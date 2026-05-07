"Deixei isso bem claro" - Árbitro fala abertamente sobre como lidou com a polêmica de racismo envolvendo Vinícius Júnior e Gianluca Prestianni durante o confronto entre Real Madrid e Benfica

O incidente ocorreu aos 51 minutos da partida de ida no Estádio da Luz. Depois que Vinícius Júnior marcou o gol da vitória, houve uma confusão que levou o brasileiro a denunciar a Letexier um suposto insulto racista. Ao refletir sobre o tumulto, o árbitro de 37 anos explicou a dificuldade de tomar decisões rápidas em um ambiente tão tenso.

“É um momento muito incomum. É um momento em que não temos todas as informações”, disse o árbitro àRMC. “Temos que decidir sem ter todos os fatos. Nesse tipo de situação, o mais importante é reunir o máximo de informações possível e, acima de tudo, tomar precauções. Essa é a minha prioridade.”