trabalhar muito nesse aspecto para permanecermos compactos e não nos desorganizarmos. Teremos que trabalhar mais nisso, especialmente nas partidas que vêm pela frente, não podemos deixar muito espaço", afirmou Modric.
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