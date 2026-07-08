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“Dêem um chute nele” - A única maneira de parar Harry Kane: ex-zagueiro da Inglaterra explica como o artilheiro que bateu recordes se beneficiou da troca do Tottenham pelo Bayern de Munique
O maior de todos os tempos da Inglaterra? Kane deve bater recordes de gols e partidas disputadas
Mais de 200 gols foram marcados na Premier League enquanto defendia o Spurs, tornando-se o maior artilheiro de todos os tempos do clube, mas em 2023 ele decidiu mudar de ares após perceber que seria impossível conquistar títulos importantes no norte de Londres.
A lendária “maldição dos troféus” de Kane foi quebrada na Alemanha, com o eterno jogador de 32 anos agora bicampeão da Bundesliga. Ele manteve um desempenho individual notável na Allianz Arena, com um recorde pessoal de 61 gols na última temporada, elevando seu total para 146 gols pelo Bayern em 147 partidas.
Essa boa fase se refletiu também na seleção, com o total de gols de Kane pela Inglaterra chegando a 85 e continuando a crescer. Ele também está a apenas seis partidas de igualar o recorde de participações de Peter Shilton, que já dura há muito tempo. Muitos consideram que o título de “GOAT” (o melhor de todos os tempos) está ao seu alcance.
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Será que é possível parar Kane? Como ele se tornou o melhor camisa 9 do mundo
A conquista da Copa do Mundo em 2026 contribuiria muito para consolidar essa posição, com seis gols marcados no principal evento da FIFA na América do Norte — já que os Três Leões chegaram às quartas de final.
Seu último gol foi marcado na emocionante vitória por 3 a 2 sobre o México no icônico Estádio Azteca, e o ex-zagueiro central dos Três Leões, Walker — falando em parceria com a World Cup Betting —, disse ao GOAL quando questionado se Kane pode ser contido: “Acho que você tem que chutar nele, porque ele vai chutar em você também!
“É isso que caracteriza o Harry: seu jogo versátil. Nas pouquíssimas partidas em que ele não marca, ele ainda assim participa ativamente, continua sendo um jogador difícil de marcar. Pessoas como ele e [Alan] Shearer têm mais de um trunfo na manga. Então, marcar gols é o que ambos são conhecidos por fazer, e os dois são artilheiros excepcionais. Mas, além disso, eles contribuem para o jogo.
“Tem gente como o Ian Wright, tem gente como o Harry — você pisca os olhos, e eles podem não estar indo bem aos 92º, 93º minutos, mas a convicção de que vão marcar um gol é inabalável. Acho que o Harry vem provando isso há 10 anos. Tem gente que duvidou dele, mas ele provou que todos estavam errados e é absolutamente fantástico. Sem ele, não sei onde estaríamos.
“No momento, as duas pontas de lança são realmente [Jude] Bellingham e Harry. Eles têm sido, não exatamente carregando o time, porque achei que o desempenho da equipe foi importante contra o México, mas até então eles estavam realmente liderando a linha de frente, estavam realmente impulsionando o time.”
Walker acrescentou sobre como Kane chegou ao ponto de ser amplamente considerado o melhor camisa 9 do planeta: “Um jogador fantástico. Acho que, às vezes, jogar no exterior também ensina diferentes aspectos do jogo. Então, acho que o Harry está contribuindo com isso — seus movimentos, onde estão os perigos.
“Porque, obviamente, ele ficou no Tottenham por tantos anos e você acaba assimilando aquele estilo do Tottenham. Bem, acho que o Bayern revelou um aspecto diferente do futebol para ele. E ele traz isso para o campo e agora é provavelmente o centroavante mais completo do mundo.”
Quem mais se enquadra na categoria dos atacantes “imparáveis”?
Kane está se mostrando um desafio e tanto para os melhores zagueiros do futebol mundial no momento. Questionado sobre os atacantes mais temíveis que já enfrentou, Walker, ex-jogador do Nottingham Forest e do Sheffield Wednesday, disse: “Marco van Basten, ele tinha tudo. Ele tinha absolutamente tudo. Sua habilidade era assustadora, sua dedicação era excelente, tudo o que ele tinha. Ele era bom na área, media seis pés e dois, então tinha tudo. Os Carecas do Brasil, eles dão muito trabalho.
“Todo mundo é um grande centroavante se você deixar. Você precisa impor sua autoridade sobre eles. Mas há alguns que, em qualquer circunstância da partida, são imparáveis.
“[Erling] Haaland, [Kylian] Mbappé, Kane — esses garotos são imparáveis se você os colocar em uma determinada situação. Coloque o Harry na área, ele é imparável. O Mbappé, em certas situações, não importa o quão bom você seja como zagueiro, você não vai conseguir pará-lo. E o Haaland é igual, e é isso que o torna muito especial.”
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Kane x Haaland: Inglaterra pronta para o confronto com a Noruega na Copa do Mundo
Kane, Haaland e Mbappé continuam na briga pela glória da Copa do Mundo em solo norte-americano. Dois deles se enfrentarão nas quartas de final, com a Inglaterra se preparando para um confronto muito aguardado contra a Noruega, em Miami, no sábado.
Os Três Leões contarão com seu capitão — ao lado do meio-campista “Galáctico” Bellingham — para liderar pelo exemplo mais uma vez. Thomas Tuchel e sua equipe esperam que os adversários noruegueses não encontrem respostas para as muitas questões que Kane continua a levantar no terço final do campo.
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