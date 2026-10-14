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“Defender bem virou uma vergonha”: Massimiliano Allegri detona o Napoli após colapso na Champions League contra o Villarreal
Allegri se irrita com o nível da defesa
O técnico do Napoli ficou abalado depois de ver sua equipe perder a vantagem e ser derrotada por 3 a 1 pelo Villarreal na Champions League. O Napoli não conseguiu manter sua organização tática durante um segundo tempo caótico, o que levou o treinador a questionar a atitude do futebol moderno em relação à solidez defensiva. Allegri foi especialmente enfático ao falar sobre a reação de sua equipe às adversidades em campo e sugeriu que a arte fundamental de defender está se perdendo.
“Saber defender virou quase uma vergonha, o que não significa necessariamente fazer isso perto do próprio gol”, disse o experiente treinador à Sky Sport Italia. “Mas, se você cede espaço no meio-campo e não marca lá na frente... Na Champions League, os adversários cometem poucos erros técnicos. É preciso ter mais atenção defensiva, mesmo que, defensivamente, tenhamos ido bastante bem. Mas permitimos muitos chutes de fora da área. Precisamos melhorar nesse aspecto defensivo.”
- Getty Images Sport
Uma ruptura na união da equipe
Além dos erros táticos, Allegri ficou decepcionado com o abatimento de seus jogadores após o empate do Villarreal. Ele observou que a equipe deixou de atuar de forma coesa, com jogadores tentando vencer a partida sozinhos em vez de seguir o plano de jogo coletivo. O treinador acredita que essa falta de maturidade em jogos decisivos precisa ser corrigida imediatamente para que a equipe avance na competição.
“A característica de uma equipe forte é não se desorganizar nem ficar espaçada. No segundo tempo, todos nós quisemos, individualmente, resolver a partida”, explicou Allegri. “Hoje, assim como no jogo contra o Frosinone, fizemos algumas escolhas erradas. Precisamos refletir porque ainda temos a possibilidade de avançar de fase, mas precisávamos ter mais paciência ao trabalhar a bola. O problema é que sofremos demais na defesa. Precisamos ter equilíbrio, porque, do contrário, a equipe fica espaçada e cede espaços.”
Curva de aprendizado na Champions League
Allegri admitiu que sua equipe sente, neste momento, o salto de qualidade exigido pelo futebol europeu de elite. Embora o Napoli consiga disfarçar certas deficiências contra adversários menores nas competições nacionais, a Champions League não oferece essa possibilidade. O treinador destacou que erros técnicos são punidos com muito mais rigor na competição, que exige um nível de concentração que seus jogadores não conseguiram manter durante os 90 minutos na Espanha.
“Erros podem acontecer durante uma partida. O fato é que, depois, é preciso continuar jogando com total tranquilidade, como equipe, e hoje, a certa altura, deixamos de jogar como equipe. Essa é a verdade”, afirmou Allegri. Ele também observou que a diferença de intensidade entre as competições nacionais e europeias é perceptível: “Aos poucos, vamos chegar lá, porque o nível da Champions League é mais alto. Quando você joga contra equipes de médio e pequeno porte, não percebe isso, mas, quando joga contra equipes da Champions League, percebe.”
- AFP
Alerta antes da viagem a Venezia
Com a volta da Série A se aproximando, Allegri alertou seu elenco de que a fase atual pode levar a novos vexames se os jogadores não mudarem sua mentalidade. O Napoli enfrentará o Venezia, e o treinador tratou de afastar qualquer sugestão de que o compromisso pelo campeonato nacional seria fácil. Ele cobrou um retorno à humildade e à dedicação que caracterizam as equipes italianas bem-sucedidas, independentemente da posição do adversário na tabela.
“Se não formos a Veneza com a humildade e o respeito necessários para nos colocarmos no mesmo nível deles, de uma equipe que é boa e não merece a posição que ocupa na tabela, vamos sair de lá arrasados”, concluiu Allegri.
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