O talentoso ponta está determinado a fechar as portas para quaisquer federações rivais a fim de dedicar sua carreira internacional inteiramente ao seu país natal. Em entrevista ao Bulinews e a veículos selecionados na terça-feira, Campbell disse: "Eu já tomei minha decisão de mudar para os EUA. Foi por muitos motivos diferentes, mas meu futuro é com os EUA. Dito isso, não tenho dúvidas nem nada do tipo. Para mim, isso é algo definido em pedra."

Ao refletir sobre sua decisão de trocar a Islândia pelos Estados Unidos em 2024, ele acrescentou: "Definitivamente foi o passo certo, e estou incrivelmente feliz com isso desde que fiz a mudança. O apoio e o ambiente em torno da federação têm sido incríveis.

"Os técnicos que tive, as pessoas com quem tive a honra de trabalhar, têm sido ótimos. Acho que o apoio e também a confiança que senti da federação têm sido ótimos. Eu cresci nos EUA, então obviamente é uma honra representar meu país.

"Estou muito feliz por ter dado o passo de mudar da Islândia para os EUA. Não vou ter dúvidas nem falar sobre coisas diferentes, porque é isso que eu quero. Eu quero jogar pelo meu país."