Dimarco admitiu que não esperava tal sucesso após a decepção do ano anterior, descrevendo a campanha como a melhor temporada de sua carreira. Em entrevista à Sky Sport, Dimarco reconheceu que as críticas que recebeu após a última temporada o afetaram profundamente, especialmente as sugestões de que ele não seria mais capaz de atuar no mais alto nível.

“Foi a melhor temporada da minha carreira. Começamos em uma situação difícil, e conquistar dois troféus como o Scudetto e a Coppa Italia, além de receber o prêmio de MVP, é algo extraordinário que, sinceramente, eu não achava que poderia alcançar no início da temporada”, explicou Dimarco.

“Dedico isso à minha família, mas não só a ela, e também àquelas pessoas que, no final do ano passado, disseram que eu estava acabado. Disseram que eu precisava ser vendido, que eu só aguentava 35 minutos, que eu não sabia defender. Coisas que doem quando você lê agora. Mas o que posso dizer é que, quando entro em campo com esta camisa, sempre dou mais de 100%.”