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Deixem Jude Bellingham de fora! A Inglaterra deve deixar o astro do Real Madrid no banco, enquanto Alan Shearer explica como tirar o melhor proveito de Harry Kane na Copa do Mundo de 2026
Shearer prefere Rogers a Bellingham
Em uma decisão que surpreendeu muitos torcedores, Shearer afirmou que Bellingham não deveria estar na escalação inicial da Inglaterra na estreia na Copa do Mundo.
Apesar de Bellingham ser considerado um dos melhores jogadores do futebol mundial, Shearer argumenta que Morgan Rogers, do Aston Villa, é atualmente a opção mais adequada para o equilíbrio tático da equipe.
Falando no lançamento da campanha da Betfair para a Copa do Mundo, Shearer afirmou: “Para mim, Jude não começa a primeira partida. Acho que Thomas vai optar pelo que tem dado certo para ele nos jogos da Inglaterra: (Elliot) Anderson e Declan Rice [na base do meio-campo], e depois Morgan Rogers à frente deles. Eu esperaria que ele escalasse esses três. É o que eu faria.”
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Desvendando a boa fase de Kane como artilheiro
A principal razão para a polêmica escolha de Shearer é a necessidade de maximizar o rendimento do capitão Kane. O ícone do Newcastle acredita que a Inglaterra teve dificuldades em torneios anteriores por falta de jogadores dispostos a fazer jogadas por trás do atacante, algo em que ele considera que Rogers se destaca mais do que o atual grupo de meio-campistas criativos.
Shearer explicou a necessidade tática dessa mudança, dizendo: “Não vimos o melhor de Kane no último torneio, há alguns anos, e acho que, para tirar o máximo proveito de Harry, como vimos na equipe do Bayern de Munique nesta temporada, você precisa de jogadores que corram à sua frente e ultrapassem sua marcação.”
Ele acrescentou: “Ele é brilhante em recuar para receber a bola e depois dar esses passes ele mesmo, mas é preciso ter jogadores indo além dele, e nós não tínhamos isso. Se a Inglaterra quiser se sair bem neste torneio, precisa tirar o melhor proveito de Harry.”
A ascensão de Elliot e Rogers
O trio de meio-campistas proposto por Shearer inclui Elliot Anderson, cujo valor subiu significativamente desde que deixou o St James' Park. Embora tenha sido difícil para o ex-capitão do Newcastle ver o jovem deixar o clube da sua infância, ele admite que a transferência foi determinante para o desenvolvimento do meio-campista, que agora parece pronto para formar dupla com Rice no maior palco de todos.
Ao falar sobre o jogador do Nottingham Forest, Shearer observou: “Anderson subiu mais três ou quatro níveis desde que deixou o Newcastle. Por mais que tenha doído, e por mais difícil que tenha sido quando ele deixou o Newcastle, acho que isso certamente o ajudou a sentir que é realmente importante para aquela equipe. Ele é um talento maravilhoso e só vai ficar melhor.”
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Abordando o dilema do número 10 e a ausência de Foden
Embora o foco continue sendo Bellingham, Shearer também mencionou a dificuldade que Tuchel enfrenta devido à abundância de talentos na posição de camisa 10. Com Phil Foden e Cole Palmer também disputando minutos em campo, a competição está mais acirrada do que nunca.
Ao abordar a competição, ele disse: “Estamos em uma posição muito, muito boa na posição de camisa 10. Certamente um, talvez até dois jogadores realmente muito talentosos terão que ficar de fora. Phil Foden não tem jogado regularmente, portanto, não dá para estar indo bem. Todos sabemos do talento que ele tem. Ele apenas teve uma fase ruim em relação aos seus próprios padrões muito, muito elevados. Ele é incrivelmente talentoso, mas não vimos isso o suficiente nesta temporada.”