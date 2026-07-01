“Deixando Lionel Messi de lado” - Lamine Yamal é considerado o “melhor” por Gavi, enquanto as estrelas do Barcelona buscam a glória na Copa do Mundo com a Espanha

Yamal vem recuperando cuidadosamente sua forma de jogo após uma lesão no tendão isquiotibial ter atrapalhado sua preparação para a Copa do Mundo. O ponta do Barcelona vem aumentando gradualmente seu tempo de jogo pela seleção espanhola, tendo atuado por 19 minutos contra Cabo Verde, 45 minutos em uma partida em que marcou um gol contra a Arábia Saudita e 76 minutos contra o Uruguai.

Em entrevista ao La Vanguardia, Gavi destacou a enorme qualidade de Yamal, mesmo quando ele não está em sua melhor forma física. Gavi explicou: “Talvez ele ainda não esteja a 100%. Mas Lamine, mesmo a 70%, já é o melhor. Conforme os jogos forem passando, ele vai melhorar.”