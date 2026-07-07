“Dei tudo de mim” - A última partida de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo termina em lágrimas, enquanto o capitão de Portugal adia a decisão sobre sua aposentadoria da seleção

Em declarações à imprensa após a partida, o ex-atacante do Manchester United refletiu sobre sua trajetória na seleção e insistiu que levaria algum tempo antes de tomar uma decisão definitiva.

Ronaldo afirmou: “Estou triste por sair da Copa do Mundo dessa forma. Dei tudo de mim. Fiz o meu melhor. Foi minha última Copa do Mundo, sim, mas agora terei tempo para refletir e ficar com minha família. Não tomarei nenhuma decisão precipitada. Não decido nada no calor do momento. Agora não importa se vou continuar [jogando]. Amanhã vou acordar da mesma forma que acordei hoje: com a consciência tranquila.

“Joguei 23 anos na seleção e conquistei três títulos. Antes do Cristiano, Portugal não tinha ganhado nada. O Euro foi o mais importante. Para mim, 2016 tem a mesma importância que uma Copa do Mundo, sinceramente.”