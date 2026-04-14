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"Deixem-no dançar!" – Críticos de Lamine Yamal são silenciados por lenda do Barcelona
Rakitic defende Yamal em meio a críticas crescentes
Yamal tornou-se recentemente um dos principais assuntos em destaque após uma série de comentários contundentes e reações irritadas por ter sido substituído, o que gerou debate entre torcedores e especialistas. O ponta de 18 anos continua sendo um dos maiores talentos do Barcelona, mas sua personalidade e autoconfiança têm suscitado reações contraditórias. Com o Barcelona se preparando para a decisiva partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, o ex-meio-campista blaugrana Rakitic se pronunciou em defesa do jovem jogador. O croata acredita que a atenção deve permanecer na habilidade excepcional de Yamal, em vez do barulho em torno dele.
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Rakitic incentiva o jovem a aproveitar o momento
Rakitic destacou que os jogadores devem aproveitar o momento nas grandes noites europeias, apesar da pressão que acompanha o fato de defender o Barcelona.
“Sabemos quais partidas são especiais, e você prepara cada pequeno detalhe com um pouco mais de cuidado”, disse a lenda do Barça, conforme citado pelo Barca Universal. “Nunca se esqueça de se divertir e ser feliz, porque há muita pressão, mas há milhões de pessoas que adorariam estar no seu lugar. Com Lamine, o que precisamos fazer é deixá-lo se divertir, dançar, fazer o que sabe fazer, mas também gostaria de vê-lo assumir responsabilidades.
"Normalmente, não é preciso dizer muito aos jogadores jovens, mas Lamine chegou a um ponto em que exige muito de si mesmo e quer mais, mesmo sendo muito jovem. E são esses jogos em que ele pode crescer muito, e o Barça precisa dele mais do que nunca. Desde que estreou, ele tem esse ‘fluxo’; acho que essa é a palavra certa. Não sou tão moderno, sou mais da velha guarda, mas é assim que funciona o futebol hoje em dia. Essas coisas fazem parte do jogo, mas o que importa é o que acontece em campo depois, e ele está cumprindo lá – não podemos pedir muito mais.”
Orientação e liderança são fundamentais para uma jovem promessa
Ao elogiar o talento natural de Yamal, Rakitic reconheceu que lidar com um talento tão precoce exige uma liderança forte dentro do vestiário.
“Acho que ‘difícil’ não é a palavra certa, mas acredito que ele se beneficiaria de um capitão como [Carlos] Puyol, Rakitic ou Xavi”, explicou ele. “Não é fácil, porém, porque depois, quando as coisas dão errado, atribuímos a culpa à sua juventude – e isso vale tanto para o lado bom quanto para o ruim.”
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E agora?
O Barcelona volta agora toda a sua atenção para o confronto decisivo da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, na tentativa de garantir uma vaga nas semifinais. A equipe perdeu a partida de ida por 2 a 0 e precisa vencer por uma diferença de três gols para avançar às semifinais, onde enfrentaria o Arsenal ou o Sporting CP.