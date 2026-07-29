'Dei meu sangue' - Neymar confirma aposentadoria da seleção brasileira e defende sua conduta no Santos após relatos 'irritantes'

"Meu tempo com a seleção acabou", afirmou Neymar de forma explícita ao ser questionado sobre seu futuro após a vitória do Santos por 4 a 2 sobre a Universidad Central. "Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre lutei pela camisa amarela, mas agora não quero mais." A decisão marca o fim de uma era para o futebol brasileiro, já que o maior artilheiro da história da seleção passa a concentrar totalmente seu foco no futebol de clubes com a equipe que o revelou.

Essa confirmação final veio após uma cena profundamente emocionante no MetLife Stadium, em Nova Jersey, onde Neymar, visivelmente abalado, deixou o gramado em lágrimas depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Apesar de ter marcado um pênalti nos instantes finais da partida, o ex-astro do Barcelona estava inconsolável enquanto sua trajetória de 16 anos pela seleção chegava a um fim doloroso.