“Dêem um abraço uns nos outros” – Como a Espanha pretende lidar com a tensão entre Lamine Yamal e Dani Carvajal após os confrontos acirrados no Clássico entre as estrelas do Barcelona e do Real Madrid

De la Fuente adotou uma postura calma e equilibrada, encarando o atrito como uma consequência natural do peso emocional que envolve o maior clássico do futebol espanhol. Ele acredita que ambos os jogadores são suficientemente profissionais para separar a lealdade aos seus clubes das responsabilidades para com a seleção nacional.

Em entrevista à DAZN, o técnico da Espanha explicou: “Num Clássico, você defende certas cores, e há uma grande responsabilidade; já na seleção, você defende uma situação diferente e aqui também precisa saber estar à altura do momento, e eles estão fazendo isso. E não tenho dúvidas de que, quando se encontrarem, estarão ansiosos para se abraçar, com certeza, e eu comemorarei com eles nesse momento.”