Mbappé admitiu que a sequência incomum afetou sua concentração, embora não tenha chegado a culpar os árbitros pela falha. Em declarações após a partida, Mbappé detalhou a sequência que se desenrolou antes de seu pênalti.

“Não chutei bem”, admitiu Mbappé, segundo a RMC Sport. “Aí a situação se complicou porque houve uma confusão. O árbitro me disse que era pênalti. Então perguntei se a análise do VAR já tinha sido concluída, e ele disse que sim.

“A partir daquele momento, passamos a bola para Ousmane (Dembélé), que me dá a bola. Então ele vem até mim, quando eu já estou concentrado, para me dizer que não há pênalti. Então, não sei, pego a bola, coloco no chão de novo, pensando que há pênalti, e ele me diz: ‘Não, espere, há uma jogada de dois minutos antes que precisa ser verificada’.”

Apesar da interrupção, Mbappé assumiu a responsabilidade pela falha. Ele acrescentou: “Mas é assim mesmo, eu me deixei distrair. Certamente já imaginei muitos cenários sobre como me concentrar em um pênalti, mas ainda não tinha considerado esse cenário específico. É um cenário que teremos que levar em conta, porque o árbitro pode dizer que há pênalti, mas, dois minutos depois, pode dizer que não há. Não sei quanto tempo isso durou. Faz parte do novo futebol. É o novo futebol com o VAR, a gente tem que se adaptar.”