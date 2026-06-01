Em uma decisão que surpreendeu muitos torcedores, Shearer afirmou que Bellingham não deveria estar na escalação inicial da Inglaterra na estreia na Copa do Mundo.

Apesar de Bellingham ser considerado um dos melhores jogadores do futebol mundial, Shearer argumenta que Morgan Rogers, do Aston Villa, é atualmente a opção mais adequada para o equilíbrio tático da equipe.

Falando no lançamento da campanha da Betfair para a Copa do Mundo, Shearer afirmou: “Para mim, Jude não começa a primeira partida. Acho que Thomas vai optar pelo que tem dado certo para ele nos jogos da Inglaterra: (Elliot) Anderson e Declan Rice [na base do meio-campo], e depois Morgan Rogers à frente deles. Eu esperaria que ele escalasse esses três. É o que eu faria.”