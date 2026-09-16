Jan Huebner
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'Definido' - promessa da USMNT Cole Campbell descarta mudança para a Islândia enquanto espera convocação de Mauricio Pochettino
Campbell promete lealdade aos Estados Unidos
O jovem atacante é elegível para as duas nações por meio de sua mãe islandesa e de seu pai americano. Depois de inicialmente representar a Islândia no sub-17, ele mudou sua filiação internacional para as categorias de base dos Estados Unidos antes de concluir uma transferência de € 6 milhões (£ 5 milhões/US$ 7 milhões) para o recém-promovido Elversberg, vindo do Borussia Dortmund, em julho. Embora tecnicamente ainda esteja apto a voltar atrás enquanto aguarda sua estreia pela seleção principal, a promessa insiste que sua escolha continua irrevogável.
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Jogador com dupla nacionalidade confirma posição
O talentoso ponta está determinado a fechar as portas para quaisquer federações rivais a fim de dedicar sua carreira internacional inteiramente ao seu país natal. Em entrevista ao Bulinews e a veículos selecionados na terça-feira, Campbell disse: "Eu já tomei minha decisão de mudar para os EUA. Foi por muitos motivos diferentes, mas meu futuro é com os EUA. Dito isso, não tenho dúvidas nem nada do tipo. Para mim, isso é algo definido em pedra."
Ao refletir sobre sua decisão de trocar a Islândia pelos Estados Unidos em 2024, ele acrescentou: "Definitivamente foi o passo certo, e estou incrivelmente feliz com isso desde que fiz a mudança. O apoio e o ambiente em torno da federação têm sido incríveis.
"Os técnicos que tive, as pessoas com quem tive a honra de trabalhar, têm sido ótimos. Acho que o apoio e também a confiança que senti da federação têm sido ótimos. Eu cresci nos EUA, então obviamente é uma honra representar meu país.
"Estou muito feliz por ter dado o passo de mudar da Islândia para os EUA. Não vou ter dúvidas nem falar sobre coisas diferentes, porque é isso que eu quero. Eu quero jogar pelo meu país."
Ponta mira chance no time principal
Agora, todos os olhares estão voltados para o anúncio da convocação de Pochettino na quinta-feira antes dos próximos amistosos contra Peru, Chile, Canadá e México. Ao avaliar suas chances de receber uma primeira convocação depois de manter diálogo com a comissão técnica nos últimos dois anos, ele disse: "Estou esperançoso. Vamos ver o que acontece. Só estou focado em tentar ter o melhor desempenho possível, e estou rezando para que, com sorte, eu receba minha primeira convocação em breve.
"Seria a realização de um sonho para mim representar meu país. Espero receber a convocação. Sim, tenho mantido contato nos últimos dois anos. O primeiro contato foi quando eu estava no Dortmund, e tive contato de forma intermitente. Agora vamos ver o que acontece."
- Jan Huebner
Teste da Bundesliga espera o Elversberg
Com um gol em quatro partidas da Bundesliga nesta temporada, o atacante está determinado a manter sua impressionante forma no cenário nacional para manter seu clube perto do topo da tabela. O time de Vincent Wagner enfrenta uma difícil visita ao Schalke 04 no domingo, enquanto busca somar mais uma importante quantidade de pontos. Uma grande atuação no fim de semana serviria como a plataforma ideal para chamar a atenção dos convocadores da seleção antes da próxima pausa internacional.
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