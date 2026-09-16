Gleison Bremer declarou sua intenção de escrever seu nome na história da Juventus antes da estreia da equipe na Liga Europa da UEFA contra o NEC Nijmegen, no Allianz Stadium. O zagueiro brasileiro falou à UEFA.com na véspera da partida para detalhar as ambições europeias do elenco.

Como capitão, Bremer enfatizou o desejo do time de iniciar uma forte campanha continental sob o comando do técnico Luciano Spalletti.

A Juventus busca causar um forte impacto logo no início da competição.