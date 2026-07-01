Getty/GOAL
Traduzido por
“Deixando Lionel Messi de lado” - Lamine Yamal é considerado o “melhor” por Gavi, enquanto as estrelas do Barcelona buscam a glória na Copa do Mundo com a Espanha
Aprimorando a precisão da correspondência
Yamal vem recuperando cuidadosamente sua forma de jogo após uma lesão no tendão isquiotibial ter atrapalhado sua preparação para a Copa do Mundo. O ponta do Barcelona vem aumentando gradualmente seu tempo de jogo pela seleção espanhola, tendo atuado por 19 minutos contra Cabo Verde, 45 minutos em uma partida em que marcou um gol contra a Arábia Saudita e 76 minutos contra o Uruguai.
Em entrevista ao La Vanguardia, Gavi destacou a enorme qualidade de Yamal, mesmo quando ele não está em sua melhor forma física. Gavi explicou: “Talvez ele ainda não esteja a 100%. Mas Lamine, mesmo a 70%, já é o melhor. Conforme os jogos forem passando, ele vai melhorar.”
- Getty Images Sport
A comparação com Lionel Messi
Apesar de ter apenas 18 anos, Yamal já acumulou uma lista impressionante de conquistas. O vencedor do prêmio Golden Boy levantou o troféu da Euro 2024 com a Espanha e conquistou três títulos da La Liga com o Barcelona.
Yamal chegou até a ficar em segundo lugar na disputa pelo Ballon d’Or de 2025, ficando logo atrás de Ousmane Dembélé. Quando questionado se o adolescente é o maior talento do planeta, Gavi deu um grande apoio ao colocá-lo logo atrás de um jogador que já ganhou oito vezes o Ballon d’Or. “ tirando Lionel Messi, eu o vejo como o melhor. E sempre estarei ao lado dele até o fim, nos momentos bons e nos ruins”, declarou Gavi.
Lidando com a intensa pressão global
Os holofotes intensos de um grande torneio podem facilmente sobrecarregar jogadores jovens, mas Yamal tem demonstrado consistentemente uma maturidade notável. Gavi admitiu que continua impressionado com a maneira como seu colega lida com a fama mundial sem se abalar, tendo visto a popularidade dele disparar.
Gavi acrescentou: “Às vezes eu digo a ele que não entendo como ele consegue, porque ele nunca se deixa abalar pelas pessoas. Se eu estivesse no lugar dele, acharia isso incrivelmente difícil e ficaria estressado, mas Lamine lida com tudo muito bem e parece completamente imperturbável. É uma qualidade realmente incrível dele.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para a Espanha?
A Espanha vai agora finalizar seus preparativos táticos para o próximo confronto das oitavas de final contra a Áustria. O técnico Luis de la Fuente enfrenta uma grande dúvida quanto à escalação do meio-campo e se Yamal está em condições de disputar a partida inteira. Os gigantes europeus precisam apresentar um desempenho coeso para avançar na competição e manter vivos seus sonhos de conquistar a Copa do Mundo.