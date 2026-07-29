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'Dei meu sangue' - Neymar confirma aposentadoria da seleção brasileira e defende sua conduta no Santos após relatos 'irritantes'
A aposentadoria de Neymar da seleção foi confirmada
Neymar confirmou sua decisão de pendurar as chuteiras pela Seleção após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 diante da Noruega. Ao refletir sobre sua longa e vitoriosa carreira com a famosa camisa amarela, o jogador de 34 anos insistiu que não tem arrependimentos sobre sua contribuição à causa nacional após anos carregando as esperanças de uma nação.
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Fim de uma era
"Meu tempo com a seleção acabou", afirmou Neymar de forma explícita ao ser questionado sobre seu futuro após a vitória do Santos por 4 a 2 sobre a Universidad Central. "Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre lutei pela camisa amarela, mas agora não quero mais." A decisão marca o fim de uma era para o futebol brasileiro, já que o maior artilheiro da história da seleção passa a concentrar totalmente seu foco no futebol de clubes com a equipe que o revelou.
Essa confirmação final veio após uma cena profundamente emocionante no MetLife Stadium, em Nova Jersey, onde Neymar, visivelmente abalado, deixou o gramado em lágrimas depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Apesar de ter marcado um pênalti nos instantes finais da partida, o ex-astro do Barcelona estava inconsolável enquanto sua trajetória de 16 anos pela seleção chegava a um fim doloroso.
Negação de intimidação no vestiário
De volta ao clube, o capitão do Santos usou a entrevista após a partida para responder às acusações de que teria insultado Gabriel Bontempo e Joao Ananias após o empate por 2 a 2 com a Chapecoense. Relatos sugeriam que Neymar zombou da qualidade técnica dos jovens e insinuou que eles estariam jogando na segunda divisão na próxima temporada. No entanto, o experiente atacante insiste que as alegações foram totalmente inventadas por relatos 'maliciosos' que buscam criar divisão.
"É triste e irritante, mas não é culpa minha. Essas histórias chegam a muita gente", acrescentou Neymar. "Falei depois do jogo, cobrei mais e disse que não podíamos nos dar ao luxo de ser tão relaxados. Não dá para ceder um empate daquele jeito, com todo o respeito à Chapecoense. Foi só isso que eu disse. Eu disse que teríamos nossa revanche contra eles no ano que vem, se você me entende. Como capitão, tenho todo o direito de dizer isso. Lucas Veríssimo e Gabigol também se manifestaram."
- AFP
Desempenho em campo
Apesar do barulho fora de campo, Neymar continua sendo uma figura central para o Santos dentro das quatro linhas. No confronto continental de terça-feira, o atacante saiu do banco para ajudar a conduzir sua equipe à vitória por 4 a 2 sobre o time venezuelano Universidad Central. Após o apito final, ele foi cercado por jogadores adversários em busca de fotos e lembranças, e acabou deixando o gramado apenas de cueca depois de dar seu uniforme a rivais admirados. A vitória garantiu a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, em que o Santos enfrentará o time equatoriano Macara.
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