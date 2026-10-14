O técnico do Napoli ficou abalado depois de ver sua equipe perder a vantagem e ser derrotada por 3 a 1 pelo Villarreal na Champions League. O Napoli não conseguiu manter sua organização tática durante um segundo tempo caótico, o que levou o treinador a questionar a atitude do futebol moderno em relação à solidez defensiva. Allegri foi especialmente enfático ao falar sobre a reação de sua equipe às adversidades em campo e sugeriu que a arte fundamental de defender está se perdendo.

“Saber defender virou quase uma vergonha, o que não significa necessariamente fazer isso perto do próprio gol”, disse o experiente treinador à Sky Sport Italia. “Mas, se você cede espaço no meio-campo e não marca lá na frente... Na Champions League, os adversários cometem poucos erros técnicos. É preciso ter mais atenção defensiva, mesmo que, defensivamente, tenhamos ido bastante bem. Mas permitimos muitos chutes de fora da área. Precisamos melhorar nesse aspecto defensivo.”