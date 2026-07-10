AFP
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“Deixei-me distrair” – Kylian Mbappé atribui a confusão ao pênalti perdido contra o Marrocos e descarta receios de lesão, enquanto a França se prepara para a semifinal da Copa do Mundo
Mbappé reflete sobre o atraso do VAR que custou caro
A França garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo após derrotar o Marrocos por 2 a 0, mas o pênalti perdido por Mbappé se tornou um dos principais assuntos da partida. O atacante revelou que uma análise do VAR que durou mais de três minutos atrapalhou sua preparação. Depois de inicialmente ter sido informado de que o pênalti havia sido marcado, o árbitro lhe comunicou que a decisão ainda estava sendo analisada, forçando-o a se recompor repetidamente antes de, finalmente, cobrar o pênalti.
- Getty Images Sport
Mbappé explica a confusão
Mbappé admitiu que a sequência incomum afetou sua concentração, embora não tenha chegado a culpar os árbitros pela falha. Em declarações após a partida, Mbappé detalhou a sequência que se desenrolou antes de seu pênalti.
“Não chutei bem”, admitiu Mbappé, segundo a RMC Sport. “Aí a situação se complicou porque houve uma confusão. O árbitro me disse que era pênalti. Então perguntei se a análise do VAR já tinha sido concluída, e ele disse que sim.
“A partir daquele momento, passamos a bola para Ousmane (Dembélé), que me dá a bola. Então ele vem até mim, quando eu já estou concentrado, para me dizer que não há pênalti. Então, não sei, pego a bola, coloco no chão de novo, pensando que há pênalti, e ele me diz: ‘Não, espere, há uma jogada de dois minutos antes que precisa ser verificada’.”
Apesar da interrupção, Mbappé assumiu a responsabilidade pela falha. Ele acrescentou: “Mas é assim mesmo, eu me deixei distrair. Certamente já imaginei muitos cenários sobre como me concentrar em um pênalti, mas ainda não tinha considerado esse cenário específico. É um cenário que teremos que levar em conta, porque o árbitro pode dizer que há pênalti, mas, dois minutos depois, pode dizer que não há. Não sei quanto tempo isso durou. Faz parte do novo futebol. É o novo futebol com o VAR, a gente tem que se adaptar.”
O capitão da França não se preocupa com as lesões
Mbappé também acalmou as preocupações após ser substituído aos 77 minutos, depois de receber atendimento médico em campo. O capitão da França comemorou posteriormente com seus companheiros de equipe após a vitória, dando a entender que o problema não era grave.
“Estou bem. Levei uma pancada no tornozelo, mas está tudo bem. JP [Mateta] estava em melhor condição do que eu para jogar os últimos 15 minutos”, explicou ele, segundo a ESPN.
- AFP
A França se prepara para as semifinais
A França volta agora sua atenção para as semifinais da Copa do Mundo, onde enfrentará a Espanha ou a Bélgica em Arlington, no Texas. Com Mbappé afirmando que a contusão no tornozelo não é motivo de preocupação, os Bleus esperam que seu capitão esteja pronto para liderar o ataque, à medida que dão mais um passo em direção a outra final da Copa do Mundo.
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