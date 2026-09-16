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Deixe minha marca! Capitão Bremer mira a glória europeia para consolidar seu legado na Juventus
Bremer mira a glória europeia com a Juventus
Gleison Bremer declarou sua intenção de escrever seu nome na história da Juventus antes da estreia da equipe na Liga Europa da UEFA contra o NEC Nijmegen, no Allianz Stadium. O zagueiro brasileiro falou à UEFA.com na véspera da partida para detalhar as ambições europeias do elenco.
Como capitão, Bremer enfatizou o desejo do time de iniciar uma forte campanha continental sob o comando do técnico Luciano Spalletti.
A Juventus busca causar um forte impacto logo no início da competição.
- Giuseppe Maffia
Zagueiro reflete sobre o legado de Scirea
Bremer reconheceu a enorme responsabilidade de usar a braçadeira, citando o lendário ex-zagueiro Gaetano Scirea como inspiração. Embora evite comparações diretas por causa da pressão envolvida, o jogador de 29 anos segue determinado a construir o próprio legado por meio de trabalho duro.
Ele destacou seu estilo agressivo, domínio pelo alto e força física como atributos-chave para ajudar a equipe a ter sucesso.
"Muitos defensores fizeram história aqui, especialmente Gaetano Scirea", explicou Bremer. "Seria muito difícil para mim me comparar a eles porque a pressão é enorme. Mas espero poder deixar minha marca e sempre vou dar o meu máximo em campo."
Brasileiro elogia a direção tática de Spalletti
O capitão da Juventus fez muitos elogios a Spalletti, destacando como o técnico toscano deu uma direção tática clara e acelerou o desenvolvimento da equipe. Bremer insistiu que trabalhar diariamente sob o comando do treinador está aprimorando suas qualidades individuais.
Ele expressou confiança absoluta no projeto construído pelo técnico.
"Ele nos deu direção, nos colocou em um caminho", acrescentou Bremer. "Crescemos muito com ele. É um técnico de primeira linha, um campeão, e está nos ajudando a alcançar nossos objetivos dia após dia."
- Buzzi
A Juventus foca em vencer a Liga Europa
Com a campanha europeia começando contra o time holandês NEC, Bremer não escondeu o desejo de erguer o troféu. O defensor acredita que a Juventus tem a qualidade necessária para ir longe na competição.
Uma vitória em casa dará o impulso ideal para suas ambições europeias.
A Juventus volta a campo determinada a garantir três pontos para iniciar sua trajetória na fase de grupos.
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