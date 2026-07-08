“Dêem um chute nele” - A única maneira de parar Harry Kane: ex-zagueiro da Inglaterra explica como o artilheiro que bateu recordes se beneficiou ao trocar o Tottenham pelo Bayern de Munique

A conquista da Copa do Mundo em 2026 contribuiria muito para consolidar essa posição, com seis gols marcados no principal evento da FIFA na América do Norte — já que os Três Leões chegaram às quartas de final.

Seu último gol foi marcado na emocionante vitória por 3 a 2 sobre o México no icônico Estádio Azteca, e o ex-zagueiro central dos Três Leões, Walker — falando em parceria com a World Cup Betting —, disse ao GOAL quando questionado se Kane pode ser contido: “Acho que você tem que chutar nele, porque ele vai chutar em você também!

“É isso que caracteriza o Harry: seu jogo versátil. Nas pouquíssimas partidas em que ele não marca, ele ainda assim participa ativamente, continua sendo um jogador difícil de marcar. Pessoas como ele e [Alan] Shearer têm mais de um trunfo na manga. Então, marcar gols é o que ambos são conhecidos por fazer, e os dois são artilheiros excepcionais. Mas, além disso, eles contribuem para o jogo.

“Tem gente como o Ian Wright, tem gente como o Harry — você pisca os olhos, e eles podem não estar indo bem aos 92º, 93º minutos, mas a convicção de que vão marcar um gol é inabalável. Acho que o Harry vem provando isso há 10 anos. Tem gente que duvidou dele, mas ele provou que todos estavam errados e é absolutamente fantástico. Sem ele, não sei onde estaríamos.

“No momento, as duas pontas de lança são realmente [Jude] Bellingham e Harry. Eles têm sido, não exatamente carregando o time, porque achei que o desempenho da equipe foi importante contra o México, mas até então eles estavam realmente liderando o ataque, estavam realmente impulsionando o time.”

Walker acrescentou sobre como Kane chegou ao ponto de agora ser amplamente considerado o melhor camisa 9 do planeta: “Um jogador fantástico. Acho que, às vezes, jogar no exterior também ensina diferentes aspectos do jogo. Então, acho que o Harry está contribuindo com isso — seus movimentos, onde estão os perigos.

“Porque, obviamente, ele ficou no Tottenham por tantos anos e você acaba assimilando aquele estilo do Tottenham. Bem, acho que o Bayern revelou um aspecto diferente do futebol para ele. E ele traz isso para o campo e agora é provavelmente o centroavante mais completo do mundo.”