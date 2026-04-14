"Deixem-no dançar!" – Críticos de Lamine Yamal são silenciados por lenda do Barcelona

Rakitic destacou que os jogadores devem aproveitar o momento nas grandes noites europeias, apesar da pressão que acompanha o fato de defender o Barcelona.

“Sabemos quais partidas são especiais, e você prepara cada pequeno detalhe com um pouco mais de cuidado”, disse a lenda do Barça, conforme citado pelo Barca Universal. “Nunca se esqueça de se divertir e ser feliz, porque há muita pressão, mas há milhões de pessoas que adorariam estar no seu lugar. Com Lamine, o que precisamos fazer é deixá-lo se divertir, dançar, fazer o que sabe fazer, mas também gostaria de vê-lo assumir responsabilidades.

"Normalmente, não é preciso dizer muito aos jogadores jovens, mas Lamine chegou a um ponto em que exige muito de si mesmo e quer mais, mesmo sendo muito jovem. E são esses jogos em que ele pode crescer muito, e o Barça precisa dele mais do que nunca. Desde que estreou, ele tem esse ‘fluxo’; acho que essa é a palavra certa. Não sou tão moderno, sou mais da velha guarda, mas é assim que funciona o futebol hoje em dia. Essas coisas fazem parte do jogo, mas o que importa é o que acontece em campo depois, e ele está cumprindo lá – não podemos pedir muito mais.”