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"Dedicado a todos que disseram que eu estava acabado!" – Estrela do Inter responde aos críticos após receber o prêmio de Melhor Jogador da Série A, apenas um ano após o fracasso retumbante na tentativa de conquistar a tríplice coroa europeia e nacional
Dimarco consegue uma reviravolta impressionante após uma temporada difícil
Dimarco viveu uma recuperação notável no Inter, após ter passado por um dos períodos mais difíceis de sua carreira apenas 12 meses antes. O lateral-ala foi alvo de duras críticas após a derrota do Inter por 5 a 0 para o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões e uma temporada que terminou sem nenhum título.
A temporada 2025-26 trouxe uma resposta dramática. Dimarco deu 18 assistências e marcou sete gols, enquanto a equipe de Cristian Chivu conquistou tanto o título da Série A quanto a Coppa Italia. Seu desempenho também lhe rendeu o prêmio de MVP da liga, tornando-o o primeiro jogador italiano a receber a honraria.
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Dimarco responde às críticas
Dimarco admitiu que não esperava tal sucesso após a decepção do ano anterior, descrevendo a campanha como a melhor temporada de sua carreira. Em entrevista à Sky Sport, Dimarco reconheceu que as críticas que recebeu após a última temporada o afetaram profundamente, especialmente as sugestões de que ele não seria mais capaz de atuar no mais alto nível.
“Foi a melhor temporada da minha carreira. Começamos em uma situação difícil, e conquistar dois troféus como o Scudetto e a Coppa Italia, além de receber o prêmio de MVP, é algo extraordinário que, sinceramente, eu não achava que poderia alcançar no início da temporada”, explicou Dimarco.
“Dedico isso à minha família, mas não só a ela, e também àquelas pessoas que, no final do ano passado, disseram que eu estava acabado. Disseram que eu precisava ser vendido, que eu só aguentava 35 minutos, que eu não sabia defender. Coisas que doem quando você lê agora. Mas o que posso dizer é que, quando entro em campo com esta camisa, sempre dou mais de 100%.”
Fazendo história pela Itália
Além dos troféus coletivos conquistados com o Nerazzurri, o reconhecimento individual de Dimarco tem um peso significativo para o futebol italiano. Ao ser eleito o melhor jogador do campeonato, ele quebrou uma tendência e se tornou o primeiro jogador local a receber a honraria em sua forma atual. É um marco que o astro nascido em Milão tem dificuldade em descrever com palavras, especialmente devido à sua ligação profundamente enraizada com o clube e com a seleção nacional.
“Ser o primeiro italiano a ganhar o prêmio de MVP me enche de orgulho, porque você joga pelo seu país, com o seu time favorito”, admitiu. “Tenho dificuldade até para descrever isso. Foi um prêmio que eu não esperava, verdadeiramente o fruto de todo o trabalho que realizei ao longo dos anos.”
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Dimarco deve continuar sendo uma peça fundamental no projeto do Inter
O Inter buscará agora consolidar seu domínio no campeonato nacional, e espera-se que Dimarco continue sendo uma das primeiras escolhas de Chivu. Sua importância para o clube não parou de crescer após uma temporada que o consolidou entre os melhores laterais ofensivos da Europa. Tendo silenciado as críticas em relação à sua forma física e capacidade defensiva, Dimarco chega à próxima temporada com sua posição no Inter mais sólida do que nunca.