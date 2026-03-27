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“Dêem um abraço uns nos outros” – Como a Espanha pretende lidar com a tensão entre Lamine Yamal e Dani Carvajal após os confrontos acirrados no Clássico entre as estrelas do Barcelona e do Real Madrid
Os ânimos se exaltam no Bernabéu
A rivalidade de longa data entre Barcelona e Madrid chegou ao auge durante o primeiro Clássico da temporada, em que o Real Madrid conquistou uma vitória por 2 a 1 com gols de Kylian Mbappé e Jude Bellingham. Após o apito final, uma grande confusão eclodiu, tendo Yamal, de 18 anos, no centro dos acontecimentos. O experiente zagueiro Carvajal teria confrontado o jovem, supostamente dizendo-lhe: “Você fala demais”, em resposta aos comentários de Yamal antes da partida no Twitch, onde ele sugeriu que o Madrid “rouba” jogos. Frenkie de Jong posteriormente criticou o elenco do Madrid por sua raiva “exagerada” em relação ao seu companheiro de equipe adolescente, exacerbando a tensão.
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Uma mensagem de convivência
De la Fuente adotou uma postura calma e equilibrada, encarando o atrito como uma consequência natural do peso emocional que envolve o maior clássico do futebol espanhol. Ele acredita que ambos os jogadores são suficientemente profissionais para separar a lealdade aos seus clubes das responsabilidades para com a seleção nacional.
Em entrevista à DAZN, o técnico da Espanha explicou: “Num Clássico, você defende certas cores, e há uma grande responsabilidade; já na seleção, você defende uma situação diferente e aqui também precisa saber estar à altura do momento, e eles estão fazendo isso. E não tenho dúvidas de que, quando se encontrarem, estarão ansiosos para se abraçar, com certeza, e eu comemorarei com eles nesse momento.”
Deixando a rivalidade de lado
A necessidade de reconciliação é tanto tática quanto social, já que Yamal e Carvajal atuam na mesma ala direita da seleção nacional. A sintonia entre os dois foi um dos destaques da campanha vitoriosa da Espanha na Euro 2024, especialmente quando o ponta do Barcelona deu a assistência para o único gol internacional do capitão do Real Madrid na vitória por 3 a 0 sobre a Croácia na fase de grupos.
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Um teste de união
O foco continua firmemente voltado para a união da seleção espanhola, enquanto o time de De la Fuente se prepara para a próxima série de dois amistosos. A La Roja recebe a Sérvia nesta sexta-feira no Estádio de la Cerámica antes de enfrentar o Egito na terça-feira no Estádio RCDE, sendo que ambos os jogos servirão como um teste crucial para a maturidade e a sinergia tática da equipe. Se Carvajal e Yamal conseguirem fazer uma transição bem-sucedida de rivais de volta a companheiros de equipe, isso reforçará a cultura de união que o técnico tem trabalhado incansavelmente para construir, enquanto prepara sua equipe para os desafios que estão por vir.