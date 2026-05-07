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"Deixei isso bem claro" - Árbitro fala abertamente sobre como lidou com a polêmica de racismo envolvendo Vinícius Júnior e Gianluca Prestianni durante o confronto entre Real Madrid e Benfica
Letexier fala sobre a pressão durante a partida
O incidente ocorreu aos 51 minutos da partida de ida no Estádio da Luz. Depois que Vinícius Júnior marcou o gol da vitória, houve uma confusão que levou o brasileiro a denunciar a Letexier um suposto insulto racista. Ao refletir sobre o tumulto, o árbitro de 37 anos explicou a dificuldade de tomar decisões rápidas em um ambiente tão tenso.
“É um momento muito incomum. É um momento em que não temos todas as informações”, disse o árbitro àRMC. “Temos que decidir sem ter todos os fatos. Nesse tipo de situação, o mais importante é reunir o máximo de informações possível e, acima de tudo, tomar precauções. Essa é a minha prioridade.”
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Cumprimento rigoroso do protocolo da UEFA
Letexier observou que não podia simplesmente acreditar na palavra de um jogador para mostrar um cartão vermelho sem provas, mas considerou essencial “formalizar” o momento acionando o protocolo antidiscriminação da UEFA. Isso permitiu que o locutor do estádio se dirigisse à torcida e que as equipes compreendessem a gravidade da situação.
“Quando um jogador vem me dizer que foi vítima de insultos racistas dos quais eu não testemunhei, tenho que levar em conta o que ele me diz, mas não posso tomar uma decisão apenas com base nisso, o que me parece legítimo”, acrescentou Letexier. “É preciso formalizar a situação, deixar claro para todos e explicar às várias partes que o fato de eu não ter visto nem ouvido o incidente me impede de tomar uma medida disciplinar. Foi assim que tentei lidar com o incidente.”
As repercussões e as proibições globais
Embora Prestianni tenha escapado de um cartão vermelho imediato naquela noite, as consequências disciplinares foram severas. A UEFA acabou por aplicar ao argentino uma suspensão de seis partidas, embora a acusação tenha sido oficialmente registrada como “conduta homofóbica” depois que o ponta admitiu ter usado um insulto diferente, ao mesmo tempo em que negava as acusações de racismo. Posteriormente, o jogador reclamou que foi punido sem provas, alegando que a situação causou imenso sofrimento à sua família.
A situação se agravou ainda mais quando a FIFA interveio para garantir que a punição tivesse peso no cenário internacional. A entidade confirmou que a suspensão de Prestianni foi estendida mundialmente, colocando em dúvida sua disponibilidade para as partidas de estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026. A decisão de Letexier de interromper a partida e elaborar um relatório detalhado foi fundamental para as sanções subsequentes.
- AFP
Refletindo sobre o resultado
Apesar das críticas de alguns setores quanto à duração do atraso no meio da partida, a abordagem serena de Letexier foi amplamente elogiada pelos dirigentes da UEFA. O francês acredita ter alcançado seu objetivo principal: tornar o protocolo transparente para o público global que assiste à Liga dos Campeões.
“Tenho a impressão de que os dirigentes da UEFA ficaram satisfeitos com a forma como lidei com o incidente”, concluiu Letexier. “Também sinto que o mundo do futebol aceitou a situação bastante bem. No fim das contas, o árbitro é uma terceira parte nesse tipo de contexto. Acho que deixei isso o mais claro possível. Agora, se pudéssemos evitar ter que lidar com esse tipo de incidente e se pudéssemos evitar esse tipo de comportamento, ficaríamos felizes em dispensá-lo.”