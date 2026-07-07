AFP
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“Dei tudo de mim” - A última partida de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo termina em lágrimas, enquanto o capitão de Portugal adia a decisão sobre sua aposentadoria da seleção
O sonho da Copa do Mundo chega ao fim
A campanha de Portugal na Copa do Mundo chegou ao fim de forma dramática, após uma derrota por 1 a 0 para a Espanha nas oitavas de final, em Dallas, com um gol decisivo de Mikel Merino nos acréscimos. Essa eliminação garante que o capitão, de 41 anos, encerre sua participação no prestigioso torneio sem nunca ter levantado o troféu. Após o apito final diante de 70 mil torcedores, o experiente atacante não conseguiu conter a emoção e saiu de campo em lágrimas. Esse momento emocionante lembrou sua saída pelo túnel do estádio na edição de 2022, no Catar.
- Getty Images
O capitão reflete sobre o futuro
Em declarações à imprensa após a partida, o ex-atacante do Manchester United refletiu sobre sua trajetória na seleção e insistiu que levaria algum tempo antes de tomar uma decisão definitiva.
Ronaldo afirmou: “Estou triste por sair da Copa do Mundo dessa forma. Dei tudo de mim. Fiz o meu melhor. Foi minha última Copa do Mundo, sim, mas agora terei tempo para refletir e ficar com minha família. Não tomarei nenhuma decisão precipitada. Não decido nada no calor do momento. Agora não importa se vou continuar [jogando]. Amanhã vou acordar da mesma forma que acordei hoje: com a consciência tranquila.
“Joguei 23 anos na seleção e conquistei três títulos. Antes do Cristiano, Portugal não tinha ganhado nada. O Euro foi o mais importante. Para mim, 2016 tem a mesma importância que uma Copa do Mundo, sinceramente.”
Ronaldo iguala recorde indesejado
Apesar de uma carreira internacional lendária, com 11 gols em seis edições da Copa do Mundo, as estatísticas do atacante nas fases eliminatórias continuaram sendo um dos principais assuntos entre os comentaristas. Em sua última partida, ele jogou os 90 minutos completos e deu três chutes a gol, mas não conseguiu superar o inspirado Unai Simon no gol da Espanha. Com esse resultado, ele igualou o recorde do torneio de oito derrotas na carreira, compartilhado com Mathew Leckie e Son Heung-min.
- Getty Images Sport
Uma nova era se aproxima para Portugal
A estrutura da seleção nacional enfrenta um importante período de transição após a decisão do técnico de deixar o cargo, após a eliminação nas oitavas de final. A federação deve agora nomear um sucessor para reconstruir o elenco antes do próximo ciclo de eliminatórias para a Eurocopa. Com Ronaldo prestes a completar 43 anos quando a Euro 2028 chegar, o foco principal passa a ser a renovação da equipe e a formação de uma nova geração de líderes no terço final do campo.
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